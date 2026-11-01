„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut“
Jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších zvyků spojených s Dušičkami je návštěva svíčkami prozářených hřbitovů, jejichž hroby jsou zdobeny květinami a věnci. Květiny symbolizují krásu a nesmrtelnost duší, zatímco svíčky představují světlo, které osvětluje cestu zemřelým do věčnosti. Dušičky jsou ale také časem setkávání s blízkými. Scházíme se v tento den s rodinou, abychom společně vzpomínali na zemřelé, vyprávěli si prožité příběhy a navzájem se podporovali.
V Lidicích se původně, jak to kdysi bývalo obvyklé, pohřbívalo v bezprostřední blízkosti kostela. Teprve mnohem později, kdy již starý hřbitov svému účelu nestačil, byl na mírném návrší jižně od chrámu založen hřbitov nový, který se stal místem posledního odpočinku lidických, hřebečských, makotřaských a bělockých občanů.
V neděli 7. února 1934 se Lidičtí i lidé z okolních obcí naposledy rozloučili s rolníkem Matějem Šilhanem, který byl v letech 1913–1919 starostou obce. Kromě faráře Josefa Štemberky je na snímku dobře vidět syn zesnulého Václav Šilhan (přímo za rakví, napravo od ženy v černém) i lidický kostelník Rudolf Suchý (muž s knírkem stojící za Josefem Štemberkou).
Návštěvu u hrobu svých nejbližších využívali lidé zblízka i daleka jak k tichému rozjímání, tak i odpočinku ve stínu vzrostlých stromů. Po dlouhá desetiletí bylo toto tiché a úpravné zákoutí chloubou celé obce a vzrostlé olivovníky poskytující stín pozůstalým, byly pro svou zvláštní vůni obdivovány jak místními, tak i obyvateli okolních vsí.
Vedle malých a často velice skromných míst posledního odpočinku občanů Lidic i okolních obcí, bylo na lidickém hřbitově možné spatřit i moderní a pečlivě udržované hrobky, jako tomu bylo například v případě členů rodin Müllerovy a Chaloupkovy.
Bodrým ochráncem lidického hřbitova byl hrobník Václav Kovařovský. Narodil se 27. září 1882 v Lidicích a vyučil se strojním zámečníkem. Poté nastoupil do zaměstnání na dole Prago a v roce 1906 se oženil.
Za hospodářské krize byl po šestadvaceti letech služby předčasně propuštěn a byl proto nucen přijímat příležitostné pomocné práce, aby vůbec uživil rodinu. V roce 1938 se stal lidickým hrobníkem. S manželkou Rosálií vychovali společně čtyři dcery. V den vyhlazení Lidic, 10. června 1942, byl Václav Kovařovský zavražděn německými nacisty v zahradě Horákova statku. Lidický hrobník, jenž po čtyři roky připravoval poslední místa odpočinku svým spoluobčanům a jedno místo chystal i pro sebe, nakonec spočinul v hromadném hrobě spolu s ostatními zavražděnými lidickými muži. Vyhlazení rodné vsi přežily jeho dvě dcery, které nebydlely v Lidicích. Zbylé dvě – Marie, provdaná Hanžlová, a Jaroslava, provdaná Ramešová – ztratily 10. června 1942 u Horákova statku nejen otce, ale i manžely a další blízké příbuzné. Manželka Václava Kovařovského, Rosálie, zahynula 6. dubna 1945 v Ravensbrücku. Zpátky do Lidic se nevrátila ani tři jeho vnoučata – malý Vašík a Jarka Ramešovi byli zavražděni v červenci 1942 v Chelmnu a Karlík Hanžl zemřel 20. září 1942 v Praze.
Bohužel, ani majestát smrti a obecná lidská úcta projevovaná k zemřelým nezastavila německé nacisty v červnu 1942 před barbarským zničením celého lidického hřbitova. Po odstranění živých a zničení jejich obydlí, se Němci v Lidicích soustředili na mrtvé. Postupně vyplenili 60 hrobek, 140 velkých rodinných hrobů a na dvě stě jednotlivých hrobů. To vše mělo mít podle představ nacistů „výchovný vliv“ na příslušníky Říšské pracovní služby (RAD), jak o tom svědčí dopis Alexandra Commichau říšskému vedoucímu RAD: „Mladý muž Říšské pracovní služby vidí, že německý meč tvrdě dopadne a beze zbytku zničí zřídla nepokojů nejen na frontě, nýbrž i v zázemí...“. Hrob za hrobem postupně podléhal barbarství okupantů. Nejdříve byly pokáceny pomníky, pak přišly na řadu náhrobní kameny, a nakonec byly z hrobů vyprošťovány rakve. Kde nestačila síla příslušníků RAD, došlo k nasazení trhavin. Z nalezených lebek nevytvářeli příslušníci RAD jenom „působivá“ zátiší, ale hráli s nimi dokonce fotbal... Rakev za rakví byly postupně vytahovány z hrobů a ničeny. Náhrobní kameny a pomníky byly z Lidic odvezeny do Prahy, kde je RAD použila do základů svých kasáren ve Veleslavíně. Do připravených košíků si důstojníci RAD pečlivě ukládali zlaté zuby vylámané z nalezených lebek i medailonky objevené v rakvích…
Lidické posvátné místo posledního odpočinku bylo obnoveno s nově vystavěnou obcí po 2. světové válce. Současný hřbitov se nachází v těsné blízkosti původního, jehož skromné pozůstatky jsou součástí pietního území Památníku Lidice. Plocha bývalého hřbitova byla ponechána volně bez ohrazení, do dnešních dnů se dochoval malý zbytek staré ohradní zdi a některé náhrobky, jež se podařilo po válce nalézt a vrátit na původní místo. Pochována je zde většina lidických žen, které přežily vyvraždění obce a hrůzy koncentračního tábora.
„Vzpomínky jsou jako svíce, které září ve tmě.“
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