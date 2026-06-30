„Svoboda není samozřejmost“
Mezinárodní dětskou vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ organizujeme již více než dvě desetiletí ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. V pořadí jednadvacátý ročník pak znovu potvrdil, že téma historické paměti, demokracie a občanské odpovědnosti dokáže oslovit i generaci vyrůstající v digitálním světě.
Kromě rekordního počtu účastníků (více než dva a půl tisíce mladých lidí z několika evropských zemí) jsme registrovali především stovky inspirativních příběhů, úvah a literárních prací, které ukázaly, že mladí lidé dokážou citlivě reflektovat historické události a hledat jejich význam pro současnost. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 26. května 2026 v Kongresovém centru Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, kde se sešli finalisté, pedagogové, porotci i významní hosté z oblasti vzdělávání, kultury a veřejného života.
Soutěž, která připomíná minulost a pomáhá porozumět současnosti
Projekt „Lidice pro 21. století“ byl vytvořen s cílem pomoci uchovat památku lidických obětí a současně přiblížit mladé generaci moderní dějiny způsobem, jenž přesahuje rámec školních učebnic. Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 19 let a kromě vědomostní části obsahuje i literární výzvu, která prověřuje tvůrčí reflexi všech účastníků.
Soutěžící nejprve vyplňují test zaměřený na období 2. světové války, nacistickou okupaci, další totalitní režimy 20. století i proměny odkazu Lidic v poválečných desetiletích. Druhou soutěžní část tvoří literární práce, v níž mohou mladí autoři vyjádřit svůj pohled na zadané téma, formulovat vlastní postoje a zamyslet se nad otázkami svobody, lidských práv, odpovědnosti či občanské angažovanosti.
Je to právě spojení faktických znalostí s osobní reflexí, co činí naši soutěž výjimečnou. V Památníku Lidice si velice dobře uvědomujeme, že zásadní schopnost není pamatování si historických dat, ale schopnost přemýšlet nad tím, jaké důsledky mají historické události pro dnešní společnost a jaké hodnoty bychom měli bránit i v současném světě.
Více než 2 600 soutěžících a 155 škol
Do letošního ročníku „L21“ se zapojilo celkem 2 666 soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí, což potvrzuje dlouhodobě rostoucí mezinárodní význam projektu. Vedle individuálních účastníků se do soutěže škol přihlásilo 155 základních a středních škol, jejichž pedagogové využívají soutěž jako součást výuky moderních dějin a občanského vzdělávání.
Takto vysoký počet účastníků představuje nejen výrazný organizační úspěch, ale také důkaz, že mladá generace má zájem o poznávání historie a hledání souvislostí mezi minulostí a současností. Od vzniku soutěže se do ní zapojilo již více než čtyřicet tisíc mladých lidí z České republiky a ze zahraničí.
Kutná Hora hostila slavnostní vyhlášení výsledků
Vyvrcholením 21. ročníku soutěže bylo slavnostní vyhlášení výsledků v Kongresovém centru Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Místo, které propojuje historii, současné umění a vzdělávání, se stalo symbolickým prostorem pro setkání mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas poznávání minulosti a přemýšlení o budoucnosti.
Mezi hosty nechybělo přeživší lidické dítě, pan Jiří Pitín, zástupci Památníku Lidice, Ústavu pro studium totalitních režimů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ani další významné osobnosti veřejného života. Úspěšní mladí řešitelé si zde osobně převzali ocenění za své výsledky a vyslechli si také vybrané literární práce ostatních soutěžících v podání herců Marie Málkové, Viléma Udatného a Daniela Krejčíka.
Součástí slavnostního programu bylo rovněž ocenění nejaktivnějších škol, předání zvláštních cen poroty za mimořádné literární práce a doprovodné vzdělávací programy připravené ve spolupráci s kutnohorskými kulturními institucemi.
Literární práce jako hlas mladé generace
Nejsilnější částí soutěže bývají tradičně literární práce. Mladí autoři v nich často překvapují vyzrálostí, citlivostí i schopností propojit historické události s vlastní zkušeností.
Jedním z textů, který zaujal porotu, byla práce Petra Tišera z 13. základní školy v Plzni. Ve své eseji napsal:
„Od té chvíle se snažím zastavit se alespoň na pár minut denně. Všimnout si maličkostí, nebe, světla, i mojí postele, protože co když to během jednoho dne pro mě zmizí. Jednoduše nebrat svobodu a volnost jako samozřejmost, ale jako příležitost, se kterou si musí každý naložit sám. Podobné příběhy má smysl si připomínat proto, že nám ukazují, jak snadno můžeme ztratit to, co považujeme za samozřejmé, a jak důležité je chránit lidskost i naději v každé době.“
Právě podobné texty ukazují, že soutěž dokáže mladé lidi vést k hlubšímu zamyšlení nad hodnotami, které často považujeme za samozřejmé. Svoboda, lidská důstojnost, tolerance nebo respekt k odlišnostem nejsou abstraktní pojmy, ale témata, která se dotýkají každodenního života nás všech.
Proč je soutěž důležitá právě dnes
Příběh Lidic je jedním z nejsilnějších symbolů nacistické brutality a utrpení civilního obyvatelstva během 2. světové války. Jeho význam však nespočívá pouze v připomínání tragické události z června 1942. Lidice se staly symbolem odporu proti bezpráví, obhajoby lidské důstojnosti a varováním před důsledky totalitních ideologií.
V době, kdy se společnost stále častěji potýká s dezinformacemi, zpochybňováním historických faktů nebo projevy extremismu, představuje „L21“ důležitý vzdělávací nástroj – učí mladé lidi kriticky pracovat s informacemi, porozumět historickým souvislostem a uvědomovat si odpovědnost každého jednotlivce za aktuální podobu demokratické společnosti.
Není náhodou, že vedle znalostí soutěž klade důraz také na osobní postoj – schopnost přemýšlet o historii v souvislostech a hledat její význam pro současnost je jednou z nejdůležitějších kompetencí, které si účastníci ze soutěže odnášejí.
Poděkování partnerům a podporovatelům
Za pokračujícím úspěchem soutěže stojí spolupráce celé řady institucí a jednotlivců. Poděkování patří vyhlašovatelům soutěže – Památníku Lidice, Ústavu pro studium totalitních režimů a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, členům odborné poroty, pedagogům, jež své žáky k účasti motivovali, i všem organizačním pracovníkům.
Letošní ročník se uskutečnil pod záštitou ministra kultury, ministra obrany, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanky Středočeského kraje. Významnou podporu poskytly také partnerské organizace a instituce, které se podílely na přípravě slavnostního vyhlášení i doprovodných programů. Za skleněné plastiky pro vítěze soutěže patří poděkování sklárně Pačinek Glass.
Díky této společné podpoře může „L21“ i nadále naplňovat své poslání – předávat historickou paměť mladým generacím a připomínat, že svoboda, demokracie a lidská práva nejsou samozřejmostí, ale hodnotami, o které je třeba pečovat každý den.
Více informací o soutěži je uvedeno na webu . Za pozornost rozhodně stojí i oceněné literární práce žáků a studentů, které jsou uvedeny v sekci „Minulé ročníky“.
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