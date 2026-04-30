„Aby zdraví neubývalo!“
Jaký by asi byl celý váš následný život, kdyby ještě dříve, než se jako dítě naučíte mluvit a začnete získávat rozum, někdo zavraždil všechny vaše nebližší? Maminku, tatínka, sestřičku, strýce i babičku byste si nemohli ani pamatovat a vlastní rodinu byste znali jen ze vzácně dochovaných fotografií. Dalo by se s takovým osudem vůbec žít?
Malý Jiříček Pitín se svou tetou Marií Kvasničkovou na snímku pořízeném tajně v budově techniky v pražské Resslově ulici. Zde bylo sedm nejmenších lidických dětí (ve věku do jednoho roku) drženo předtím, než byly převezeny do německého dětského domova v Krči. Tam malý Jirka zůstal takřka tři roky – až do konce války.
Jeden z mých blízkých přátel – Jiří Pitín z Lidic – dokazuje, že je to možné. Vyžaduje to však obrovskou vnitřní sílu a některé životní chvíle jsou tak těžké, že si to nedovedeme ani představit.
Malému Jirkovi byly v době vyvraždění rodné obce necelé dva měsíce. V Lidicích žil v č. p. 92 společně s rodiči, starší sestrou Maruškou, strýcem Josefem a babičkou Marií. Jirkův strýc byl německými nacisty zastřelen 10. června 1942 u Horákova statku, tatínek byl zavražděn 16. června 1942 na popravišti v Kobylisích, sestřička Maruška udušena 2. července 1942 spolu s dalšími 81 lidickými dětmi v plynovém autě v Chelmnu, babička našla v roce 1944 smrt v plynové komoře v Osvětimi a maminku Blaženu němečtí nacisté umučili 21. prosince 1944 v Ravensbrücku. Malý Jirka tak zůstal sám...
Přes obrovské utrpení, jimž si musel projít, z něj vyrostl mimořádný muž s velkou životní moudrostí, smyslem pro humor a nezaměnitelným smíchem. Navíc s darem vypravovat, a to tak, že zaujme i nejmenší posluchače. I proto ho mají děti, a zdaleka nejen ty v Lidicích, tolik rády.
Proč vlastně o Jiřím píšu právě teď? Důvod je prostý – ve čtvrtek 23. dubna totiž oslavil své čtyřiaosmdesáté narozeniny. Osobně jsme mu popřáli na přátelském setkání v Lidicích, ale nyní využívám i této příležitosti a přeji mu ještě jednou to, co on přeje lidem kolem sebe: „Aby zdraví neubývalo!“ Jirko, příteli, všechno nejlepší!
Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice
Památník Lidice
Vzpomínka na Marii Šupíkovou, přeživší lidické dítě
Když jsem začal před mnoha lety pracovat na své první knize o Lidicích, byla jednou z těch, kdo mi nabídli svou pomoc - paní Marie Šupíková, které nikdo z nás, kdo jsme ji měli rádi, neřekl jinak než Maruška.
Památník Lidice
„Příběh jedné rekonstrukce“
Celorepublikový festival Den architektury se 5. října 2025 zastaví i v Lidicích. Unikátní komentovaná prohlídka s architektem Lubošem Sekalem představí návštěvníkům architektonický i historický kontext poválečné obnovy obce.
Památník Lidice
Mezinárodní vzdělávání v praxi: Erasmus+ v Monte Sole
V první polovině července 2025 se v italském Monte Sole uskutečnila unikátní mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, která spojila mladé lidi z České republiky, Německa a Itálie.
Památník Lidice
„Most života a naděje“. Sedmdesát let od založení Růžového sadu v Lidicích
Osobní výzva sira Strosse k založení „Sadu přátelství a míru“ se v polovině 50. let 20. století setkala s celosvětovým ohlasem. Lidický růžový klenot je dodnes chloubou středočeské obce, která po 2. světové válce vstala z popela.
Památník Lidice
Projekt restaurování Památníku dětských obětí války pokračuje v další fázi
V loňském roce uspořádal Památník Lidice u příležitosti stého výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové veřejnou sbírku na restaurování sousoší 82 lidických dětí zavražděných nacisty v červenci 1942.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici...
Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje
Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U...
Starostka Berouna Chalupová opouští ODS, přestala být pravicovou stranou, řekla
Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní...
Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie
Výtvarnice Linda Lühring vytvořila pro letošní pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou dvě unikátní...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 89
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 605x
http://www.lidice-memorial.cz
http://www.facebook.com/Lidice.pamatnik, #lidicememorial
Speciál blog s podporou Blog iDNES.cz