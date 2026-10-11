Casablanka - Praha – Černouček a zpět
Ano, každý trouba se na volby může vykašlat, jen pan prezident se musí vrátit z dovolené, a ještě s očima prachem zavátýma a košilí pokrytou prachem pouštní bouře, předstoupit před urnu a splnit čestnou občanskou povinnost.
A pak tradá – směr Casablanca!
Jeho rádcové ho v souvislosti s termínem voleb před cestou varovali, avšak vášeň pro motorky byla silnější. Cestu do Maroka absolvoval soukromým tryskáčem rodiny miliardáře Pavla Hubáčka, zakladatele finanční skupiny Creditas. Mluvčí Hradu Vít Kolář pro Echo24 řekl, že žádná spojitost mezi prezidentem Pavlem a podnikatelem Hubáčkem neexistuje, až na to, že se tato banka v roce 2025 stala oficiální bankou závodu Mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně (i samotný okruh nese od dubna 2025 název CREDITAS Autodrom Brno). Nic to sice nedokazuje, jen lze upozornit, že pan Hubáček jest příznivcem motosportu. Uvidíme tedy pana prezidenta na okruhu s fotoaparátem, nebo přímo pojede? Laciný humor stranou, vraťme se k tématu.
Pan prezident patrně usoudil, že krom toho, že se zdržuje v Praze (nebo na dovolených), jsou volby v nevýznamné obci Černoušek, kde se navíc nekandiduje ani do senátu, nedůležité. Bohužel se mýlil. To, že jeho opomenutí kritizovali „alternativní“ proruská média a jejich komentátoři, jež ostatně kritizují každý jeho krok, by nevadilo, ale že se k jeho cestě postavili záporně i ti kteří stojí na správné straně názorové barikády jako například pan Rakušan, nebo dokonce novinář Forum 24 Martin Fenrich, bylo již na pováženou. Jediný, kdo se jej zastal, byla jeho manželka Eva Pavlová, která odněkud z dovolené na „Kanárech“ navrhovala, aby byly v budoucnu obecní volby korespondenční, čímž tomu moc nepomohla.
Poté co se na všech stranách rozjela kampaň zdravého rozhořčení z prezidentova přešlapu, bylo hradním poradcům zřejmé, že chybu bude třeba napravit. Mezi tím se na sociálních sítích strhla mela a škodolibé dezolátské weby začaly uveřejňovat videa pana prezidenta skákajícího padákem z letadla na náves obce Černouček, aby na poslední chvíli odvolil, dle jiné verze to byla kosmická raketa osobně řízená Petrem Pavlem, pochopitelně jsem tato „humorná“ videa odsuzoval, přesto jsem si v skrytu duše i já přál, aby se tak stalo a pan prezident se vrátil. Naprostou jistotu až do poslední chvíle, až na Marocké ministerstvo zahraničích věcí, které bylo o přerušení návštěvy českého prezidenta i o jeho návratu informováno diplomatickou nótou již ve středu, neměl nikdo.
Jedna z prvních verzí jeho návratu k volbám, o níž nás informovala média, se objevila v souvislosti s těžkou havárií jeho přítele Petra Šebora, pan prezident prý měl letět s ním, avšak Petr Šebor dlí stále v Maroku, článek o této mylné informaci již není k nalezení, asi kachna a řádně oškubaná.
Kolem cesty tam a zpátky panují různé dohady, dle zprávy v Novinkách.cz:
Na otočku do Česka odvolit a zpět do Afriky na dovolenou. Prezident Petr Pavel se vrací do Maroka soukromým letadlem Hawker 900XP tamní společnosti Sarah Airways. Celková cena za pronájem letadla by se podle odhadu měla pohybovat přibližně mezi 30 000 EUR a 45 000 EUR (cca 750 000 Kč až 1 130 000 Kč).
Hlavně, že se pan prezident k volbám v Černoučku vrátil a dokázal, že volby jsou mu přednější než dovolená, dokonce po svém návratu prohlásil, jak ho po celou dobu trápilo, že se nemůže voleb zúčastnit, vše se pak svedlo na chybu v plánování dovolené. Zlí jazykové ovšem namítají, že dovolenou má prakticky pořád, ptají se, kdy má čas pracovat, navíc nazývají jeho kandidaturu jako zážitkovou dovolenou. Ptám se proč, vždyť podal žalobu u Ústavního soudu, to jim je málo?
Diskuse neustává: lidé, řekněme ti, kteří pokládají Petra Pavla za loutku zbrojařů, se ptají, kdo mu to platí, proč podporovatel omezení klimatické změny, ochrany přírody a udržitelného způsobu života zanechává kvůli svým rozmarům olbřímí uhlíkovou stopu atd., nic jim není recht!
Naštěstí jsme názorově zdravá společnost a pan pezident má zde mnoho příznivců. Paní Zlámalová v rozhovoru správně řekla, že pan prezident tím, že si i přes námitky svou dovolenou prosadil, dokázal, že není žádnou loutkou v rukách poradců, ale že je skutečně svůj.
Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu.
Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil. Petr Pavel
Cha, chá, všichni Vám věříme.
Zkrátka PR fraška která se nepovedla!
Nebo povedla?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Creditas
https://www.echo24.cz/a/HCLsv/zpravy-domaci-prezident-petr-pavel-dovolena-volby-kritika-tryskac-maroko-zraneny-clen-posadky-nove-detaily
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pavel-odletel-zpet-na-dovolenou-marockym-tryskacem-40601777
https://www.echo24.cz/a/H2vYa/zpravy-domov-pavel-maroko-luxusni-letoun
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