„Jsme zde bez maminek a bez tatínků.“
Událost, která se navždy zapsala do dějin naší země, si vyžádala životy 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Právě vražda zcela nevinných dětí z Lidic je jednou z nejtragičtějších kapitol vyhlazení starobylé vsi německými nacisty.
Transport 88 lidických dětí odjel z kladenské reálky dvěma autobusy do Lovosic, kde nastoupil do vlaku, jenž děti 13. června 1942 dopravil do tábora sídlícího v komplexu bývalé textilní továrny v Gneisenaustrasse 41 v Lodži (Litzmannstadt). Jejich příjezd předznamenával telegram z pražského úřadu Horsta Böhmeho končící slovy: „... děti s sebou vezou jen to, co mají na sobě. Nějaká zvláštní péče není žádoucí.“ Oné péče bylo skutečně minimum. Děti dostávaly málo jídla a několik malých miminek, o která se starala starší děvčata, neustále plakalo hlady. Děti spaly na holé zemi, přikrývaly se kabáty, pokud nějaké z domova měly. Trpěly nedostatkem hygieny i nemocemi. Na rozkaz velitelství tábora jim nesměla být poskytována žádná lékařská péče.
Krátce po příjezdu do Lodže bylo úředníky místní služebny Hlavního rasového a osídlovacího úřadu vybráno náhodně k poněmčení sedm dalších lidických dětí. Šest děvčat (Marie Doležalová, Emilie Frejová, Anna Hanfová, Marie Hanfová, Eva Kubíková, Věra Vokatá) a jeden chlapec – Václav Hanf. Toho se podařilo jeho dvěma sestrám zachránit tím, že si ho doslova a do písmene vybrečely. Mezitím již probíhala čilá korespondence mezi vedoucím Přesídlovací centrály v Lodži Hermannem Krumeyem a Hlavním říšským bezpečnostním úřadem (RSHA) o dalším osudu lidických dětí. Byl to zřejmě právě šéf jeho oddělení IV B 4 Adolf Eichmann, kdo dal koncem června 1942 definitivní rozkaz k bestiální vraždě.
Pravděpodobně v úterý 30. června 1942 dostaly lidické děti možnost napsat korespondenční lístky svým příbuzným. Těch několik, které skutečně dorazily k adresátům, nelze číst bez pohnutí. Dětským písmem napsané prosby o zprávy o mamince a tatínkovi a o kousek chleba jsou jednou z nejotřesnějších obžalob nacismu. Tím děsivější, že v době, kdy děti vzkazy psaly, již bylo dávno rozhodnuto o jejich hrozném osudu. Korespondenční lístky měly totiž pouze za cíl uklidnit ty starší před cestou na smrt a u příbuzných v Čechách vzbudit dojem, že děti byly skutečně kamsi odeslány na převýchovu.
Několik korespondenčních lístků napsaných lidickými dětmi dorazilo do protektorátu v prvním červencovém týdnu 1942.
Ve čtvrtek 2. července 1942 bylo všech zbývajících 81 lidických dětí předáno v Lodži místní úřadovně gestapa. Ta je vzápětí nechala převézt do sedmdesát kilometrů vzdáleného vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Tímto okamžikem po nich mizí jakékoliv další stopy. Přestože se o osudu lidických dětí nedochovaly žádné písemné zprávy, je takřka jisté, že byly zavražděny právě na tomto hrůzném místě, a to nejspíše hned v den svého příjezdu, tedy v onen tragický čtvrtek.
Čtyři dny poté – 6. července 1942 – odeslala do Lodže pražská venkovní služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu i děti z vyvražděných Ležáků a šestiletou Dášu Veselou z Lidic, kterou původně v Kladně vybrali k poněmčení a později jí z nejasných důvodů tuto „schopnost“ upřeli. I tato skupina dětí navždy zmizela v Chelmnu…
Čest jejich památce, na kterou nesmíme nikdy zapomenout.
Autor: Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice
„Aby zdraví neubývalo!“
Oblíbené osobní přání Jiřího Pitína, přeživšího lidického dítěte, který před týdnem oslavil své 84. narozeniny.
Vzpomínka na Marii Šupíkovou, přeživší lidické dítě
Když jsem začal před mnoha lety pracovat na své první knize o Lidicích, byla jednou z těch, kdo mi nabídli svou pomoc - paní Marie Šupíková, které nikdo z nás, kdo jsme ji měli rádi, neřekl jinak než Maruška.
„Příběh jedné rekonstrukce“
Celorepublikový festival Den architektury se 5. října 2025 zastaví i v Lidicích. Unikátní komentovaná prohlídka s architektem Lubošem Sekalem představí návštěvníkům architektonický i historický kontext poválečné obnovy obce.
Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole
V první polovině července 2025 se v italském Monte Sole uskutečnila unikátní mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, která spojila mladé lidi z České republiky, Německa a Itálie.
„Most života a naděje“. Sedmdesát let od založení Růžového sadu v Lidicích
Osobní výzva sira Strosse k založení „Sadu přátelství a míru“ se v polovině 50. let 20. století setkala s celosvětovým ohlasem. Lidický růžový klenot je dodnes chloubou středočeské obce, která po 2. světové válce vstala z popela.
