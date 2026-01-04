Ani angažovaný básník příliš nepobavil
Zde se jeho velikost potýká s odvahou slyšet to, co si o jeho angažované poezii, „vynalézavých“ novotvarech jako „troulové“ a zašmodrchaném zdánlivě poetickém jazyku ostatní publikum vůbec myslí. Křehká psýcha básníkova, chtěla by po horách putovat a přírodu si podmanit, avšak nečekané metanové větry jej srážejí zpět do nížin obav, on se znovu a znovu do své komůrky domýšlivosti choulí, aniž by se vystavil světlu.
Avšak nechme parodického markýrování jeho stylu a přiznejme, že jsem od angažovaného básníka odezvu nečekal. Doufal jsem, že nápaditý název blogu „Okamura jako Hus“ zaujme známého tvůrce parafrází pana Trčálka, ale ten se věnoval blogu paní Konečné, i když jsou prý nového roku komunistické symboly zapovězeny!
Sebekriticky přiznávám, že pan Herda má pravdu: jen vtipný titulek nestačí! Aspoň fyzickou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka jsem mohl dát do souvislosti s daleko větší afinitou jeho odulé postavy k pošlapání Pravdy.
V podstatě pan Okamura stejně jako Jan Hus neřekl nic co bychom nevěděli, jen to řekl nahlas a nediplomaticky. Zde připomínám infantilní rusofobní výkřiky influencera Lipavského směrem k Rusku.
Nepobavil jsem, ale na svou obhajobu bych rád uvedl, že jsem trpěl. Ne, nebudu se rouhat, abych své utrpení srovnával s trýzní Jana Husa v Plamenech kostnických, ale byl jsem ho blízek. Blízek blízké smrti největšího utrpení, jež může se muži přihodit – rýmičkou!
https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/obhajce-novorocniho-projevu-tomia-okamury-mohl-byt-zabavnejsi.Bg26010105
Jan Lněnička
Okamura jako mistr Jan Hus
Jejich největší hřích? Pojmenovali nahlas to, co si ostatní mysleli. S Husem skoncovali na hranici, jak dopadne Okamura?
Jan Lněnička
Poťouchlý kuplet Jarka Nohavici
Jarek Nohavica vypustil do éteru nový song a trefil do černého. Potrefené husy se ozvaly, řka: úpadek kdysi skvělého písničkáře. Zahořklí fanoušci jej opouštějí.
Jan Lněnička
Ochlos a demos, jak se to rýmuje.
Kdo by chtěl být zařazen mezi ochlos? Chceme být sami před sebou a hlavně před ostatními lepší, řadit se k demos, leč jsou i tací, kterým je to jedno...
Jan Lněnička
Tepláková kultura odívání
Jako samozvaný arbiter elegance musím prohlásit, že vytahané tepláky jako módní „outfit“ mě iritují, na druhé straně přiznávám...
Jan Lněnička
Petr Pavel a Andrej Babiš na Národní a „Růžovka“ ve Sněmovně.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet, společností jsou vnímáni odlišně. Dobro a zlo v přímém přenosu, nebo fraška šířená veřejnoprávními médii?
Další články autora
