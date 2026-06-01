Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Jsme zde bez maminek a bez tatínků.“

Za dva týdny, 13. června 2026, si budeme v Lidicích opět pietně připomínat zdejší tragédii z 10. června 1942. Od vypálení původní středočeské obce letos uběhne právě čtyřiaosmdesát let.

Událost, která se navždy zapsala do dějin naší země, si vyžádala životy 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Právě vražda zcela nevinných dětí z Lidic je jednou z nejtragičtějších kapitol vyhlazení starobylé vsi německými nacisty.

Transport 88 lidických dětí odjel z kladenské reálky dvěma autobusy do Lovosic, kde nastoupil do vlaku, jenž děti 13. června 1942 dopravil do tábora sídlícího v komplexu bývalé textilní továrny v Gneisenaustrasse 41 v Lodži (Litzmannstadt). Jejich příjezd předznamenával telegram z pražského úřadu Horsta Böhmeho končící slovy: „... děti s sebou vezou jen to, co mají na sobě. Nějaká zvláštní péče není žádoucí.“ Oné péče bylo skutečně minimum. Děti dostávaly málo jídla a několik malých miminek, o která se starala starší děvčata, neustále plakalo hlady. Děti spaly na holé zemi, přikrývaly se kabáty, pokud nějaké z domova měly. Trpěly nedostatkem hygieny i nemocemi. Na rozkaz velitelství tábora jim nesměla být poskytována žádná lékařská péče.

Budova bývalé textilní továrny v Lodži se stala posledním místem pobytu lidických dětí před jejich odesláním do vyhlazovacího tábora v Chelmnu.

Krátce po příjezdu do Lodže bylo úředníky místní služebny Hlavního rasového a osídlovacího úřadu vybráno náhodně k poněmčení sedm dalších lidických dětí. Šest děvčat (Marie Doležalová, Emilie Frejová, Anna Hanfová, Marie Hanfová, Eva Kubíková, Věra Vokatá) a jeden chlapec – Václav Hanf. Toho se podařilo jeho dvěma sestrám zachránit tím, že si ho doslova a do písmene vybrečely. Mezitím již probíhala čilá korespondence mezi vedoucím Přesídlovací centrály v Lodži Hermannem Krumeyem a Hlavním říšským bezpečnostním úřadem (RSHA) o dalším osudu lidických dětí. Byl to zřejmě právě šéf jeho oddělení IV B 4 Adolf Eichmann, kdo dal koncem června 1942 definitivní rozkaz k bestiální vraždě.

Pravděpodobně v úterý 30. června 1942 dostaly lidické děti možnost napsat korespondenční lístky svým příbuzným. Těch několik, které skutečně dorazily k adresátům, nelze číst bez pohnutí. Dětským písmem napsané prosby o zprávy o mamince a tatínkovi a o kousek chleba jsou jednou z nejotřesnějších obžalob nacismu. Tím děsivější, že v době, kdy děti vzkazy psaly, již bylo dávno rozhodnuto o jejich hrozném osudu. Korespondenční lístky měly totiž pouze za cíl uklidnit ty starší před cestou na smrt a u příbuzných v Čechách vzbudit dojem, že děti byly skutečně kamsi odeslány na převýchovu.

Několik korespondenčních lístků napsaných lidickými dětmi dorazilo do protektorátu v prvním červencovém týdnu 1942.

Ve čtvrtek 2. července 1942 bylo všech zbývajících 81 lidických dětí předáno v Lodži místní úřadovně gestapa. Ta je vzápětí nechala převézt do sedmdesát kilometrů vzdáleného vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Tímto okamžikem po nich mizí jakékoliv další stopy. Přestože se o osudu lidických dětí nedochovaly žádné písemné zprávy, je takřka jisté, že byly zavražděny právě na tomto hrůzném místě, a to nejspíše hned v den svého příjezdu, tedy v onen tragický čtvrtek.

Třiadvacet z osmdesáti dvou zavražděných lidických dětí.

Čtyři dny poté – 6. července 1942 – odeslala do Lodže pražská venkovní služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu i děti z vyvražděných Ležáků a šestiletou Dášu Veselou z Lidic, kterou původně v Kladně vybrali k poněmčení a později jí z nejasných důvodů tuto „schopnost“ upřeli. I tato skupina dětí navždy zmizela v Chelmnu…

Čest jejich památce, na kterou nesmíme nikdy zapomenout.

Autor: Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice

Autor: Památník Lidice | pondělí 1.6.2026 20:31 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Památník Lidice

„Aby zdraví neubývalo!“

Oblíbené osobní přání Jiřího Pitína, přeživšího lidického dítěte, který před týdnem oslavil své 84. narozeniny.

30.4.2026 v 20:44 | Karma: 8,52 | Přečteno: 86x | Společnost

Památník Lidice

Vzpomínka na Marii Šupíkovou, přeživší lidické dítě

Když jsem začal před mnoha lety pracovat na své první knize o Lidicích, byla jednou z těch, kdo mi nabídli svou pomoc - paní Marie Šupíková, které nikdo z nás, kdo jsme ji měli rádi, neřekl jinak než Maruška.

23.3.2026 v 14:11 | Karma: 10,74 | Přečteno: 142x | Společnost

Památník Lidice

„Příběh jedné rekonstrukce“

Celorepublikový festival Den architektury se 5. října 2025 zastaví i v Lidicích. Unikátní komentovaná prohlídka s architektem Lubošem Sekalem představí návštěvníkům architektonický i historický kontext poválečné obnovy obce.

30.9.2025 v 17:20 | Karma: 4,06 | Přečteno: 119x | Společnost

Památník Lidice

Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole

V první polovině července 2025 se v italském Monte Sole uskutečnila unikátní mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, která spojila mladé lidi z České republiky, Německa a Itálie.

27.8.2025 v 10:33 | Karma: 0 | Přečteno: 95x | Společnost

Památník Lidice

„Most života a naděje“. Sedmdesát let od založení Růžového sadu v Lidicích

Osobní výzva sira Strosse k založení „Sadu přátelství a míru“ se v polovině 50. let 20. století setkala s celosvětovým ohlasem. Lidický růžový klenot je dodnes chloubou středočeské obce, která po 2. světové válce vstala z popela.

30.7.2025 v 14:33 | Karma: 6,50 | Přečteno: 121x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...
1. června 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech...

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova
1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského...

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek
1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V...

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...
1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Památník Lidice

  • Počet článků 90
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 600x
Státní příspěvková organizace Památník Lidice pečuje o trvalou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty. Památník Lidice má rovněž na starost péči o NKP Pietní území Ležáky.
http://www.lidice-memorial.cz
http://www.facebook.com/Lidice.pamatnik, #lidicememorial 

Speciál blog s podporou Blog iDNES.cz

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.