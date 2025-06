ANO, bude líp v pračce a péče osobního kouče.

Trochu nesrozumitelný titulek, avšak pravdivý. Kolečko do nákupního vozíku s nápisem „ANO, bude líp“ se mi mou nepozorností pravidelně dostává do pračky.

Ač jsem vždy nadával na „vystajlovaný“ cyklisty v dresech tak, jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc, koupil jsem si ho též, pravda je v barvách střízlivých, černé kalhoty a trikot barvy modré pouze s malým nápisem RACE navíc je praktické, neboť je obdařeno kapsičkami, kam se dá umístit, ano, onen kroužek s nápisem „ANO, bude líp“.

Když házím prádlo do koše na prádlo, rozmýšlím se, zda mám vyprat i onen propocený trikot, pakliže se rozhodnu pro, vezmu jej a přidám jej do koše. Kvůli mému překotnému rozhodnutí, však má mysl již nestihne dát pokyn mému tělu: „kapsičkovat“, tudíž se kolečko „ANO, bude líp“ ocitne společně s trikotem v pračce.

Celá patálie má ještě další periférie. Když se to stalo poprvé, po úporném hledání a zoufalém přemýšlení mi došlo, že kolečko se patrně nachází v pračce, ať jsem s bubnem pračky točil, jak chtěl, kolečko nikde. Po nové úporné zátěži zbytku mozkového trastu mě napadlo podívat se do filtru a… a bylo tam!

Horší je, kdy zjistím, že kolečko nemám až u nákupního vozíku. Šacuju se a šacuju, prohledávám kapsy a „ANO, bude líp nikde“! To si pak laju blbů a jiných nepublikovatelných nadávek. Tato okolnost se mi stala naštěstí jen jednou, častější je, když se a znovu překotně a urychleně chystám vyjet na kolo a kolečko v kapsičce nikde - znovu láteření. Sakra filtr!

Má psyché dostává co proto, rád bych zavolal svému osobnímu kouči, avšak žádného nemám. Ono nové kolo, které jsem si též zakoupil plus dres něco stojí, z toho důvodu bych na kouče stejně neměl, mimo to já bych se do péče nikoho podobného stejně nesvěřil, ale to jsem říkal o cyklodresu také a jak to dopadlo.

Předmět doličný

Ano, lepší už to nebude.