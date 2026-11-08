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4 : 36 – ukradli nám WC!

Jan Lněnička
Chraň pánbuch, že bych chtěl takto přirovnávat WC a Čt a Čro. Prostě, jdu takhle po ránu na WC, a koukám, mísa nikde!

Zůstala jen roura v podlaze, nic bych za to nedal, že za tímto podlým činem stojí agenti GRU Miškin a Čepiga, jakoby jim nestačily Vrbětice! Bůh ví, co mají za lubem. Přišli v noci jak lupiči, muselo to být promyšlené a důkladně zorganizované, šli najisto. Nedalo se nic dělat, zadržet je nešlo, spali jsme.

„Co dělat,“ říkal jsem si. Rakušanova příručka 72 hodin armagedonu, nic neříká o tom, co činit v případě, když vám ukradnou záchodovou mísu, v paneláku při blackoutu je to jednoduché, vrazíte do mísy igelitovou tašku a, s prominutím, serete do ní, ale když jste o ní přišli, je vám jakákoliv rada k ničemu. Mimochodem, televize byla na svém místě.

Proč je vůbec kvůli té televizi takový virvál? Všichni přeci musí vědět i vidět, že je to pátá kolona eurohujerovských fialovců. Naše lidi to jejich zpravodajství nezajímá, poněvadž jsou hloupí a nevzdělaní a vůbec tomu nerozumí. Z těch jejich kydů je na blití i Oldovi Kaiserovi! Zato kadit musí každý, někdo třeba i dvakrát denně a když máte průjem i vícekrát. S tím vám zpravodajství Čt a Čro nepomůže. Z toho je zřejmé, že mi o tohle vůbec nejde.

Kdyby mi šlo o rozhlas a televizi, musel bych se ptát, co je to ten Minář vůbec zač, proč vždycky vyleze, když je u vlády Babiš, nějaký profesionální kontrarevolucionář? A propos, kdy konečně vláda zavede zákon FARA, ať se ukáže, kdo platí Mináře a jeho Chvilkaře? Proč raději neprotestují za zrušení poplatků na veřejných toaletách, to by bylo užitečné pro všechny, ale taková věc se možná stane až v ráji, jak zpívá Dan Landa v písni Šance:

A tak jsem vděčnej za tu šanci

Že přijde po životě ráj

Kde Ti suchou deku daj

A snad tam budou pěkný stromy

A čistý záchody - to mám rád.

Za hajzlíky se holt platit bude. Minář akorát blbne lidi, aby platili poplatky za televizi, což je absurdní; pak že jsou naše lidi hloupí, kdyby nemuseli platit poplatky za televizi, zbyly by jim nějaké drobáky na veřejné záchodky, to je moje politika.

Se svým třeskutým problémem jsem si zašel do Hůrky, táhlo mi na zadek, zlatavé podzimní listí laskavě přikrylo moji hromádku, a ve chvíli kdy jsem se zvedal, jsem je zmerčil!

Právě se ji chystali odpálit!

Našel jsem!

Našel jsem!

Autor: Jan Lněnička | neděle 8.11.2026 19:36 | karma článku: 7,29 | přečteno: 74x
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Jan Lněnička

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Jsem absolvent VŠŽ s maturitou, věčný kverulant vždy v opozici, architekt vesmíru a dítě kosmického věku, zlý dobrodinec a provokatér, katolík, budhista i mystik. Chci mír: „Šťastny ať jsou všechny bytosti.“

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