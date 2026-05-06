Kdy se z plodu stává dítě? Na zásadní otázku lidského života právo a věda odpovídají různě
V dubnu 2026 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, které rezonovalo daleko za hranice konkrétního případu. Matka, profesí porodní asistentka, se rozhodla pro domácí porod, přestože lékaři indikovali porod koncem pánevním a od domácího porodu ji opakovaně odrazovali. Novorozenec utrpěl těžkou asfyxii a po týdnech v nemocnici zemřel. Soud odmítl její dovolání a potvrdil jí podmínečný trest. Rozsudek stavěl na tvrzení, že svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, že tato svoboda končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte.
Rozhodnutí soudu opět rozdělilo veřejné mínění, a podle mého názoru právem. Za zdánlivě jasným výrokem se totiž skrývá otázka, na kterou dnes právo, medicína a etika odpovídají rozdílně. A není to otázka: je lepší rodit doma nebo rodit v nemocnici? Správná otázka ve skutečnosti zní: kdy přesně začíná být nenarozené dítě člověkem, tedy občanem, jehož zájmy je třeba chránit, a dokdy je ještě „pouhou“ součástí těla matky, o kterém má právo rozhodovat jen ona sama?
Dvojí logika pro jedno těhotenské břicho
Debata o místě a způsobu porodu působí na první pohled jako spor o autonomii rodičky proti bezpečnosti dítěte. Ve skutečnosti jde ale o hlubší a starší dilema. Za současnou diskuzí je skryto to, jak náš právní systém nahlíží na nenarozené dítě. Teoreticky jsou možné v zásadě dva přístupy.
První vychází z toho, že dokud se dítě nenarodí, je součástí těla matky a neexistuje jako samostatná lidská bytost. Rozhodování o těhotenství, porodu i jejich průběhu patří primárně ženě. Dítě je v tomto pohledu de facto „objektem“ mateřské péče, nikoli samostatným subjektem s nějakými právy. Tento přístup zdůrazňuje reprodukční autonomii a práva ženy, a odůvodněně varuje před tím, aby stát nebo lékaři neměli přílišnou kontrolu a možnost rozhodovat nad ženským tělem. Zdůrazňuje právo ženy na to, aby se cítila dobře, aby autonomně rozhodovala o tom, jak bude probíhat její život během těhotenství i při porodu. Ochraňuje práva ženy proti necitlivému zdravotnímu systému. Právo dítěte na zdravý vývoj a život je zde upozaděno.
Americká socioložka Barbara Katz Rothman se tématu těhotenství dlouhodobě věnovala a už v osmdesátých letech minulého století varovala před sílící kontrolou lékařů nad tělem těhotné ženy. Zabývala se institucionalizací porodnictví a už tehdy v knize In Labor: Women and Power in the Birthplace poukazovala na to, že díky moderním technologiím dochází k omezování práv těhotných žen. Podle ní vedl rozvoj využívání ultrazvuku a zahájení fetálního monitoringu k modelu „dvou pacientů v jednom těle“. V rámci modelu lékaři vnímají těhotnou ženu a plod jako dva oddělené pacienty, což samo o sobě zakládá potenciální konflikt mezi zájmy obou entit v jednom těle. Jakmile totiž začneme nahlížet na plod jako na samostatného pacienta, lékař získává právo jednat v jeho zájmu i proti vůli matky. Rothmanová varovala, že to může vést ke snížení ženské autonomie pod záštitou medicínské autority, což nás přivádí k druhému přístupu.
Ten vnímá nenarozené dítě jako živý subjekt s vlastními právy, tedy samostatného člověka, už v době, kdy je ještě v břiše matky. Apriori pracuje s tím, že práva nenarozeného dítěte mohou za určitých okolností vstoupit do konfliktu s právy matky. V takových případech pak musí někdo rozhodovat v zájmu dítěte: zpravidla lékař, soud, nebo zákon. Oproti prvnímu přístupu je zde prioritní zájem dítěte, což zkoumala například antropoložka Rayna Rapp ve svém výzkumu o vlivu prenatální diagnostiky na zkušenost v mateřství (Testing Women, Testing the Fetus: The Social History of Amniocentesis in America). Ukázala, že moderní technologie, které se používají v těhotenství ke sledování zdravého vývoje dítěte (například amniocentéza), mění postoj rodičů i lékařů k plodu. To, že se na plod díváme jako na „hotové dítě“, přenáší velkou zodpovědnost za zdraví a život dítěte na těhotnou ženu. Je na ni vytvářen tlak, aby zdravě jedla, nestresovala se, nekouřila a svůj život plně přizpůsobila zdravému vývoji plodu. Pokud to nedělá, je nezodpovědnou a společnost ji odsuzuje. Ani tento přístup není z pohledu etiky v pořádku, protože ženu tak trochu degraduje na „schránku, ve které je uloženo dítě“.
