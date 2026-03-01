Chtělo by to novou Antichartu!
Dnes jsem poslouchal pořad „Zlaté časy“ Václava Kopty. Jedna věc mě zarazila, pan Kopta vyprávěl, jak byl na návštěvě u kamaráda, který je na tom zdravotně špatně, poté byl účasten jednomu rozhovoru, ve kterém se jej novinář ptal na politiku. Pan Kopta ovlivněn předchozím zážitkem mu odpověděl, že takovou pitomostí jako je politika se nemíní zaobírat, že jsou daleko závažnější věci. Skutečně? Tak takhle ne, pane Kopta!
Každý umělec má nejen právo, ale i povinnost prokázat na čí straně stojí! Někteří již to svou účastí na demonstrací Milionu chvilek pro demokracii jasně projevili, že stojí za prezidentem, přestože se mu nic nedělo. Ovšem, a to je třeba si uvědomit, byla-li by naše demokracie v ohrožení, tito lidé by stáli společně s tisíci Chvilkaři jako vojáci v záloze! Pan prezident je neoddiskutatelně prezidentem všech, byť jako rovina chlap by měl správně hlásit k hnutí Stačilo!, což si však nemůže dovolit, neboť je též zosobněním demokracie a našeho směřování na Západ, ať už ten směřuje kam chce. Třebas aj do řiti.
Dobrá, snad se někomu bude zdát, že prezidentská kancelář i s neplaceným přítelem, panem Kolářem, je tak trochu filiálka hnutí Spolu, ale to si skutečně může myslet jen nějaký arcidezolát typu pana Hejmy, jehož jmenuji, abych neodbočoval mimo umělecké prostředí.
Vlastně mi je Petra Pavla trochu líto, jak krásný život mohl mít, kdyby z něj neudělali prezidenta. Teď jej navíc nutí, aby kandidoval na další čtyři roky! Znovu a znovu opakovat předepsané plky na shromážděních politických aktivistů se mu musí zajídat. Opatrně se další své kandidatuře vzpírá, ale jako voják je zvyklý plnit rozkazy. Jediné řešení pro něj by mohlo být, aby kandidoval za Motoristy. Asi víte, kam tím mířím.
Nechme lítost za Petra Pavla stranou a vraťme se k tématu. Buďme zatím vděčni za dotazy novinářů, kteří se otázkám – umělec a politika věnují. Dejme umělcům volný prostor, aby mohli volně vyjádřit své politické názory, ať víme, kdo z nich je schopen postavit se za správnou věc a podle toho vybírejme. Nazvěme tento proces malá Anticharta.
Když například v dnešní Partii pan Fiala obhajoval neobhajitelné, tedy politiku své vládní koalice v minulém období, můžeme se umělců zeptat: „Byla ,Obrana Fialova´ úspěšná?“ Podle odpovědí pak zjistíme, zda je na straně dobra, či je to jen sprostý méněcenný dezolát.
Dle mého jsou otázky novinářů (malá Anticharta) málo, demokracie potřebuje pevné lidi! Lidi přesvědčené! Lidi odhodlané! Ne takové, jako je pan Kopta a jemu podobní, kteří pokládají politiku za pitomost. Na tyto lidi je třeba působit a dostat je na tu správnou stranu. Z toho důvodu bych navrhoval, aby umělecká scéna svým podpisem vyjádřila souhlas k hodnotové politice Petra Fialy a dalších pidistran, jež nám sice se svými hodnotami znepříjemňovali životy, ale na lidech tu nezáleží, důležité jsou přeci hodnoty!
To jsou zcela pádné důvody pro vznik další Anticharty! Namísto slova Anticharta, které asociuje dobu totality, bych tento proces, v němž musí každý z umělců odhalit své pravé ledví, nazval: Antidezolé déclaration.
Každý z předneseného může vidět, že i já stojím za prezidentem, jako důkaz publikuji angažovanou básničku, kterou jsem již jednou napsal někam do komentáře:
Ať žije náš prezident!
I když nebyl disident,
přesto je pan Petr Pavel
pro nás jako druhý Havel.
Nečekám žádné ovace, pochválím se sám: „Je to veliké a nádherné!“ jak by řekl Donald Trump, kdyby to napsal on. Dokonce se musím pochlubit, že jsem se v předposledním řádku zdržel napsat: „přesto soudruh Petr Pavel.“
Jsem proto již na té správné straně?
Jan Lněnička
Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Petrem Pavlem/Konec blbé nálady
Donald Trump po atentátu zakřičel: „Fight“, Petr Pavel po přeposlaných sms šel žalovat vrchnímu čučkaři.
Jan Lněnička
Konec hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu.
Jan Lněnička
Ani angažovaný básník příliš nepobavil
Ve své velikosti, o které je zcela jistě přesvědčen, tak jako já o své genialitě, angažovaný básník u svých blogů diskusi neotvírá. Na rozdíl ode mne, jež jsem odvážný, není schopen přijmout zpětnou vazbu.
Jan Lněnička
Okamura jako mistr Jan Hus
Jejich největší hřích? Pojmenovali nahlas to, co si ostatní mysleli. S Husem skoncovali na hranici, jak dopadne Okamura?
Jan Lněnička
Poťouchlý kuplet Jarka Nohavici
Jarek Nohavica vypustil do éteru nový song a trefil do černého. Potrefené husy se ozvaly, řka: úpadek kdysi skvělého písničkáře. Zahořklí fanoušci jej opouštějí.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
Bybit EU spouští kampaň Vyšší výnos, kratší držení napříč EHP
Policie pátrá po muži ze Vsetínska, blízcí mají obavy o jeho život
Policie vyhlásila pátrání po čtyřiačtyřicetiletém Radko Pudilovi z Oznice na Vsetínsku. O víkendu...
T-Mobile: data pro zákazníky na Blízkém východu zdarma
Knihovny už nelákají jenom na spisovatele-milionáře. Tahákem může být kriminalita
Krámy sice zejí prázdnotou, ale budeme kulturní. Tak nějak se v roce 1955 zrodil Březen – měsíc...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 456
- Celková karma 24,98
- Průměrná čtenost 995x