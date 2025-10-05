Diskreditační kampaň proti Stačilo! a SPD přihrála voliče Babišovi
SPD jim nebyla po chuti kvůli nacionalistickému směřování její politiky. Obě strany prosazovaly zákon o referendu. Jejich téměř největším hříchem bylo navržení referenda o vystoupení z EU, přičemž Stačilo! bylo i pro vystoupení z NATO. Ne, ovšem přímé vystoupení, jak zkreslují hodnotoví politici a na ně navázaní novináři, ale referendum, které by patrně stejně neprošlo.
Někteří ze členů SPD a hnutí Stačilo! jsou též členy spolku Svatopluk, jehož hlavním cílem je změna režimu, ne revoluce, ale důkladná reforma státu, to je vůbec to nejhorší, čeho by současné spřátelené mocenské struktury mohli nadát. Jediné, co se o spolku Svatopluk dozvíme z médií je mínění komunikátorů strakomu, že jsou to proruští extrémisti.
On i poměrně konformní pan Babiš je prorežimními hlásnými troubami jako Forum 24 onálepkován jako proruský činitel, tudíž můžeme číst:
Babiš bude trojským koněm proti EU. V Rusku se radují, varuje Němcová
Při prvním panování premiéra Andreje Babiše byl jsem velice rozčílen, že nám vůbec osoba, jejíž pověst je více než striktní, může vládnout, ale po zvolení PR projektu Petra Koláře - Petra Pavla do úřadu prezidenta, je mi to už v podstatě jedno. Jen skřípu zuby, když tento pán cosi povídá u budovy Českého rozhlasu o sovětské okupaci. Inu, Podivní lidé se dostali k moci…
Ze strachu z německých mezd a návratu neúplné „pětidemolice“ a hlavně z obav, aby opět lidem nepropadly hlasy, byl zvolen Andrej Babiš a hnutí ANO. Není důvod příliš jásat, ale jak říká Petr Drulák ze spolku Svatopluk: „Snad nebude České republice tolik škodit.“
Malé volební střípky:
V Moravskoslezském kraji voliči ministru financí Stanjurovi vyslavili účet; kvůli preferenčním hlasům nedostal do Sněmovny. Drtivě ministra přeskočila lidovkyně Monika Brzesková, bývalá miss a starostka města Kravaře, která kandidátku v kraji ovládla s 26 tisíci „kroužky“. O pana Stanjuru strach nemám, může jít pracovat jako elektrikář k brašulemu Mariana Jurečky na statek, snad tam nenadělá takovou paseku, jako když býval ministrem.
Víme o tom, že obyvatelé Prahy, úmyslně nepíši Pražáci, neboť ti v Praze téměř nebydlí, volí jinak, ale že zde dostane takový „diplomatický“ neumětel, jako byl pan Lipavský, 62 tisíc preferenčních hlasů, nejvíc z celé koalice SPOLU, je na pováženou.
Z celého srdce se naopak raduji, že se do sněmovny opět dostal Marek Benda! Již kdysi jsem navrhoval, aby byl přijat zákon lex Benda: o doživotním působení Marka Bendy v Parlamentu České republiky, teď má doufejme na čtyři roky vystaráno, ale co dál?.
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pod-fialou-se-v-ods-uz-kyve-zidle-40542294#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/babis-bude-trojskym-konem-proti-eu-v-rusku-se-raduji-varuje-nemcova
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-stanjura-je-mimo-snemovnu-o-svem-dalsim-osudu-se-teprve-rozhodne-288036
https://www.idnes.cz/volby/rozhovor-s-ministrem-zahranici-a-poslancem-spolu-janem-lipavskym.A251004_210239_volby_kop
Jan Lněnička
Mám rád angažovaní básníci
Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.
Jan Lněnička
S tímhle, co je teď, nesouhlasím!
Tato věta z Deníku Pavla Juráčka jakoby vyjadřovala postoj mnoha českých občanů, kteří se cítí býti podvedeni.
Jan Lněnička
Jeden jmenovec v „Thomayerovce“ nadbytečný
Byl jsem sms zprávou vyzván, abych se dostavil do Thomayerovy nemocnice na tk holter. Nevěděl jsem, co je tk holter, ani proč bych tam měl jít.
Jan Lněnička
Ještě jednou dostat šanci – slogan pro stávající vládu!
Po důkladném brainwashingu, šokové terapii, lobotomii, waterboardingu a podobných přesvědčovacích metodách, stal jsem se radikálním zastáncem vlády Petra Fialy.
Jan Lněnička
Žižka lapka, husité vrazi, Sověti okupanti aneb vyvrátíme modly!
Doba temna nebyla tak temná, je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Známá jména. Nový francouzský premiér vsadil převážně na ministry bývalé vlády
Francouzský premiér Sébastien Lecornu při formování nového kabinetu vsadil na ministry bývalé...
Hasiči zasahovali na břeclavském přednádraží u úniku hořlavého plynu
Hasiči Správy železnic zasahovali nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z...
DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil
Premium POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim...
Hřib má ženský klub. Jsem feminista, ale Michálek mi bude chybět, říká lídr Pirátů
Premium Piráti ve volbách získali 18 míst ve Sněmovně, 15 z nich obsadí ženy. Lídr a předseda strany Zdeněk...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 445
- Celková karma 25,22
- Průměrná čtenost 1004x