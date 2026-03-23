Vzpomínka na Marii Šupíkovou, přeživší lidické dítě
Byla jedním z hrstky lidických dětí, které přežily zkázu rodné obce a její život tak opravdu nebyl jednoduchý. Narodila se 22. srpna 1932 v Lidicích, kde prožila takřka celých následujících deset let šťastného dětství. To bylo navždy přerváno v noci z 9. na 10. června 1942, kdy vtrhlo do jejich domku gestapo spolu s příslušníky německé ochranné policie a SS, kteří si v něm po podobu vražedné akce udělali velitelství.
Rodina Doležalových – tatínek Josef, maminka Alžběta, malá Maruška a její starší bratr Pepík byli té noci, jako vůbec první občané Lidic, odvlečeni do Horákova statku. Na paní Alžbětu a její dvě děti čekal nad ránem (spolu s ostatními lidickými ženami a dětmi) převoz z lidické školy do budovy kladenské reálky. Maruščin tatínek byl nedlouho poté spolu s dalšími 172 lidickými muži zavražděn.
Tragický osud však čekal i na Maruščina bratra Pepíka. Při kontrole dat narození totiž úředníci gestapa na Kladně zjistili, že mu již o dva měsíce dříve bylo 15 let, což byl věk, od kterého Němci posílali mladé lidické chlapce na popraviště. Patnáctiletý Pepík Doležal tak byl zastřelen spolu s lidickými muži, kteří v době vraždění nebyli v obci a rodinami Horákových a Stříbrných 16. června 1942 na popravišti v Praze-Kobylisích.
Spolu nezůstaly ani Maruška a Alžběta Doležalovy. Lidické děti byly totiž 12. června 1942 svým maminkám v kladenské reálce násilím odebrány, a zatímco ženy zamířily do koncentračního tábora Ravensbrück, děti byly odeslány do polské Lodže a odtud 2. července 1942 do vyhlazovacího tábora v Chelmnu nad Nerrem, kde bylo 82 z nich udušeno v plynových autech.
Maruška tehdy měla obrovské štěstí, že byla jednou z mála lidických dětí vybraných k poněmčení. Dostala se do adoptivní rodiny a v srpnu 1946 se ji v Německu podařilo nalézt. Po návratu do Československa se dokonce setkala se svou maminkou, avšak ne nadlouho. Alžběta Doležalová totiž zemřela na následky věznění o pouhé čtyři měsíce později...
Přes hrůzy, kterými jako dítě prošla, prožila Maruška bohatý život. Založila rodinu a se svou dcerou, vnoučaty a pravnoučaty žila až do konce svých dnů v Lidicích. Její životní pouť se navždy uzavřela právě před pěti lety – 22. března 2021. Odešla v ní mimořádná žena, skutečná dáma a my, kteří jsme měli to štěstí ji osobně poznat, na ni nikdy nezapomeneme.
Čest její památce!
Autor: Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice
Památník Lidice
„Příběh jedné rekonstrukce“
Celorepublikový festival Den architektury se 5. října 2025 zastaví i v Lidicích. Unikátní komentovaná prohlídka s architektem Lubošem Sekalem představí návštěvníkům architektonický i historický kontext poválečné obnovy obce.
Památník Lidice
Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole
V první polovině července 2025 se v italském Monte Sole uskutečnila unikátní mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, která spojila mladé lidi z České republiky, Německa a Itálie.
Památník Lidice
„Most života a naděje“. Sedmdesát let od založení Růžového sadu v Lidicích
Osobní výzva sira Strosse k založení „Sadu přátelství a míru“ se v polovině 50. let 20. století setkala s celosvětovým ohlasem. Lidický růžový klenot je dodnes chloubou středočeské obce, která po 2. světové válce vstala z popela.
Památník Lidice
Projekt restaurování Památníku dětských obětí války pokračuje v další fázi
V loňském roce uspořádal Památník Lidice u příležitosti stého výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové veřejnou sbírku na restaurování sousoší 82 lidických dětí zavražděných nacisty v červenci 1942.
Památník Lidice
Po třech letech nesmírného utrpení se vrátily domů. Do vsi, která však již neexistovala
Památník Lidice si v letošním roce připomíná nejen 80. výročí konce 2. světové války, ale i 80 let od návratu přeživších lidických žen a prvních v Německu nalezených dětí do Lidic.