Oba přístupy mají legitimní jádro, ale oba mají také svá úskalí.
Jak postavení dítěte vnímá náš právní systém
Opatrné a vnitřně rozporné stanovisko zaujímá v této otázce i české právo.
Občanský zákoník v § 25 stanoví, že „na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům“, ale to platí pouze za podmínky, že se dítě později narodí živé. Jde o právní fikci, která nenarozenému dítěti přiznává omezenou ochranu, zejména v oblasti dědického práva. Plnou právní subjektivitu ale dítě získává teprve narozením.
Listina základních práv a svobod v článku 6 odstavec 1 říká, že „lidský život je hoden ochrany již před narozením“, ale neurčuje, v kterém okamžiku se plod stane dítětem. Ponechává tak prostor zákonodárcům a soudům. Další důležitý zákon, kam je třeba se podívat, je zákon o sociálně právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.). Ten sice nikde explicitně nestanoví, že ochrana začíná narozením, ale v souladu s Úmluvou o právech dítěte definuje dítě jako nezletilou osobu. Podle té je dítětem každá lidská bytost mladší 18 let. Zákon tak pracuje s pojmem „dítě“ jako s již narozenou osobou, přestože to nikde výslovně neuvádí jako podmínku počátku ochrany. Což ostatně potvrzuje i praxe, OSPOD může dítěti založit spis až po jeho narození.
To znamená, že v Česku má dítě právo na ochranu svého vývoje, na péči, vzdělání a bezpečí, teprve až se skutečně narodí. Nejvyšší soud minulý týden tuto logiku potvrdil a upřesnil: trestněprávní ochrana nastupuje od okamžiku, kdy dítě začíná opouštět tělo matky.
Jak vnímá dítě věda
Právní pohled na narození jako na klíčový moment je srozumitelná a praktická formulace. Pokud ale sledujeme nové vědecké poznatky, vykreslí se nám jiný obrázek.
Vývojová psychologie a neurologie opakovaně dokazují, že základy osobnosti, emočního prožívání a vztahových kompetencí vznikají nikoli až po narození, ale už během těhotenství. Jde především o poznatky v oblasti epigenetiky, neuropsychologie a teorie citové vazby (attachment theory). Plod od zhruba 25.–27. gestačního týdne vnímá akustické podněty, reaguje na hlas matky, je schopen jednoduchého učení. Kolem 32. týdne reaguje celý povrch těla na dotykové podněty. Doktorka Máslová například upozorňuje na to, že hladina kortizolu (stresového hormonu) v těle matky během těhotenství „programuje“ limbický systém dítěte, a má tak významný vliv na budoucí odolnost dítěte proti stresu. Také Chvála a Trapková ve svém konceptu sociální dělohy vnímají těhotenství jako první fázi začleňování jedince do rodinného systému a společnosti.
Takže si to shrňme: psychický stav matky v těhotenství, její stres, úzkost i prožívané trauma, přímo ovlivňují neurobiologický vývoj plodu prostřednictvím stresových hormonů. Nechtěné těhotenství je podle výzkumů rizikovým faktorem pro duševní zdraví dítěte v budoucnosti. Raná prenatální vazba mezi matkou a dítětem předurčuje kvalitu jejich vztahu po narození. Podle vědy není těhotenství oddělenou a nezávislou etapou před „skutečným“ životem dítěte. Je první a důležitou etapou jeho života.
A to nás staví před nepříjemnou otázku: pokud věda říká, že dítě je živým subjektem s vlastní zkušeností a prožíváním už dávno před porodem, je čistě právní pohled na narození dítěte jako na hranici vzniku jeho práv na zdraví a život (včetně práva na ochranu), stále akceptovatelný a dostatečný?
