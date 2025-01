Čučkaři v pohotovosti

Vrchní čučkař Koudelka před nastávajícími volbami očekává vysokou dezinformační aktivitu především na sociálních sítích. Zkušenosti z Rumunska a Moldavska jsou mu varováním.

V Moldavsku, i když se volby snažilo ovlivňovat Rusko, to na poslední chvíli dopadlo dobře a vyhrála proevropská podporovatelka Ukrajiny Maia Sanduová, za což se jí Ukrajina, podobně jako Slovensku a dalším středoevropským zemím, uzavřela kohoutky nepřátelského levného plynu dováženého z Ruska. Podle českých komentátorů za to může Putin, neboť ten může za všechno.

Slovy vrchního čučkaře Koudelky:

„Jedním z aktuálních narativů proruské dezinformační scény je otočení viny.

Tedy například, že za zrušením voleb v Rumunsku stojí tamní tajná služba. Nikoliv ti, kteří volby napadli.“

V Rumunsku byly volby ovlivněny natolik, že to vyhrál ten špatný, volby se budou opakovat, dokud ten dobrý proevropský/á nevyhraje. Aby dezinformacemi ovlivnění Rumuni viděli, kde je jejich místo, jede jim přes Česko na pomoc tři sta „Anglánů“ s vojenskou technikou na cvičení Steadfast Dart 2025.

Steadfast Dart 2025 je mezinárodní cvičení, které má prověřit operační nasazení a posílit prvky spojeneckých sil rychlé reakce v jihovýchodní oblasti NATO, tedy v Rumunsku a Bulharsku. Česká armáda při cvičení prověří svou schopnost logistické podpory aliančním jednotkám.

Úkol je dán: nesmí u nás vyhrát kandidát, který neuznává západní hodnoty. Hlavní západní hodnotou je mít říši, nad kterou slunce nezapadá. Pod pláštíkem liberální ideologie se snaží kolonizovat celý svět, avšak existují impéria, která jim do těchto snah hází vidle a jejich autokratičtí vůdci nechápou, co je pro ně dobré.

Podle aktivistických novinářů by nás do takového světa chtěl zatáhnout i Babiš, ač nic takového neříká, důkazem je, že hnutí ANO se stalo součástí frakce Patrioti pro Evropu, která je podle nich proruská. Ostatní strany: Stačilo, SPD, Trikorora, Svobodní, Motoristé, jsou proruské an sich, ty vyhrát nesmějí! Kdyby, nedej bože, vyhráli, vrchní cenzor Foltýn by dostal psotníček.

Je paradoxem, že tento vrchní cenzor rozdal poslancům notečky, jak mají hovořit při výročí smrti Jana Palacha, přitom jedním z hlavních požadavků Jana Palacha bylo zrušení cenzury. To prostě nevymyslíš.

Do této ostudné lapálie zamotala paní Jourová, jež je podle Elona Muska ztělesnění banálního byrokratického zla. Musk se však mýlí, neboť ve skutečnosti je to bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, tato dáma na adresu ovlivňování voleb prohlásila:

Český volební systém bude podle ní náchylný k ovlivnění také kvůli novince –⁠⁠⁠ možnosti korespondenční volby. „Konspirátoři se budou snažit tlačit narativ, že volby se snaží zmanipulovat samotný stát.“

Takže korespondenční volba s možností účasti na hlasování „pohrobků“ cizích národností do desátého kolena, kterou prohlasovala stávající koalice, by mohla být záminkou extrémistických, antisystémových stran, že volby nejsou cajk? Ale toho se bát přeci nemusíme! Tak ještě jednou: k čemu máme Foltýna? Ten nám to vysvětlí a těmhle „narativním“ proruským sviním to pořádně natře!

Navíc máme štěstí, Koudelkovi čučkaři, abychom nepodlehli falešným proruským narativům, budou dnem i nocím hlídat sociální sítě, aby nikdo, kromě Našich, nemohl ovlivnit české volby a nemuseli bychom hlasovat třeba desetkrát, dokad nevyhraje ten, kdo se zalíbí a koho uzná Evropská komise pro hodnoty a transparentnost.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-koudelka-pred-volbami-ceka-velkou-dezinformacni-aktivitu-268122

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-gazprom-od-ledna-zastavi-vyvoz-plynu-do-moldavska-kvuli-dluhu-odnese-to-podnestri-40502497

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2621892

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/musk-kritizoval-jourovou-oznacil-ji-za-ztelesneni-banalniho-byrokratickeho-zla_2410181232_vdv