Historicky první volba dětského ombudsmana si zaslouží víc než zmínku v rubrice „Z domova“
Přesně před týdnem, v pátek 6. března 2026, jsme splnili jeden z dlouhodobých dluhů vůči naší nejmladší generaci. Po dlouhých letech diskusí o tom, zda bychom i v České republice měli mít někoho, kdo bude veřejně ochraňovat zájmy a práva dětí, a to i proti právům dospělým, jsme tento krok zvolením prvního dětského ombudsmana zrealizovali.
Jako matka si sice dovolím malé povzdechnutí; škoda, že prvním dětským ombudsmanem není žena. Neslo by to v sobě určitou symboliku. Navíc zdatnou protikandidátkou Martina Beneše jedna žena byla – Eva Petrová, předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte. I ona by byla skvělou obhájkyní práv dětí.
I přesto vnímám výběr opatrovnického soudce z Mostu jako nadějný krok, protože první dětský ombudsman nebude teoretik odtržený od reality. Je to odborník přicházející přímo z terénu, kde se rodinné tragédie i selhání systému propisují do dětských osudů dennodenně. Nese si zkušenosti, na které bude nyní navazovat. Silný mandát (107 hlasů) by mu měl také zajistit potřebnou autoritu mezi zákonodárci, kterou bude v boji za práva dětí rozhodně potřebovat.
Nedostatek služeb, chybějící data a šanony s papíry
Navzdory optimismu však nesmíme podlehnout iluzi, že zvolením ombudsmana trápení českých dětí skončí. Martin Beneš sice nastupuje do úřadu, který už půl roku formálně funguje pod vedením Víta Alexandra Schorma, ale česká realita, do které vstupuje, je alarmující:
- Krize duševního zdraví: Zvyšuje se počet náctiletých dětí, které mají duševní problémy. Včasná péče v této oblasti téměř neexistuje a čekací doby na dětského psychiatra se počítají na měsíce. V mnoha regionech je pomoc v podstatě nefunkční.
- Reforma ústavní výchovy: Zákaz umisťování dětí do 7 let do ústavů je za dveřmi a systém na to není připravený. Stát ještě ani nezačal řešit, kolik dětí musíme umístit do rodin a o jaké děti jde. Stále nemáme dostatek pěstounů. Hovoří se sice o profesionálních pěstounech, ale jejich zavedení vyžaduje změnu legislativy. A to není věc, kterou zvládneme za několik měsíců. Data naznačují, že stát v podpoře náhradní rodinné péče spíš stále přešlapuje na místě.
- Participace bez přetvářky: Děti v poradním sboru ombudsmana nesmí být jen „maskoty“ pro fotografie na sociální sítě. Jejich názor na digitalizaci školství nebo šikanu musí mít reálnou váhu při tvorbě zákonů. Zapojení dětí do těchto procesů nebude snadné, ale není nereálné. Tohle je totiž něco, co může dětský ombudsman svým přístupem významně ovlivnit. Nástroje na to má.
- Podpora rodin pečujících o těžce nemocné děti: Dostupnost odlehčovacích sociálních služeb pro tyto děti je katastrofální. Máme sice desítky organizací, které mají podle registru péči dětem poskytovat, reálně ale dětským klientům pomáhá jen zlomek z nich. V některých okresech je odlehčení v podstatě nedostupné. Samostatná kapitola je finanční podpora pečujících rodin. Vyšší náklady na péči o dítě, které potřebuje léky, speciální pomůcky nebo speciální stravu a zároveň ztráta příjmu jednoho rodiče, který celodenně pečuje o dítě, dovádí rodiny do neřešitelných finančních situací. I na tyto problémy může dětský ombudsman pravidelně upozorňovat a žádat jejich řešení.
Benešovou největší výzvou nebude jen řešení jednotlivých podnětů, kterých už teď na stole dětského ombudsmana leží přes 700, ale především systémový monitoring. Měl by být tím, kdo vládním činitelům na základě dat ukáže, kde státní politika selhává – ať už jde o sociální vyloučení, nebo nedostupnost vzdělávání pro děti se specifickými potřebami. Toto bude ale skutečně velká výzva, protože stále nemáme celostátní systém pro evidenci ohrožených dětí a spisy se na obcích vedou především v šanonech, které se zamykají do skříní.
Rozdílné zbraně v rukou ochránců dětí
Na Slovensku se mohou děti od roku 2015 obracet na Komisaře pro děti, který má podobnou roli v systému jako český dětský ombudsman. Český dětský ombudsman má na rozdíl od svého slovenského kolegy v rukách velmi ostrý procesní nástroj a tím možnost přímé účasti u opatrovnických soudů, pokud ho o to dítě požádá. Komisař pro děti takovou pravomoc nemá, může jen podávat podněty a provádět monitoring.
Další významný rozdíl spočívá v institucionálním ukotvení úřadu. Slovenský úřad funguje jako zcela samostatný státní orgán, ale je dlouhodobě pod tlakem kvůli své personální a finanční náročnosti, má např. vlastní budovu a aparát. To byl v Česku hlavní argument odpůrců vzniku samostatného úřadu dětského ombudsmana, proto byl úřad českého dětského ombudsmana ustanoven jako součást Kanceláře veřejného ochránce práv. Česká cesta „dvou ombudsmanů pod jednou střechou“ má za cíl eliminovat duplicity a využít expertní aparát, který v Brně budoval Vít Alexander Schorm během svého dočasného mandátu.
Bez ohledu na státní hranice je společným tématem obou ochránců pro rok 2026 kritický stav duševního zdraví dětí a dospívajících. Mikloško na Slovensku varuje před „epidemií úzkostí“ a spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví SR na vzniku nadresortních pracovních skupin. Martin Beneš deklaroval, že jeho prioritami budou především reforma ústavní výchovy, digitalizace a právo na kontakt.
Gratuluji Martinu Benešovi k vítězství. Přejme mu ostré lokty a pevné nervy. Úřad dětského ombudsmana totiž nesmí být jen dalším patrem v budově na brněnské Údolní, ale skutečným majákem pro ty, kteří se sami bránit nemohou. Práce je víc než dost a čas na zdvořilostní fráze vypršel vteřinu po sčítání hlasů.
Dana Lipová
