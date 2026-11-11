„Když rozkvétá lán máků červených“
Mezinárodní den válečných veteránů byl v České republice poprvé oficiálně slaven roku 2001 a od té doby se postupně stal neodmyslitelnou součástí listopadových dní. Svou zásluhu na tom bezesporu má jeho symbol – květ rudého vlčího máku – jenž si lidé připínají k uctění památky miliónů padlých.
V období prvního celosvětového válečného konfliktu sloužilo v čs. legiích šest mužů z Lidic. Pět z nich konalo službu v jednotkách našeho armádního sboru v Rusku, jeden v Itálii:
Josef Koutný (příslušník 1. čs. samostatné autosetniny, 2. čs. nemocnice v Jekatěrinburgu), František Maštalíř (příslušník 6. roty 3. čs. střeleckého pluku), Josef Šebek (příslušník 1. roty 7. čs. střeleckého pluku), Josef Šroubek (příslušník 2. čs. střeleckého pluku), Antonín Spal (příslušník 33. čs. střeleckého pluku v Itálii) a Karel Podzemský (příslušník 1. čs. samostatné technické roty).
Do krvavých bojů s nepřítelem zasáhli všichni lidičtí muži a někteří byli raněni. Byli to právě čs. legionáři a jejich vojenské úspěchy, díky nimž přiznaly spojenecké velmoci Čechoslovákům právo na nezávislý stát. Když se tak lidičtí muži vrátili v létě roku 1920 ze zahraničních bojišť domů, přivítalo je již svobodné Československo. Přežili všechny válečné útrapy a dokázali se šťastně vrátit domů ke svým rodinám. Ač zasloužilí hrdinové a zcela bez viny, 10. června roku 1942 bylo pět z nich chladnokrevně zavražděno německými nacisty v zahradě Horákova statku...
Do armády museli v rámci mobilizace narukovat i otcové početných rodin, jak o tom svědčí tato fotografie hutníka Václava Hanzlíka a jeho blízkých, pořízená v listopadu 1914. Ze šesti lidí na snímku přežije tragédii Lidic jenom dcera Maruška (ze ještě jako malé miminko v peřince). Václav Hanzlík bude s oběma syny zavražděn 10. června 1942 v zahradě Horákova statku, jeho 88letá matka Marie zahyne v březnu 1943 jako nejstarší lidická žena v Ravensbrücku a manželka Karolina bude v červenci 1944 umučena v Osvětimi.
O pouhých dvacet let později od návratu legionářů vyráželi muži z Lidic do války znovu… Ihned po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 začalo odcházet mnoho mladých mužů do zahraničí, kde se chtěli zapojit do boje za osvobození vlasti. Byli mezi nimi i oba lidičtí důstojníci – poručík letectva Josef Horák a poručík pěchoty Josef Stříbrný. Po příchodu do Velké Británie v červnu 1940 byl Josef Horák přidělen k 311. čs. bombardovací peruti, Josef Stříbrný nejprve působil u 1. čs. samostatné brigády, aby se nakonec i on stal příslušníkem „třistajedenáctky“.
Po válce se oba vrátili domů do Československa. Domů? Jejich rodná ves byla do základů vypálena a srovnána se zemí a všichni členové jejich rodin byli zavražděni. Nacistický teror přežila pouze Horákova sestra Anna. Ztráta milovaných nejbližších však nebyla pro oba lidické hrdiny jedinou krutou ranou osudu – přestože bojovali pět let za naši vlast a byli nositeli tří Čs. válečných křížů 1939 a mnoha dalších vyznamenání, v Lidicích se s nimi nepočítalo. Ba co víc, některými jim byla kladena vina za červnovou tragédii roku 1942…
Po únoru 1948 byli Josef Horák s Josefem Stříbrným jako bývalí příslušníci našeho odboje na Západě vyhozeni z armády. Josef Horák odešel v dubnu 1948 zpět do Velké Británie, kde se vrátil k letectvu, což se mu bohužel stalo osudným. Zahynul při cvičném letu v lednu 1949. Josef Stříbrný byl dokonce vězněn a s manželkou i dětmi se musel odstěhovat do Písku, kde někdejší špičkový navigátor a důstojník generálního štábu pracoval jako natěrač v továrně. V roce 1976 zemřel na rakovinu plic.
Lidické vojáky bojující v první a druhé světové válce si v Památníku Lidice každoročně připomínáme (nejen) při příležitosti Dne válečných veteránů. Zítra, tj. ve čtvrtek 12. listopadu, se zde bude konat tradiční Svatomartinský lampionový průvod, jehož součástí je malý pietní akt s položením květin u pomníku padlých z první světové války. Stejně jako v předchozích letech, i letos jsme se zapojili do celorepublikové sbírky na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci, kterou organizuje Vojenský fond solidarity. Pokladnička je v těchto dnech umístěna na recepci muzea Památníku Lidice a do sbírky se budou moci zapojit i účastníci čtvrtečního lampionového průvodu. Za jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek je pro všechny dárce připraven umělý kvítek vlčího máku jako poděkování za podporu našich vojenských profesionálů, jež pro obranu vlasti přísahali nasadit svůj život.
Přidejte se zítra k nám a oslavte s námi Den válečných veteránů! Společně si připomeneme všechny hrdiny z Lidic a jejich dramatické životní příběhy, které nesmí být nikdy zapomenuty.
NA POLÍCH FLANDERSKÝCH
(John McCrae)
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.
Památník Lidice
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