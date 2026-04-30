„Aby zdraví neubývalo!“

Oblíbené osobní přání Jiřího Pitína, přeživšího lidického dítěte, který před týdnem oslavil své 84. narozeniny.

Jaký by asi byl celý váš následný život, kdyby ještě dříve, než se jako dítě naučíte mluvit a začnete získávat rozum, někdo zavraždil všechny vaše nebližší? Maminku, tatínka, sestřičku, strýce i babičku byste si nemohli ani pamatovat a vlastní rodinu byste znali jen ze vzácně dochovaných fotografií. Dalo by se s takovým osudem vůbec žít?

Malý Jiříček Pitín se svou tetou Marií Kvasničkovou na snímku pořízeném tajně v budově techniky v pražské Resslově ulici. Zde bylo sedm nejmenších lidických dětí (ve věku do jednoho roku) drženo předtím, než byly převezeny do německého dětského domova v Krči. Tam malý Jirka zůstal takřka tři roky – až do konce války.

Jeden z mých blízkých přátel – Jiří Pitín z Lidic – dokazuje, že je to možné. Vyžaduje to však obrovskou vnitřní sílu a některé životní chvíle jsou tak těžké, že si to nedovedeme ani představit.

Malému Jirkovi byly v době vyvraždění rodné obce necelé dva měsíce. V Lidicích žil v č. p. 92 společně s rodiči, starší sestrou Maruškou, strýcem Josefem a babičkou Marií. Jirkův strýc byl německými nacisty zastřelen 10. června 1942 u Horákova statku, tatínek byl zavražděn 16. června 1942 na popravišti v Kobylisích, sestřička Maruška udušena 2. července 1942 spolu s dalšími 81 lidickými dětmi v plynovém autě v Chelmnu, babička našla v roce 1944 smrt v plynové komoře v Osvětimi a maminku Blaženu němečtí nacisté umučili 21. prosince 1944 v Ravensbrücku. Malý Jirka tak zůstal sám...

Jirkovi nejbližší: maminka s tatínkem (vlevo), babička, dědeček a strýc Josef. V době lidické tragédie již nebyl Jirkův dědeček mezi živými. Zbývající čtyři členy rodiny a desetiletou sestřičku Marušku němečtí nacisté zavraždili...

Přes obrovské utrpení, jimž si musel projít, z něj vyrostl mimořádný muž s velkou životní moudrostí, smyslem pro humor a nezaměnitelným smíchem. Navíc s darem vypravovat, a to tak, že zaujme i nejmenší posluchače. I proto ho mají děti, a zdaleka nejen ty v Lidicích, tolik rády.

Jiří Pitín mi na pamětní desce na kobyliském popravišti ukazuje jméno svého tatínka.

Proč vlastně o Jiřím píšu právě teď? Důvod je prostý – ve čtvrtek 23. dubna totiž oslavil své čtyřiaosmdesáté narozeniny. Osobně jsme mu popřáli na přátelském setkání v Lidicích, ale nyní využívám i této příležitosti a přeji mu ještě jednou to, co on přeje lidem kolem sebe: „Aby zdraví neubývalo!“ Jirko, příteli, všechno nejlepší!

Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice

Jiří Pitín z Lidic.

Autor: Památník Lidice | čtvrtek 30.4.2026 20:44

Památník Lidice

Vzpomínka na Marii Šupíkovou, přeživší lidické dítě

Když jsem začal před mnoha lety pracovat na své první knize o Lidicích, byla jednou z těch, kdo mi nabídli svou pomoc - paní Marie Šupíková, které nikdo z nás, kdo jsme ji měli rádi, neřekl jinak než Maruška.

23.3.2026 v 14:11 | Karma: 9,93 | Přečteno: 130x | Společnost

Památník Lidice

„Příběh jedné rekonstrukce"

Celorepublikový festival Den architektury se 5. října 2025 zastaví i v Lidicích. Unikátní komentovaná prohlídka s architektem Lubošem Sekalem představí návštěvníkům architektonický i historický kontext poválečné obnovy obce.

30.9.2025 v 17:20 | Karma: 4,06 | Přečteno: 113x | Společnost

Památník Lidice

Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole

V první polovině července 2025 se v italském Monte Sole uskutečnila unikátní mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, která spojila mladé lidi z České republiky, Německa a Itálie.

27.8.2025 v 10:33 | Karma: 0 | Přečteno: 91x | Společnost

Památník Lidice

„Most života a naděje". Sedmdesát let od založení Růžového sadu v Lidicích

Osobní výzva sira Strosse k založení „Sadu přátelství a míru" se v polovině 50. let 20. století setkala s celosvětovým ohlasem. Lidický růžový klenot je dodnes chloubou středočeské obce, která po 2. světové válce vstala z popela.

30.7.2025 v 14:33 | Karma: 6,50 | Přečteno: 120x | Společnost

Památník Lidice

Projekt restaurování Památníku dětských obětí války pokračuje v další fázi

V loňském roce uspořádal Památník Lidice u příležitosti stého výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové veřejnou sbírku na restaurování sousoší 82 lidických dětí zavražděných nacisty v červenci 1942.

27.5.2025 v 14:39 | Karma: 8,04 | Přečteno: 406x | Kultura
Památník Lidice

  • Počet článků 89
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 605x
Státní příspěvková organizace Památník Lidice pečuje o trvalou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty. Památník Lidice má rovněž na starost péči o NKP Pietní území Ležáky.
