A co Fialova vláda? Škodí a škodit bude!
Vláda má plná ústa hodnot, přitom nedokáže dodržovat zákon. Jo, pokud potřebuje okrást důchodce, to se jí daří spunktovat ve zrychleném řízení, neboť podle ní hrozí rozvrat státu. Pokud má pomoci občanům při energetické krizi, váhá a nakonec nabídne jakýsi děravý deštník, nebo zastropování, aby ještě více ochudili potřebné, zavede zcela nedostačující superdávku, poté si udělá pár vyjížděk na Ukrajinu, až občané získají dojem, že to není vláda česká, ale Ukrajinská.
Jejím největším úspěchem byla mazácká pochvala Petra Fialy od Ursuly von der Leyenové.
Dobrá zpráva je, že nebudou peníze na dopravní infrastrukturu, neboť se doufám odsune zničení krajiny dolního Posázaví, kde má vést absolutně předražený projekt dálnice D3. Špatná zpráva je, že nebude na obchvaty. Na druhé straně je možné, že se raduji předčasně, protože podle NRR, chce tyto výdaje zařadit do výdajů na obranu.
V souvislosti s dopravou se zde objevila kausa Filipa Turka ze strany Motoristé sobě, ti kupodivu nechtěli ve vládě resort dopravy, nýbrž ministerstvo zahraničí. Ve „správný“ čas Deník N kdesi vyhrabal jakéhosi Vojtěcha Dobeše prý Turkova kamaráda, který ofotil jeho patnáct let staré příspěvky na Facebooku a mazal to prásknout panu Ludwigovi z obskurní iniciativy Štít demokracie, informace nakonec uveřejnil Deník N. Náhoda?
Pro mě je to jen další levárna, která má poškodit sestavování nové vlády. To říkám, ač bych tuto stranu nikdy nevolil a Turkovi bych sebral řidičák a celou tu přiblblou stranu zrušil, stejně jako ničení české krajiny betonovou loby kvůli dálnicím!
Totéž se týká války na Ukrajině a celých závodů ve zbrojení, k čemu je celý green deal a ochrana životního prostředí, když si ho na druhé straně chceme válkou zničit? Celé je to absurdní a kontraproduktivní. Levá ruka neví, co dělá pravá? Nebo to vědí až příliš dobře?
Přejděme k našim škůdcům: Co bude dělat kopáč příkopů arciškůdce Foltýn? Andrzej Duda musel nést zodpovědnost za to, že nazval Poláky sviněmi, bude za svá slova a celkovou činnost při rozdělování společnosti nést zodpovědnost i náš český strakomik? Pochybuji, možná bude honit ruské diplomaty po EU, jak prosadil do již 19. balíčku /sic/ sankcí proti Rusku pseudoministr zahraničí nediplomat Lipavský se slovy: „Buďme na sebe hrdí,“ to snad raději toho Turka!
Ve vládě skončí i další škůdci jako zbytečný ministr pro evropské záležitosti Dvořák, již uvedený Lipavský nebo Vít Rakušan, ale neradujme se předčasně, škodit budou dál!
Vít Rakušan napsal na Facebooku:
Vytváříme protiváhu Babišově vládě s extremisty. Odborný tým Starostů bude hlídat nebezpečné tendence, které by ohrozily naše demokratické instituce a stabilitu právního státu nebo zasáhly do oblasti lidských práv.
Jako opoziční politici budeme sledovat kroky vznikající vlády, předkládat kvalitní protinávrhy, spojovat opoziční síly a spolupracovat s občanským sektorem a odbornou veřejností. Maximálně využijeme Senátu jako pojistky naší demokracie. Jsme prostě připraveni hájit zájmy naší země i pod vládou populistů.
He, he! Tak Starostenská mafie bude hlídat demokracii. Abych byl objektivní, jistě i pan Babiš si přihrál a přihraje nějakou malou domů pro Agrofert, leč je to Vít Rakušan, kdo se pasoval do strážce správných hodnot!
A jak bude škodit celá budoucí opozice? Úkolem opozice jistě i za přispění kulturní fronty, „chvilkařů“ a novinářského „hnoje“ bude hlídat hodnoty a empirii...
Naštěstí „naše lidi“ Andrej Babiš ochrání před škůdci všeho druhu:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/narodni-rozpoctova-rada-rozpocet-2026-vydaje-na-obranu-sfdi.A251016_132010_ekonomika_alis
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-vystoupil-muz-ktery-vyfotil-turkovy-prispevky-je-to-jeho-byvaly-kamarad-289799
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-eu-omezi-pohyb-ruskych-diplomatu-budme-na-sebe-hrdi-raduje-se-lipavsky-40545329
Jan Lněnička
Diskreditační kampaň proti Stačilo! a SPD přihrála voliče Babišovi
V případě hnutí Stačilo! to byly hrozby návratu před rok 1989. Strašení příklonem na Východ a jeho proruskou orientací, obě strany byly označovány za národní konzervativce.
Jan Lněnička
Mám rád angažovaní básníci
Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.
Jan Lněnička
S tímhle, co je teď, nesouhlasím!
Tato věta z Deníku Pavla Juráčka jakoby vyjadřovala postoj mnoha českých občanů, kteří se cítí býti podvedeni.
Jan Lněnička
Jeden jmenovec v „Thomayerovce“ nadbytečný
Byl jsem sms zprávou vyzván, abych se dostavil do Thomayerovy nemocnice na tk holter. Nevěděl jsem, co je tk holter, ani proč bych tam měl jít.
Jan Lněnička
Ještě jednou dostat šanci – slogan pro stávající vládu!
Po důkladném brainwashingu, šokové terapii, lobotomii, waterboardingu a podobných přesvědčovacích metodách, stal jsem se radikálním zastáncem vlády Petra Fialy.
|Další články autora
- Počet článků 447
- Celková karma 22,94
- Průměrná čtenost 1001x