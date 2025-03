Egon Bondy & parazitický mýtus nebo paraziti na úkor mýtu Egona Bondyho?

Miroslav Vodrážka a Petr Blažek se rozhodli zviditelnit na mýtu Egona Bondyho v knize „Zbyněk Fišer. Egon Bondy a Státní bezpečnost.“

Petr Blažek (*1973) se specializuje na polské a československé dějiny. Je ředitel Muzea paměti XX. století a tvůrce řady historických studií i edic dokumentů.

Miroslav Vodrážka (*1954) je hudebník a publicista, spolupracující od roku 1979 s undergroundovým časopisem Vokno. Dnes je, stejně jako spoluautor, badatelem Ústavu pro studium totalitních režimů.

Egon Bondy byl genius, to o něm říkal Milan Machovec. Jeho syn Martin Machovec, který pořádá díla Egona Bondyho, podle autorů prý tak vytváří až hagiografickou legendu o Egonově mučednictví.

Egon Bondy často ve svých knížkách píše, že není ze života nadšen: provázely jej duševní problémy, které zcela jistě narušovaly jeho psychickou odolnost. Jako jedna z předních osobností undergroundu, byl jistě Stb notně vytěžován a prostě se podělal.

Já se mu nedivím, když ke mně přišla policie ve čtyři ráno, předat předvolání k výslechu kvůli účasti na Palachově týdnu, byl jsem posranej až za ušima (abych se vyjádřil stylem Egona Bondyho), nic jsem neřekl, protože jsem hovno věděl a byl jsem celkem nevýznamným účastníkem demonstrace.

Zkrátka Egon Bondy práskal, v jedné kapitole se autoři ptají, zda někoho vážně poškodil:

Autoři to nepovažují za správně položenou otázku. Jde jim o princip…

Nebo je to snad z jejich strany jakási uražená ješitnost? Na publikaci má podíl ÚSTR, což je ideologická instituce na překreslování minulosti s cílem zabránit renesanci obliby komunistů. Miroslav Vodrážka hovoří o principech, ač se jedná o dehonestaci někoho, kdo už je na pravdě boží. Největším hříchem Egona Bondyho bylo, že již dávno před převratem věděl, co nastane a jaký průser bude nově nastoupená cesta ke kapitalismu pro obyčejné lidi.

Ivan Martin Jirous mu jeho donášení odpustil. Egon Bondy patrně musel mít až mýtotvorné osobní charisma pro lidi kolem. Jáchym Topol o něm řekl, že Egon Bondy je kosmický komunista. Zajímavé je, že český fotograf a mystik Fráňa Drtikol mu pravil, že k podobným závěrům, ke kterým dochází on (František Drtikol), dojde Bondy přes hlavu. Můžeme říci, že filosofie Zbyňka Fišera je ontologie až s „mystickým nádechem“.

Jeho nejznámějším dílem je „Útěcha z ontologie“, poprvé zde definoval nesubstanční ontologický model jako východisko svých dalších úvah. Dílo mu editoval Milan Machovec, jež k tomu na jedné přednášce řekl, že musel vyškrtat všechny „bondyjovské“ sprosťárny a mírně ideologicky upravit, aby bylo přijatelné pro tehdejší dobu. Jeho teze samovzniku vesmíru a toho, že budoucí beztřídní společnost, by měla rozhodnout, zda celé to divadlo světa a vesmíru má vůbec nějaký smysl a není lepší s tím celým skoncovat, je k zamyšlení. Egon bondy ve svém filosofickém díle uvažoval sub specie aeternitatis.

Milan Machovec onen konec kritizuje a namítá, že o ztrátě smyslu nelze rozhodnout univerzálně za všechny, dílo pokládá za etické. Egon Bondy o apokalyptickém závěru píše, tuším. že v knize „Prvních deset let“, že prý usnul na kozách Jany Krejcarové, která mu nechtěla dát, proto zakončil svůj opus takto katastroficky.

Egon Bondy byl prorokem, nikoli falešným, jeho proroctví, jak dnes vidíme, se bohužel vyplnila. V knize „Sklepní práce“, píše o tom, že seděl na balkóně v divadle a pod ním v řadě seděla celá Havlova chartistická svita. Zmínil se o ní jako náhradním establishmentu.

Po převratu napsal báseň, se kterou jsem nesouhlasil, myslel jsem si tehdy, že když odešli komunisti, vše bude dobré:

Po listopadu 1989

Jak jste věřili ve svobodu

A zbyla z ní svoboda obchodu

t. j. podvodu

Zalízt pod vodu

a tam utopit byste se měli

vy co jste na Václaváku v nadšení vyváděli

To co jste chtěli jste dostali:

zas vám akorát nasrali

A rvát vlasy by si měl pan Havel

jak to s váma sválel

(20.12.1989)

Ze sbírky Dvě léta

Pravdu měli bohužel oba – Zbyněk Fišer i Egon Bondy. Na adresu knihy Miroslava Vodrážky Petra Blažka „Zbyněk Fišer. Egon Bondy a Státní bezpečnost“ lze říci, že mýtus nevyvrátí a spíše jeho mučednictví podtrhne; bolšáni Egonu Bondymu znepříjemňovali život, antibolšáni život posmrtný.

Nekamenujte proroky!

Jako čtenáři díla Zbyňka Fišera i Egona Bondyho jsem Martinu Machovcovi za jeho práci vděčen, stejně jako jeho otci za jeho přednášky na Filosofické fakultě University Karlovy, jichž jsem byl účasten. Prorocký hlas Egona Bondyho se odmlčel 9. dubna 2007, jeho myšlenky zůstaly…

