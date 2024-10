Až odfrčí polámaná pětikolka do šrotu

Ještě rok musí čeští občané strpět tuto vládu, která zadlužuje republiku ve prospěch oligarchů a cizáků. Vlády, která zavedla socialismus pro bohaté. Vlády, která ztratila smysl pro realitu. Až odfrčí, nastane ráj.

Leccos, co se děje s penězi daňových poplatníků nám prozradili Piráti, místo miliónů na státní zakázky se vyhazují miliardy tzv. „velkým klukům“. Však si také na Piráty, když jim šlápli na ono miliardové kuří oko, pěkně došlápli. Digitalizace stavebního řízení začne od začátku a velcí kluci se znovu dostanou k „lizu“. Tak to chodí. Vláda v posledním roce svého panování rozhodně šetřit nehodlá, pod pláštíkem bohulibých investic bude rozhazovat peníze na předražené státní zakázky.

V posledním roce jejího panování je ještě připraven strategický dokument obsahující opatření, která mají pomoci zvýšit ekonomický růst a modernizovat ekonomiku.

Lze soudit, že tento dokument je poslední záškub vlády, aby se peníze dostaly na ta správná místa do těch „správných“ rukou. Součástí dokumentu je dopravní infrastruktura. Opět upozorňuji, že projekt dálnice D3 dolním Posázavím za miliardu na jeden kilometr této megalomanské stavby je předražený. Jestliže pan ministr Kupka tvrdí, že je rentabilní a bude se stavět projektem PPP, který zadluží další generace, je to mírně řečeno na pováženou, a tak je to u této vlády se vším.

Když hovořím o tom, že vláda je mimo realitu, dovolím si citovat prohlášení Petra Fialy:

„V předcházejícím období jsme zvládli všechny krize a výzvy, kterým byla naše země vystavena, a teď musíme, a na tom pracujeme, zrychlit ekonomický růst tak, aby se dařilo našim firmám a aby rostly příjmy našich obyvatel,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Naplňujeme také programové prohlášení vlády, ve kterém jsme představili vizi státu, který nežije na dluh, státu, který je efektivní, který podporuje inovace, vědu, výzkum a kde právě inovace a výzkum posilují českou ekonomiku v mezinárodní konkurenci.“ Je možné, že pan premiér blouzní?

To co nestihli za tři roky svého vládnutí, chtějí stihnout za rok. Další investice jsou plánovány do urychlení bytové a další výstavby, změny v regionálním školství a modernizace zákoníku práce. Tato „modernizace“ znamená zhoršení postavení pracujících na úkor podnikatelů. Česko přitom podnikatele dotuje! Kvůli malým platům jsou čeští občané nuceni žádat o různé dávky, aby nějak vyžili. Jistě nějaká pomazaná hlava navrhne, že nejlepší řešení je: snížit příspěvky od státu! Ale zvýšit platy? To nikdy!

Vládní kartel se o moc a finance bez boje připravit nenechá. Můžeme očekávat další očerňování opozice. Veřejnost se dočká další „nalejvávárny“ správných liberálně - demokratických hodnot, aby pochopila, že jedině Oni jsou jejími zastánci, zatímco, kdo má jiné názory, podporuje Putina.

V té souvislosti se vláda rozhodla také o zřízení Rady vlády pro paměťovou agendu a schválila její statut. Konečně se vláda rozhodla zřídit Ministerstvo pravdy! Kdo, by snad doufal, že zde najde předvolební sliby Petra Fialy, doufá marně.

Rada vlády pro paměťovou agendu by se měla mimo jiné zaměřit „na posilování občanské odolnosti v reakci na hybridní a revizionistické zneužití historie, zejména v kontextu evropského paměťového odkazu“, a tak se politické neziskovky mohou těšit na další miliony z kapes daňových poplatníků, kteří na jejich propagandistické kydy zvysoka kašlou.

Výsledkem nekompetentní vládnutí pětikolalice je zjištění společnosti NMS Market Research pro Paměť národa, že více než třetině Čechů nad 40 let se podle průzkumu žilo za socialismu lépe. Změnit za pouhý rok myšlení občanů se paměťové agendě sotva zdaří.

Já však slíbil pohled do časů, až odfrčí polámaná pětikolka do šrotu:

Vidím to jasně! Senát bude zrušen a zrušeny budou i ostatní opoziční strany tudíž i volby. Premiér Babiš zruší i to ostatní (včetně politických neziskovek) a zároveň zařídí Mír na Ukrajině. Hnutí „Stačilo!“ zruší kapitalismus. Jana Maláčová provede znárodnění všeho, včetně pana Babiše.

Ministrem spravedlnosti se stane Robert Šlachta, ministryní zdravotnictví Jana Zwyrtek Hamplová, průmysl povede Miroslav Grégr, školství a sport bude mít na starost náš kolega na blogu Josef Nožička, kulturu pozvedne Michal David, úplně zbytečným ministrem bez portfeje se stanu Já! Pan prezident Petr Pavel vstoupí zpátky do KSČ. Naše zahraniční politika bude směřována do všech stran a na čele zůstane Jan Lipavský, neboť je pro každou vládu nepostradatelný. Stávající vládu pošleme pomáhat při obnově Ukrajiny.

Takové jsou plány do budoucna.

Na shledanou v lepších časech.

