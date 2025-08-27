Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole
Projekt R3 (Roots, Roses, Roof) byl organizován Památníkem Lidice, italskou organizací Scuola di Pace di Monte Sole a německou organizací LidiceHaus Bremen. Během jednoho intenzivního týdne se 29 účastníků ve věku 18–25 let společně zabývalo zásadními tématy jako jsou paměť, propaganda, násilí, občanská odvaha, historické narativy a budoucnost evropské společnosti.
Monte Sole
Setkání proběhlo na místě historického významu – Monte Sole bylo za 2. světové války dějištěm masakru spáchaném nacisty na civilním obyvatelstvu.
Ve dnech 29. září–5. října 1944 provedla 16. tanková granátnická divize SS vojenskou operaci za účelem „pročištění nepřátelského území“ a likvidace přítomnosti partyzánů v kopcovité oblasti Monte Sole ležící mezi obcemi Grizzana Morandi, Marzabotto a Monzuno. Poslední linie fronty, tzv. Gotická linie, se nacházela nedaleko a představovala obrannou linii jižní hranice nacistické Třetí říše. Výsledkem této operace bylo 770 civilních obětí.
Rok co rok se časová vzdálenost mezi současností a masakrem v Monte Sole zvětšuje. Mnozí lidé se obávají, že památka na Monte Sole – stejně jako obecně paměť 2. světové války – je zvláště mladší generací vnímána jako něco vzdáleného a do určité míry „vyřešeného“ díky poválečné snaze o smíření. Je tomu ale skutečně tak?
Pokud se historie stává vzdálenou, ztrácí tím paměť svůj smysl? Co nám může minulost ještě říci o našem dnešním životě a o snech pro naši budoucnost? Jak můžeme z trosek ukončeného konfliktu vybudovat přítomnost založenou na blízkosti a nenásilí? Jak můžeme společně pracovat na budoucnosti založené na solidaritě?
O čem se v Monte Sole diskutovalo?
Účastníci z České republiky, Itálie a Německa společně pracovali v několika jazycích, a přesto si dokázali porozumět. Pomocí různých metod a aktivit se věnovali tématům jako:
• mechanismy násilí – jak vznikají, jak působí na společnost a jak jim lze čelit,
• propaganda a ideologie – v historických i současných podobách,
• osobní i kolektivní paměť – jak se vytváří a jaký má vliv na naše vnímání dějin,
• veřejná paměť jako nástroj identity – srovnání přístupů v různých zemích,
• občanská odvaha – historické příklady i dnešní formy odporu vůči bezpráví,
• evropské hodnoty a budoucnost demokracie,
• historický kontext Lidic a Monte Sole.
Nedílnou součástí programu byly exkurze, tematické procházky po místě paměti, tvorba časových os z pohledu jednotlivých národních příběhů i výměna zkušeností ze života v současné Evropě.
Přínos nejen pro účastníky, ale i pro organizace
Mezinárodní výměny nejsou přínosem jen pro samotné studenty, ale i pro organizace, které se na jejich realizaci podílejí. Lektorky vzdělávacího oddělení Památníku Lidice, Kamila Varaďová a Kristina Tělupilová, vnímají účast na projektu jako mimořádně inspirativní: „Byla to příležitost vyzkoušet si nové přístupy, sdílet zkušenosti se zahraničními partnery a především vidět, že naše práce má hluboký smysl i v evropském měřítku. Téma paměti a občanské angažovanosti je stále aktuální a důležité. Jsme rovněž velice vděčné, že jsme měly možnost nahlédnout do metodických přístupů kolegů ze zahraničí, které nám umožní obohatit naše vlastní výukové programy.“
Výměna jako nástroj aktivního učení a občanské angažovanosti
Program Erasmus+ dnes představuje jeden z nejvýznamnějších evropských nástrojů v oblasti formálního i neformálního vzdělávání mládeže. Studentské výměny umožňují mladým lidem:
• zažít jinou kulturu na vlastní kůži,
• rozšířit své jazykové a komunikační dovednosti,
• posílit své občanské kompetence,
• rozvíjet schopnost kritického myšlení a práce v týmu,
• navázat mezinárodní přátelství,
• a především pochopit historické i současné souvislosti v evropském i globálním kontextu.
Na rozdíl od klasické výuky ve školních lavicích jsou mezinárodní výměny postaveny na principech zkušenostního učení, interaktivních workshopů, dialogu a společného hledání řešení.
Pokračování v roce 2026: Další kapitola v Lidicích
Projekt v Monte Sole byl teprve prvním krokem. V roce 2026 se mezinárodní výměna uskuteční v České republice, konkrétně v Lidicích. Účastníci se tak setkají v dalším silném paměťovém místě a budou pokračovat v tématech, která jim nejsou lhostejná. V roce 2027 se uskuteční výměnný pobyt studentů v německých Brémách.
Památník Lidice připravuje v rámci programu Erasmus+ další projekty, a to ve spolupráci s Dachau YMC a Oswiecim YMC. Otevřené výzvy pro aktivní mládež jsou vždy s předstihem zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích Památníku Lidice.
