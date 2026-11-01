Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut“

Památník Lidice
Dušičky jsou významným svátkem, který nám dává příležitost vzpomenout si na naše zesnulé blízké a projevit jim úctu a lásku. Připomínáme si, jak důležití byli a stále jsou pro náš život.

Jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších zvyků spojených s Dušičkami je návštěva svíčkami prozářených hřbitovů, jejichž hroby jsou zdobeny květinami a věnci. Květiny symbolizují krásu a nesmrtelnost duší, zatímco svíčky představují světlo, které osvětluje cestu zemřelým do věčnosti. Dušičky jsou ale také časem setkávání s blízkými. Scházíme se v tento den s rodinou, abychom společně vzpomínali na zemřelé, vyprávěli si prožité příběhy a navzájem se podporovali.

Pohled na starý lidický hřbitov a kostel sv. Martina.

V Lidicích se původně, jak to kdysi bývalo obvyklé, pohřbívalo v bezprostřední blízkosti kostela. Teprve mnohem později, kdy již starý hřbitov svému účelu nestačil, byl na mírném návrší jižně od chrámu založen hřbitov nový, který se stal místem posledního odpočinku lidických, hřebečských, makotřaských a bělockých občanů.

Tato socha anděla shlížela na lidický hřbitov z hrobu rodiny obchodníka Václava Koutného (vlevo), který sám byl rodákem z Lidic.

V neděli 7. února 1934 se Lidičtí i lidé z okolních obcí naposledy rozloučili s rolníkem Matějem Šilhanem, který byl v letech 1913–1919 starostou obce. Kromě faráře Josefa Štemberky je na snímku dobře vidět syn zesnulého Václav Šilhan (přímo za rakví, napravo od ženy v černém) i lidický kostelník Rudolf Suchý (muž s knírkem stojící za Josefem Štemberkou).

Snímek z pohřbu lidického sedláka Josefa Podzemského 16. října 1941. Po skončení pohřebních obřadů opouští průvod vedený farářem Josefem Štemberkou kostel sv. Martina a míří na nedaleký hřbitov. V pozadí vidíme budovu lidické školy.

Návštěvu u hrobu svých nejbližších využívali lidé zblízka i daleka jak k tichému rozjímání, tak i odpočinku ve stínu vzrostlých stromů. Po dlouhá desetiletí bylo toto tiché a úpravné zákoutí chloubou celé obce a vzrostlé olivovníky poskytující stín pozůstalým, byly pro svou zvláštní vůni obdivovány jak místními, tak i obyvateli okolních vsí.

Pozůstalí u hrobu rodiny Šafusovy z nedalekých Bělok.

Vedle malých a často velice skromných míst posledního odpočinku občanů Lidic i okolních obcí, bylo na lidickém hřbitově možné spatřit i moderní a pečlivě udržované hrobky, jako tomu bylo například v případě členů rodin Müllerovy a Chaloupkovy.

Moderní a pečlivě udržovaná hrobka členů rodiny Müllerovy. I ony, stejně jako celý úpravný lidický hřbitov, padnou v létě 1942 za oběť řádění německých nacistů.

Bodrým ochráncem lidického hřbitova byl hrobník Václav Kovařovský. Narodil se 27. září 1882 v Lidicích a vyučil se strojním zámečníkem. Poté nastoupil do zaměstnání na dole Prago a v roce 1906 se oženil.

Portrét Václava Kovařovského, hrobníka z Lidic.

Za hospodářské krize byl po šestadvaceti letech služby předčasně propuštěn a byl proto nucen přijímat příležitostné pomocné práce, aby vůbec uživil rodinu. V roce 1938 se stal lidickým hrobníkem. S manželkou Rosálií vychovali společně čtyři dcery. V den vyhlazení Lidic, 10. června 1942, byl Václav Kovařovský zavražděn německými nacisty v zahradě Horákova statku. Lidický hrobník, jenž po čtyři roky připravoval poslední místa odpočinku svým spoluobčanům a jedno místo chystal i pro sebe, nakonec spočinul v hromadném hrobě spolu s ostatními zavražděnými lidickými muži. Vyhlazení rodné vsi přežily jeho dvě dcery, které nebydlely v Lidicích. Zbylé dvě – Marie, provdaná Hanžlová, a Jaroslava, provdaná Ramešová – ztratily 10. června 1942 u Horákova statku nejen otce, ale i manžely a další blízké příbuzné. Manželka Václava Kovařovského, Rosálie, zahynula 6. dubna 1945 v Ravensbrücku. Zpátky do Lidic se nevrátila ani tři jeho vnoučata – malý Vašík a Jarka Ramešovi byli zavražděni v červenci 1942 v Chelmnu a Karlík Hanžl zemřel 20. září 1942 v Praze.

Lidický hrobník Václav Kovařovský při práci.

