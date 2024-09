Fiala zradil

Dopoledne se s Ivanem Bartošem v pohodě rozloučil, odpoledne po poradě s kmotry Bartoš letěl. Pan ministr pro místní rozvoj na vlastní kůži okusil pořekadlo K. H. Borovského: Nechoď Vašku s pány na led…“

Celá kauza má zajisté mnoho peripetií, do kterých nejsme schopni nahlédnout, ale přesto nám odhaluje praktiky politiků a lobbistů, jakým způsobem se při zadávání státních zakázek zachází s penězi daňových poplatníků, ať už ze strany ODS nebo hnutí ANO.

Právě hnutí ANO, jmenovitě Klára Dostálová, v roce 2018 digitalizaci stavebního řízení spustila společně s firmami zapojenými v ICT unii, zájmové organizaci vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem, jež je současně prezident Hospodářské komory ČR a navíc bývalým poradcem pana Kupky.

Projekt měl podle paní Dostálové stát 1miliardu 600 tisíc, pan Bartoš jej celý shodil ze stolu a stanovil cenu 400 miliónů, navíc si dovolil kritizovat předraženost ostatních IT projektů ve státní správě:

„Pojí se s ním miliardový byznys firem zapojených v ICT unii, zájmové organizaci vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem.“ řekl Ivan Bartoš.

K dalším jeho „hříchům“ patří reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na které se shodla vláda:

Otázky přezkumu veřejných zakázek má na starost ministr pro místní rozvoj. „Pro investory i dodavatele je zásadní, aby mohli přesně plánovat a nedocházelo k nepředvídatelnému zpoždění, které je stojí mnoho peněz a dalších zdrojů. Bohužel neustálý ping pong mezi několika instancemi přezkumu dnes strategické investice státu neúměrně zpožďuje a blokuje,“ řekl Ivan Bartoš na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Snažil se tedy dělat reformy v duchu pirátského: „Pusťte nás na ně!“ Na úřad ÚOHS přišla námitka proti výběrovému řízení od firmy Systém servis z Opavy, čítající šest zaměstnanců. O tom jak by digitalizaci zvládli, odpověděl její jednatel, že je to obchodní tajemství. Nakonec tedy na digitalizaci zbývalo pouhých sedm měsíců, neboť její rozjezd by navázán na peníze z EU. Za tak krátkou dobu se to stihnout nedalo.

Zdržovací praktika se vyplatila, a tak se gesce stavebního řízení vrací zpět k panu Zajíčkovi potažmo k panu Kupkovi, který pro své dopravní stavby potřebuje stavební povolení.

Abych si přihřál polívčičku, stavební povolení potřebuje například pro realizaci naprosto předražené dálnice D3, o které ministerstvo i ŘSD stále tvrdí, že podle studie z roku 2015 (miliarda za kilometr) prokázala ekonomickou výhodnost a návratnost vložených investičních prostředků. Dálnice je prý potřebná, ale za ty prachy, skrze poddolované území a navíc za cenu zničení dolního Posázaví? Zvláštní.

Reforma se nepovedla, velcí kluci zapracovali. Pan Fiala zradil, ale jaké měl manévrovací schopnosti?

Dobrá zpráva je, že máme vládu, která uznává západní hodnoty.

