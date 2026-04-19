Hledá se vůdce opozice
Česko má jasný úkol: měli bychom najít silného lídra opozice – podle všeho ideálně čtyřicátníka, co má dobrého barbera. Petr Fiala a ani ještě slabší Martin Kupka to bohužel opravdu nejsou, omlouvám se. Pusťte si nějaká videa Pétera Magyara – to je energie, to je leadership. Musíme tu naši gerontokracii poslat už do důchodu.
Text obsahuje fotografie dosavadních šéfů parlamentu Maďarska, Slovenska a Česka a jejich věku; proti 62letému Orbánovi tak stojí 45letý Magyar, proti 61letému Ficovi je 41letý Šimečka proti 71letému Babišovi je otazník.
„Štít demokracie“ je sice poněkud obskurní projekt, položená otázka je však nasnadě. Současný prezident Petr Pavel, i když se tomu snaží bránit, vůdce opozice skutečně je, ale hodlá kandidovat i další na období, opozice by proto potřebovala i silného premiéra.
Podotýkám, že pan prezident není nejmladší, nicméně jeho až archetypální zjev a mystický obrat ze Šavla na Pavla i dobrý barber jej do role opozičního monarchy předurčují, z čehož bohužel vyplývají problémy, které má se současnou vládou.
Za současnou opozici se staví také Mikuláš Minář a jeho „Chvilkaři“, který však paradoxně na Letné nabádal některou ze stran, aby začala spolupracovat s Babišem s cílem odstranit z politiky strany „nahnědlé koalice“. Která ze stran by se mohla obětovat? Hnutí Spolu již prakticky neexistuje, musela by to být buď ODS, nebo starostenská mafie, ostatní strany TOP 09, KDU – ČSL směřují prozatím do vytracena.
V ODS jsou prý proudy, které by proti spolupráci s hnutím ANO nic neměli, na druhé straně je zde nanicovatý Kupka, jemuž Petr Fiala svým Never Ending Tour po vlastech českých podkopává autoritu, ale ani u něho žádný leadership nenalezneme.
Posledním nebo naopak prvním spolupracovníkem opozice jsou veřejnoprávní média, k nimž můžeme připočítat i Bakalovy plátky jako Respekt, Reflex. Ke konečnému výčtu spojenců patří Forum 24, Řetězák, samozřejmě „Štít demokracie“ a všichni další kazatelé Bruselem zjevených pravd. Ani zde žádnou vůdčí osobnost, která by dokázala sebrat Babišovi jeho voličský elektorát, nenajdeme.
Naproti tomu by Babišova vláda ráda odebrala jednoho ze spojenců – rozhlas a televizi, tvrdí, že jejich vysílání by mělo býti vyvážené, což sice chápu, ale v době sociálních sítí, influencerů, podcastů, jež hlásají různorodé politické „narativy“, je to zbytečné. Jako za socialismu u nich i bez Moravce víme, že se jedná o propagandu.
Vrátím se k hledání vůdce opozice. V komentářích pod postem „Štítu demokracie“ jsou od účastníků diskuse různé návrhy, kdo by se tím hledaným vůdcem opozice mohl stát:
Jednou se zde objevuje František Talíř, poslanec KDU - ČSL, jehož zuřivý nenávistný projev, ve kterém tvrdí, že se stydí za celou vládu si lze v odkazu pod článkem poslechnout. Jednou je zde jmenována Eva Decroix. „Já bych chtěl Hřibajze,“ navrhuje jiný z diskutující. „Hřibajz“ je tu jmenován několikrát stejně jako jeho stranický kolega Bartoš. Další kandidáti s více hlasy jsou Fiala, Rakušan, Daniel Stach, padají zde i další jména.
Vítězem pomyslného hlasování se stává: hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich!
Nic proti, je sympatický, ale stačí to? Já bych se poohlédl po někom ze Slovenska, po někom kdo má české občanství a mluví lépe česky než Babiš. Slováci mají větší tah na bránu než vlažní Češi, dovedou si získat lidi, dokáží být zapálení; stačí vzpomenout na Gustava Husáka v jeho lepších časech, kdy sršel energií a mlátil pazourama, jak jeho projevy pojmenoval můj tatínek:
„Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť“
Přes všechny nesnáze dokázal, co si předsevzal: „Ja tento národ musím zachrániť, aj keby mi mali všetci napľuť do očí,“ což se také stalo a děje zvlášť v Čechách.
Dokázal by Grolich zkrotit partu opozičních zoufalců? Nechat odpadnout čo je kolísavé, čo je oportunistické a navíc přesvědčit národ k utažení opasků, tak jako kdysi Václav Klaus?
Skvělý projev lidoveckého poslance Talíře. Za hnědou koalici se stydíme všichni:
Hledá se vůdce opozice:
Jan Lněnička
