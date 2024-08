Disident Jiří Vonka „vyhrál“ soud!

Jako odškodnění za způsobenou zdravotní újmu dostane 22 tisíc korun, musí však zaplatit náklady na řízení, což činí 43 tisíc.

To je zatím poslední zpráva z dlouhotrvající snahy o odškodnění Jiřího Wonky. Jeho právní zástupce Lubomír Müller podal k rozhodnutí soudu odvolání. Vzhledem k tomu, že poprvé mu přiznali 4125 korun, se to opravdu „vyplatí“.

Podle historika Kamila Nedvědického z Ústavu pro studium totalitních režimů není výjimečné, že disidenti dostávají nízké odškodné. Justiční soustava samozřejmě oprávněně argumentuje, že po roce 1989 došlo ke kontinuitě práva a že musí aplikovat právo, které bylo platné v té době, tedy před rokem 89,“ popisuje Nedvědický.

Bývalí disidenti byli a jsou prostě pro vládnoucí „elitu“, ke které počítám i soudce, stále nepohodlní. Vzpomeňme na Jiřího Gruntoráta, který společně s Johnem Bokem držel před „Strakovkou“ hladovku s požadavkem na odstoupení ministra Jurečky, pro disidenty žádal vyšší důchody a též usiloval o zrušení usnesení, jímž se tato vláda přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii. První dvě podmínky byly splněny, Jurečka stejně jako Babiš, ať udělá cokoliv, je prostě nepostradatelný, a proto: „Nikdy neodstoupí!“

Zpátky k bratrům Wonkovým. Známější je spíše Pavel Wonka, který v důsledku vyčerpání organismu po jím držené hladovce, resp. v důsledku zanedbání lékařské péče, jako jedna z posledních obětí komunistické justice zemřel 26. dubna 1988 ve vazbě v Hradci Králové, kam jej poslala soudkyně Horváthová. Jedním z největších prohřešků bratrů Wonkových bylo, že se pokusili roku 1986 kandidovat ve volbách jako nezávislí kandidáti.

Čas oponou trhnul a v roce 2014 byl uveden dokumentární film Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“, ve kterém režisérka představila Pavla Wonku jako nejednoznačnou osobnost, dokonce byl nařčen ze spolupráce s STB. Kontraverzní dokument vyvolal rozsáhlou diskusi: jedni tvrdili, že Pavel Wonka byl nefachčenko a feťák, který svou nechuť k práci zastíral politickou činností, naopak jeho přátelé a bratr jej až nekriticky adorovali. Na jeho obranu jsem napsal článek na „bigblogera“ do lidovek, který jsem našel na stránkách aktivisty pana Jana Šinágla.

Celý příběh dožadování se spravedlnosti pro sebe a svého bratra Pavla má mnoho peripetií; jedna z nich se odehrála v roce 1995 a ve svém „Politickém zápisníku ji popsal Bohumil Doležal. Na Jiřího Wonku si tehdy opět „došlápla“ tentokráte nikoliv Veřejná bezpečnost, ale Policie České republiky:

Soudkyně Horváthová má nezanedbatelný podíl na tragickém osudu Pavla Wonky. Pracovníci VONS žádali po převratu, aby soudci, kteří se provinili proti politickým vězňům, dr. Marcela Horváthová na čelném místě, byli postaveni mimo službu. Nezdařilo se… Bratr Pavla Wonky Jiří pociťoval za to vše pohanu, a to nejen na své rodině, ale i na právu a spravedlnosti. Udělal tedy něco, co může být na samém kraji problematičnosti: vzal do svých rukou spravedlnost, na štěstí jen její část, a zásoboval dr. Horváthovou dopisy. Byly psány lidovým jazykem a bez servítku.

Připomínaly dr. Horváthové, jak se podílela na tragickém osudu jeho bratra, a žádaly, aby odstoupila z funkce soudkyně… Dr. Horváthová nejen necítila vinu, ale hned věděla, že Jiří Wonka se svými dopisy dopustil útoku na veřejného činitele. Policejní vyšetřovatel s tím souhlasil a Jiří Wonka byl a dodnes je žalován. A tak se dne 13. února 1995 Jiří Wonka opět dostal do spárů policie.

Podle ověřených svědectví, která mám k dispozici (jsou od náhodných svědků, tedy „jednostranná“ - policajti jistě vypovídali jinak), byl Jiří Wonka zatčen velice surově, kopali do něj, bili ho a vtlačili do policejního auta takovým způsobem, že musel být převezen do vězeňské nemocnice. Dlouho si ve vazbě nepobyl; Václav Havel použil tehdy s plným oprávněním své pravomoci a Jiřího Wonku omilostnil.

Nezávislá kandidatura obou bratří do parlamentu byla zcela jistě pozvánkou do kriminálu. Ne každý člověk má odvahu udělat ze sebe kamikadze. Znaje komunistický systém bych sotva se sotva k něčemu podobnému odhodlal a navíc v roce 1986! Musíte být přece jen trochu šílený, abyste se k takovému činu rozhodl. Pro Pavla Wonku to dopadlo tragicky. Jeho smrt byl ale další hřebíček svědčící o komunistické zvůli. Zpráva jeho smrti přispěla k oživení občanské společnosti, za svou statečnost byli oba bratři oprávněně potrestáni. Je to proto, že nepatřili k žádné elitě? Otázka na diskusi.

Jiří Wonka zcela oprávněně požaduje od státu finanční odškodnění. Leč se zatím zdá, že jeho případ si soudci budou přehazovat jako horký brambor do té doby, než nyní 73letý Jiří Wonka nebude následovat svého bratra.

Soudkyně JuDr Marcela Horváthová dosud pracuje u Okresního soudu v Trutnově…

