Lidé označení po celý život: Čapkův článek z roku 1932 by mohl klidně vyjít i dnes
„Procházíte ulicemi chudší čtvrti. Slyšíte dětské hlasy – víc než jinde. Vidíte kluky, jak se perou a honí, holčičky, jak drží na rukou menší sourozence. Vidíte hry, ve kterých silnější vládne a slabší se podřizuje. Vidíte děti, které nevědí, co je les nebo řeka.“ Tahle věta by mohla být z dnešního sociologického terénního výzkumu. Ale ve skutečnosti je to parafráze úvodu novinového článku z dubna 1932. Napsal ho Karel Čapek.
Jeho fejeton „O městském dítěti“ je celkem krátký, pár odstavců. A přesto v něm Čapek pojmenoval mechanismus, který je dodnes s děsivou přesností platný: děti z chudých rodin vyrůstají v prostředí, které je od začátku znevýhodňuje. Jejich dětské hry jsou bojovné a tvrdé, protože jiné neznají. Jejich svět je stejně jako před desítkami let sevřený mezi dlažbou a špinavými průčelími. A z takového dětství, píše Čapek, vycházejí lidé označení pro celý život – buď znamením bezmoci, nebo bezohledné agresivity.
A tak se devadesát let poté ptám: co se změnilo?
Čísla, která Čapek neměl
Čapek se nemohl opřít o žádná data, měl jen svoji intuici. Dnešní data jeho intuici potvrzují. V České republice sleduje Agentura pro sociální začleňování míru sociálního vyloučení v obcích prostřednictvím tzv. Indexu sociálního vyloučení. Obcí s extrémní zátěží, tedy těch s nejvyšší mírou deprivace, bylo v roce 2022 podle agentury celkem 191. V roce 2023 se jejich počet zvýšil na více než 200, přičemž jako hlavní příčiny agentura uvádí dlouhodobé dopady pandemie viru covid-19 a vysokou inflaci. Podle odhadů v nich žije přibližně 120 000 lidí, značnou část z nich tvoří děti. Ze zprávy Poverty Watch 2025 Charity ČR vyplývá, že přibližně 62 tisíc dětí se u nás ocitá přímo v bytové nouzi, dalším sto tisícům hrozí ztráta bydlení.
Co to znamená pro jejich dětství? Přesně to, co popsal Čapek. Dítě, které bydlí na ubytovně nebo v přeplněném bytě, si fakticky nemá kde hrát. Dítě, jehož rodina čelí exekuci, nemá peníze na kroužky, tábory nebo na výlet do přírody. Dítě z vyloučené lokality se většinu času pohybuje pouze v této lokalitě, jeho dětství se odehrává na ulici, bez pravidel, bez dospělého vedení, bez bezpečného rámce.
Čapek to nazval výchovou tvrdou a jednostrannou. Dnešní výzkumníci tomu říkají deprivace způsobená nepodnětným prostředím. Různé pojmy, stejná skutečnost.
Nejtvrdší dědictví: vzdělání
Čapek věděl, že hra není jen zábava, ale i příprava na dospělácký život. A kde hra chybí nebo je ochuzená, chybí i příprava. V prosinci 2023 konstatoval tehdejší ministr školství Mikuláš Bek, že výsledky šetření PISA znovu potvrzují, jak moc úspěch českých žáků závisí na jejich rodinném zázemí. Česko totiž patří ke státům, kde socioekonomické podmínky mají na školní výsledky dětí mimořádný vliv, více než ve vzdělávacích systémech většiny srovnávaných zemí.
„V pětině obcí s nejslabšími výsledky nedokončí základní školu až devět procent žáků, to je dvojnásobek celorepublikového průměru,“ najdete v analýze Mapa vzdělávání výzkumné organizace PAQ Research. To potvrzuje, že v Česku se chudoba přenáší mezigeneračně zejména skrze vzdělání. I podle zprávy OECD Education at a Glance 2024 má vzdělání rodičů v České republice významný vliv na dosažené vzdělání dětí, navíc podíl mladých dospělých bez středoškolského vzdělání se mezi lety 2016 a 2023 zvýšil o dva procentní body. Ve většině zemí OECD naopak klesal.
Čapek to sice formuloval jinak, ale viděl to stejně: z dětských tlup vycházejí mužové. A jací budou, záleží na tom, jaké dětství prožili.
Co Čapek chtěl
Čapek nebyl pesimista, protože jeho fejeton končí výzvou. Chtěl prázdninové osady pro chudé děti, něco jako dnešní letní tábory. Chtěl, aby hra byla radostnější, volnější, bohatší. Chtěl dát nejchudším dětem to, co ostatní berou jako samozřejmost: les, řeku, kamaráda, bezpečný prostor.
A sbíral na to peníze. Jeho fejeton končí prosbou čtenářům, aby vyplnili přiloženou poštovní složenku ve prospěch dětí z chudých čtvrtí. Je v tom cosi dojemného i znepokojivého zároveň. Dojemného, protože Čapek věřil, že dobří lidé pomohou, když jim to někdo řekne. Znepokojivého, protože devadesát let poté stále sbíráme peníze na podporu rozvoje chudých dětí, stále vysvětlujeme a stále přesvědčujeme. Dalo by se namítnout: od roku 1932 se přece leccos změnilo. Máme povinnou školní docházku, sociální dávky, neziskový sektor, státní programy. Děti z vyloučených lokalit nejsou ve stejné situaci jako děti z chudých čtvrtí první republiky. To je pravda. Ale přesto stále nemáme důvod k oslavě.
Česko je zemí, kde socioekonomické podmínky ovlivňují školní výsledky dětí nadprůměrnou měrou v porovnání s okolními zeměmi. Roste počet obcí s extrémní mírou sociálního vyloučení. Rozdíly ve vzdělávacích výsledcích mezi dětmi z chudých a bohatých rodin jsou nejvyšší za posledních 19 let a Česko patří mezi pět zemí EU s největšími takovými nerovnostmi. Čapek psal o městském dítěti a já dnes píši o dítěti z vyloučené lokality. Adresa se změnila. Mechanismus zůstal.
Proto je dobré si jeho fejeton přečíst i dnes. A s vědomím, že to, co Čapek popsal jako naléhavý problém své doby, jsme za devadesát let nevyřešili, jen přejmenovali.
Čapkův fejeton „O městském dítěti“ byl publikován v Lidových novinách 3. dubna 1932. Dostupný je na webu kapkacapka.cz.
Data:
Charita ČR: Poverty Watch 2025; Česká školní inspekce: Národní zpráva PISA 2022 (MŠMT, prosinec 2023); PAQ Research: Mapa vzdělávání (2022, aktualizace 2025); OECD: Education at a Glance 2024; Agentura pro sociální začleňování: Index sociálního vyloučení 2022 a 2023
Dana Lipová
Dana Lipová
Dana Lipová
Dana Lipová
Dana Lipová
|Další články autora
- Počet článků 14
- Celková karma 6,82
- Průměrná čtenost 256x