Bohužel, ani majestát smrti a obecná lidská úcta projevovaná k zemřelým nezastavila německé nacisty v červnu 1942 před barbarským zničením celého lidického hřbitova. Po odstranění živých a zničení jejich obydlí, se Němci v Lidicích soustředili na mrtvé. Postupně vyplenili 60 hrobek, 140 velkých rodinných hrobů a na dvě stě jednotlivých hrobů. To vše mělo mít podle představ nacistů „výchovný vliv“ na příslušníky Říšské pracovní služby (RAD), jak o tom svědčí dopis Alexandra Commichau říšskému vedoucímu RAD: „Mladý muž Říšské pracovní služby vidí, že německý meč tvrdě dopadne a beze zbytku zničí zřídla nepokojů nejen na frontě, nýbrž i v zázemí...“. Hrob za hrobem postupně podléhal barbarství okupantů. Nejdříve byly pokáceny pomníky, pak přišly na řadu náhrobní kameny, a nakonec byly z hrobů vyprošťovány rakve. Kde nestačila síla příslušníků RAD, došlo k nasazení trhavin. Z nalezených lebek nevytvářeli příslušníci RAD jenom „působivá“ zátiší, ale hráli s nimi dokonce fotbal... Rakev za rakví byly postupně vytahovány z hrobů a ničeny. Náhrobní kameny a pomníky byly z Lidic odvezeny do Prahy, kde je RAD použila do základů svých kasáren ve Veleslavíně. Do připravených košíků si důstojníci RAD pečlivě ukládali zlaté zuby vylámané z nalezených lebek i medailonky objevené v rakvích…

Ničení lidického hřbitova.

Lidické posvátné místo posledního odpočinku bylo obnoveno s nově vystavěnou obcí po 2. světové válce. Současný hřbitov se nachází v těsné blízkosti původního, jehož skromné pozůstatky jsou součástí pietního území Památníku Lidice. Plocha bývalého hřbitova byla ponechána volně bez ohrazení, do dnešních dnů se dochoval malý zbytek staré ohradní zdi a některé náhrobky, jež se podařilo po válce nalézt a vrátit na původní místo. Pochována je zde většina lidických žen, které přežily vyvraždění obce a hrůzy koncentračního tábora.

Náhrobek v místech bývalého lidického hřbitova.

„Vzpomínky jsou jako svíce, které září ve tmě.“

Čest památce obyvatel starobylé středočeské vsi, která měla navždy zmizet ze světa.

Nikdy nezapomeneme!

Autor: Památník Lidice | neděle 1.11.2026 16:47 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Památník Lidice

„Bydlím, tedy jsem… v Lidicích“

Celorepublikový festival Den architektury se po roce opět vrací do Lidic. Unikátní komentovaná prohlídka představí návštěvníkům interiér původního rodinného domu č. p. 116 vystavěného pro přeživší lidické ženy a děti.

30.9.2026 v 15:13 | Karma: 5,57 | Přečteno: 118x | Kultura

Památník Lidice

„Za všechny tyto dny jsem opravdu velmi vděčná“

Dvacetiletá Insa Katharina Lindner z Německa působila od září 2025 do konce srpna letošního roku v Památníku Lidice jako dobrovolnice. Své dojmy z ročního pobytu sepsala ve velmi osobním textu.

30.8.2026 v 18:38 | Karma: 12,02 | Přečteno: 159x | Kultura

Památník Lidice

„Svoboda není samozřejmost“

Poslední červnový den bývá tradičně spojován s koncem školního roku a při této příležitosti bychom Vás rádi seznámili s výsledky letošního ročníku „L21“, která je jedním z hlavních projektů vzdělávacího oddělení Památníku Lidice.

30.6.2026 v 12:50 | Karma: 6,23 | Přečteno: 86x | Společnost

Památník Lidice

„Jsme zde bez maminek a bez tatínků.“

Za dva týdny, 13. června 2026, si budeme v Lidicích opět pietně připomínat zdejší tragédii z 10. června 1942. Od vypálení původní středočeské obce letos uběhne právě čtyřiaosmdesát let.

1.6.2026 v 20:31 | Karma: 16,91 | Přečteno: 229x | Společnost

Památník Lidice

„Aby zdraví neubývalo!“

Oblíbené osobní přání Jiřího Pitína, přeživšího lidického dítěte, který před týdnem oslavil své 84. narozeniny.

30.4.2026 v 20:44 | Karma: 9,75 | Přečteno: 109x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Policie pátrá po řidiči, který v Teplicích srazil chlapce na přechodu a ujel

ilustrační snímek
1. listopadu 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Policie pátrá po řidiči, který v sobotu v Teplicích srazil na přechodu pro chodce nezletilého...

Z nápadů načmáraných v deníčku tvoří oceňované inscenace od Islandu po New York

Scénograf Petr Hloušek.
1. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Scénograf a výtvarník Petr Hloušek vytvořil desítky inscenací v tuzemských divadlech i po celém...

Vrcholky Jeseníků pokrylo až deset centimetrů sněhu, vhodná je zimní výbava

ilustrační snímek
1. listopadu 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Vrcholky Jeseníků pokrylo během víkendu až deset centimetrů sněhu. Podle zástupců jesenické horské...

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)
1. listopadu 2026  7:52,  aktualizováno  12:41

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli...

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Památník Lidice

  • Počet článků 93
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 592x
Státní příspěvková organizace Památník Lidice pečuje o trvalou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty. Památník Lidice má rovněž na starost péči o NKP Pietní území Ležáky.
http://www.lidice-memorial.cz
http://www.facebook.com/Lidice.pamatnik, #lidicememorial 

Speciál blog s podporou Blog iDNES.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.