Dávky pro osoby v sociální nouzi pro paní prezidentovou

Paní Eva Pavlová má dostat téměř sto tisíc, neboť je manželkou pana prezidenta, musí reprezentovat. Dle mého je to málo, cožpak Jurečka neví, kolik jenom stojí značková kabelka od Vuittona?

Já mu to prozradím, stojí kolem 30 tisíc (bez gůglu bych to taky nevěděl)! Za takový obolos si paní Eva si může koupit pouze tři kousky, ale co to další: šaty, kadeřník, šperky a vůbec všechno, co žena pana prezidenta potřebuje, aby po boku svého chotě byla šik? Přesně 95 250 korun měsíčně přeci jí nemůže stačit!

To chcete, aby kvůli každému výdaji musela paní Eva sahat starému do kešeně, nehledě na to, že pan prezident je věčně „dutej“, když on všechny peníze rozfofruje za ty svoje motorky a za benzín do nich; nesmíme zapomínat, že s ním jezdí i ochranka. Pan Jurečka tedy rozhodně dělá dobrou věc, pokud jí chce posílat peněžitou podporu, která se dá prozatím například zařadit do kolonky: sociální dávky pro osoby ve finanční nouzi!

Jakmile byla zpráva o finanční pomoci pro paní prezidentovou, strhla se na sítích hitparáda závisti. Uvádím jeden příklad za všechny:

To jim. nestačí 700 000 Kč , které bere prezident ? Proto snad má tak vysoký plat, aby ho mohla doprovázet manželka, která stejně nemusí být všude, kde se cpe. Nic za takové peníze neodvádí a i tak dostává víc, než zaslouží v darech, šatech a dalších věcech.

Navíc namítají, že oba dostávají výsluhy. Další námitky jsou mířeny na ministra Jurečku, že prý máme deficit a cosi o proklamované rozpočtové odpovědnosti a kdesi cosi, asi si myslí, že těch sto tisíc navíc by státnímu rozpočtu vytrhlo trn z paty: „To se nám to hoduje, když nám jiní půjčujou,“ řekl by polní kurát Otto Katz, na adresu těchto závistivců.

Závist je odporná věc, někteří prý místo, aby se snažili, si přejí, aby sousedovi chcípla koza, přitom by stačilo, aby se lépe učili a mohli se stát prezidenty nebo prezidentkami a dostávat také podporu sto tisíc pro osoby v sociální nouzi. Nemuseli by se stát prezidenty České republiky, ale mohli třeba se stát třeba prezidenty karlovarského festivalu nebo prezidenty svazu minipivovarů nebo prezidenty svazu obchodu a cestovního ruchu jako Prouza. Prezidentů máme v Česku mnoho, ani člověk nedokáže zjistit kolik a čeho jsou vlastně prezidenty. Jsou však všichni jistě vysoce vzdělaní, aby mohli takové funkce vykonávat.

Třeba takový Marian Jurečka vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově a následně obor rostlinolékařství (se specializací na ochranu rostlin) na Mendelově univerzitě, rozumí-li rostlinám, musí rozumět i lidem a jejich problémům. Jeho ministerstvo stejně jako vláda se stává bohužel terčem kritiky, také jeho strana KDU- ČSL ve volebních preferencích upadá. Pan Jurečka si na rozdíl od jeho nevzdělaných závistivých kritiků nemusí zoufat, on budoucnost má, umí léčit rostliny, může se vrátit ke svému bratrovi zpátky do JZD.

Závistivým zoufalcům bez budoucnosti pak zbývá jen volit antisystémové, proruské, kolaborantské strany, které jim slibují, že bez práce jim budou padat holuby z nosu a doufat, že se tak stane.

Peníze pro paní prezidentovou je stejně prkotina, kterou je zbytečné rozebírat.

Venku svítí sluníčko, rychle ven, než nám tu zasvítí těch pověstných tisíc sluncí.