Strukturální napětí, o kterém je třeba diskutovat
Nesoulad mezi právem a vědou není jen akademická diskuze sociologů o přerodu objektu v subjekt. Projevuje se stále častěji i v reálném životě a v konkrétních situacích, v nichž se zájmy matky a nenarozeného dítěte rozcházejí. A kde pak musí někdo rozhodovat.
Případ z minulého týdne byl jedním z nich. Matka se rozhodla porodit doma přes jasně doložená medicínská rizika pro dítě. Jako porodní asistentka věděla, co riskuje, šlo tedy o informované rozhodnutí o jejím těle. Soud k tomu řekl: v tomto bodě autonomie matky končí. Liga lidských práv upozornila na druhý rozměr: žena se rozhodla pro domácí porod poté, co porodnice odmítala respektovat ji jako partnerku v rozhodování a tlačila ji do císařského řezu. Šlo tedy i o selhání systému, který neumí zachovat důstojnost rodičky a zároveň chránit dítě. Jasně také ukazuje konflikt zájmů mezi právem matky a právem dítěte.
Oba přístupy jsou ospravedlnitelné. A právě to je podstata dilematu: nejde o spor mezi „špatnou matkou“ a „špatným systémem“. Jde o strukturální napětí, které náš právní a zdravotní systém dosud nedokázal uspokojivě vyřešit.
Máme právo, které chrání dítě od porodu, ale vědu, která říká, že osobnost dítěte se formuje dávno předtím. Máme systém, který zdůrazňuje autonomii matky, ale také systém, který v konkrétních případech tuto autonomii trestněprávně omezuje. To, co chybí, je společenská debata o tom, jak chceme jako společnost nahlížet na nenarozené dítě. Zda jako na právní kategorii nebo jako na rostoucí bytost, jejíž budoucnost se píše dlouho předtím, než se poprvé nadechne. Rozsudek Nejvyššího soudu tuto debatu podle mne neuzavřel. Otevřel ji.
Zdroje:
- Tisková zpráva Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 Tdo 120/2026 (8. dubna 2026);
- § 25 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod;
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (MPSV);
- Langmeier, J. — Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Grada, 2006;
- Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte, Karolinum,2010;
- Katz Rothman, B.: In Labor: Women and Power in the Birthplace, Junction Books, 1982;
- Rapp, R.: Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis, Routledge, 1999.
Dana Lipová
Lidé označení po celý život: Čapkův článek z roku 1932 by mohl klidně vyjít i dnes
Reflexe nad fejetonem Karla Čapka „O městském dítěti“ (Lidové noviny, 3. dubna 1932) ukazuje, že v tom, jak u nás vyrůstají tisíce dětí se mnohé za víc jak devadesát let nezměnilo.
Dana Lipová
Pan N – neviditelný hrdina, o kterém se musí mluvit
Zamyšlení o hodnotě dobrovolnictví u příležitosti udílení cen Nadace Pangea „Za úsilí o nápravu věcí lidských”.
Dana Lipová
Historicky první volba dětského ombudsmana si zaslouží víc než zmínku v rubrice „Z domova“
Zvolení Martina Beneše prvním dětským ombudsmanem je institucionální potvrzení, že hlas dítěte už není jen „přílohou ve spisu“ na obecním úřadě nebo u soudu, ale že je dítě svébytným subjektem s vlastní ochranou.
Dana Lipová
Centra komplexní péče ukazují cestu ven z bludného kruhu vyčerpání
O vyčerpání se v poslední době hodně mluví. Jak si máme hlídat vlastní limity nebo jak si nastavit svůj work-life ballance tak, abychom si udržovali energii a nasazení. Někdy se to ale všechno sesype a vyčerpání na nás dolehne.
Dana Lipová
Klíčová dohoda pro školství: Překonají koalice a opozice neshody?
Pokud nedojde ke schválení novely školského zákona, hrozí v září kolaps poradenských pozic ve školách. Novela je však již dva měsíce zablokovaná ve sněmovně.
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio
I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm....
Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz
Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často...
Policie pátrá po seniorovi z Chrudimska, pohřešovaný je od pondělí
Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 16
- Celková karma 8,33
- Průměrná čtenost 250x