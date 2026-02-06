Centra komplexní péče ukazují cestu ven z bludného kruhu vyčerpání
Mně se to stalo uprostřed minulého týdne. Kalendář nabitý schůzkami, ale dostaveníčko si se mnou nakonec dal nezvaný bacil. Pomohl den v posteli a čaj s citrónem. A zatímco mě vyčerpání pomalu opouštělo, myslela jsem na ty, kteří se do něj propadají každý den hlouběji, bez vyhlídky na zlepšení – rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením.
Shodou okolností u nás totiž od ledna vznikají Centra komplexní péče pro děti s těžkým zdravotním postižením, která těmto rodinám dovedou opravdu pomoci. Rodiny takových dětí nemohou využít standardní odlehčovací služby, protože v nich není zdravotnický personál – o dítě tak pečují často bez podpory a nepřetržitě. To vede k jejich naprostému vyčerpání, upozaďování potřeb zdravých sourozenců, sociální izolaci rodiny, někdy až k jejímu rozpadu. Není to vyčerpání na jeden den, na čaj s citrónem. V takovém bludném kruhu může rodina strávit dlouhá léta bez vyhlídky na zlepšení.
Nejedná se přitom o několik málo případů. Pečujících rodin, které potřebují odlehčení se zdravotní péčí, je u nás až deset tisíc. Zatím neměly, kam se obrátit, ale Centra komplexní péče tohle mění. Do systému jsme se je snažili dostat uplynulých deset let a od 1. ledna 2026 je konečně v platnosti zákon, který je zřizuje. Zařízení, která se na to v uplynulých letech připravovala právě prochází registrací.
V centru může dítě trávit zákonem přesně určený čas (maximálně 60 dnů ročně), zatímco ostatní členové rodiny si mohou odpočinout. Na 14 dní odlehčení, odborně mu říkáme respit, jim navíc přispěje zdravotní pojišťovna. To je opravdu průlomový moment. V rámci zbylých 46 dnů si rodiče mohou zaplatit odlehčení sami. Otevírá se tu ale také zajímavá příležitost pro zřizovatele, většinou kraje, kteří se mohou přidat k pojišťovnám a uhradit rodičům další dny nebo týdny poskytovaného odlehčení.
Není to ale jenom o rodičích. Celá myšlenka center komplexní péče se točí kolem dětí a z průzkumů víme, že i vyčerpaným rodičům záleží více než na odpočinku na tom, v jakém prostředí jejich dítě během odlehčení bude. Proto jsou centra navržena tak, aby se tam děti cítily příjemně a měly podporu šitou na míru jejich schopnostem a možnostem. Personál se snaží rozvíjet jejich dovednosti, zprostředkovává jim smyslovou terapii i fyzioterapii, péče má konkrétní cíle. Dítě navíc nejezdí do různých zařízení a prostředí centra i jeho ošetřovatele dobře zná, což je důležité pro ně i pro jeho rodinu. I já jsem vděčná, že stonám doma, a ne někde na hotelu.
V Nadaci Sirius nás čeká ještě práce, řada center teprve vzniká nebo vznikne. Už nyní ale máme rodiny, kterým centra v pilotním provozu pomáhají a ze služby jsou nadšené. Jejich členové mohou díky tomu chvilku dělat to, co řešíme prostřednictvím zmíněných článků o wellbeingu my ostatní – odpočinout si, když jsou vyčerpaní. A to mě nabíjí energií víc než čaj s citrónem.
Dana Lipová
Klíčová dohoda pro školství: Překonají koalice a opozice neshody?
Pokud nedojde ke schválení novely školského zákona, hrozí v září kolaps poradenských pozic ve školách. Novela je však již dva měsíce zablokovaná ve sněmovně.
Dana Lipová
Volba školského ombudsmana se povedla. Jaký bude ten dětský?
Na MŠMT vznikla nová pozice: školský ombudsman-zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu. Taky si říkáte, proč potřebujeme dalšího ombudsmana?
Dana Lipová
Etické dilema náhradního mateřství
Už od základky mi vštepovali, že vědecký pokrok zachrání lidstvo. Až na vysoké jsem ale pochopila, že to může být i opačně. Důkazů v historii už máme mnoho.
Dana Lipová
Čas na telefonní dietu?
K dnešnímu zamyšlení mě přiměl zážitek ve vlaku. Proti mně seděla čtyřletá holčička s maminkou. Holčička měla špatnou výslovnost a krásné autíčko, se kterým si chtěla hrát. Maminka jí ale autíčko vzala, aby ve vlaku nedělala hluk.
Dana Lipová
„Mladé“ sebevraždy
Je to přesně ten typ dokumentu, o kterém by se mělo psát v médiích a diskutovat ve společnosti. Na KVIFF prošla mezinárodní premiéra filmu Moje sestra Liv téměř bez povšimnutí. Tak vás na něj upozorním alespoň teď já.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Strakonice upraví sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského
Strakonice zrekonstruují sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského. Stavba, která by měla...
Policie v Ústeckém kraji loni vyšetřovala deset vražd, všechny objasnila
Policisté v Ústeckém kraji loni vyšetřovali deset vražd a pokusů o vraždu. Meziročně je to o šest...
Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři
Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim...
Muzeum regionu Valašsko připravuje ve vsetínském zámku Zámecký masopust
Muzeum regionu Valašsko připravuje na 15. února ve vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 11
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 258x