Ze zápisků podnájemníka poprvé
Hlášení:
Čus fšici.
Tak sme tu.
Estli teda nevíte, wo co gou.
Tak sme dvě holky kočičandy.
Nejlepšejší na celým světě.
A bydlí s náma jeden dvounohej borec.
Ten už teda ouplně nejlepšejší nejni.
Aleee. Dyž máte omezenej výběr.
Lepší než prázdný misky.
No, jsme přistěhovaný z jednoho útulkovníku.
Prej nedaleko. Se tam s nima kamarádí.
Ale abysme se doškrábly k tomu hlavnímu.
Won píše. Furt něco. Takový ty blbiny.
Wo kopcích tady kolem, co na ně leze.
A pak dycky vypadá, že přestane dejchat.
Taky prej wo životě.
No, to teda nevíme, co vymejšlí.
Ráno wodende do rachoty, pak přinde,
lehne a dělá, že je strašně unavenej.
To my teda víme o životě ouplně fšecko.
Si teda myslíme.
Tak jsme vyčumákovaly, že prej má ňákej blog, či co.
No, že tam prostě čmárá ty svoje vejmysly.
Žádná hitpoška. Prostě to chce ňáký seriózní texty.
A od toho sme tu my dvě.
Anička a Eliška.
Prostě Pindruše Štromovic
Mějte se tlapkově.
Poznámka podnájemníka:
Krásný den přeji.
No jo. Už jsou to čtyři měsíce.
Dvě ustrašené kočičí sestry.
Syčely a vrčely už jen při náznaku čehokoliv.
Hlavně Eliška.
Těžká netýkavka. Nedala na sebe sáhnout
Dnes?
Přísavka je slabé slovo.
Když ji nemám na klíně, tak je někde poblíž.
Prostě ocásek.
Naše tisková mluvčí.
Nejukecanější stvoření domácnosti.
V tom trumfne i mne.
Anička?
Drobounká, nedůvěřivá holčička.
Pořád někde schovaná.
Společné soužití jsme začali velkým trápením.
Ale zvládli jsme to.
Dnes je z ní takové malé strakaté sluníčko.
Má trošku handicap v motorice,
nožičky se mírně pletou,
ale v lumpárnách ségře sekunduje excelentně.
Řekl bych, že je i sama vymýšlí.
A pokud se rozhodne,
že chce něco udělat,
tak to udělá.
Jsou to moje holky.
Svéhlavé.
Mazlivé.
Zlobivé.
Roztomilé.
Bláznivé.
Rozumné.
Někdo by řekl,
prostě kočky.
Já s láskou říkám,
moje Pindrušky.
Zdravíme z Hejnic. 👋
P.S.: Jo, mám prý vyřídit, ať vás naše příběhy baví.
Libor Štrom
Mám rád
Tak tedy, já mám nejradši ... Co vlastně? Ono se to řekne. Co mám rád a nejradši. A také, co bych mohl mít rád. Kdyby to šlo.
Libor Štrom
Šuplíky
Když jsem začal psát blog, s drzostí sobě vlastní, chtěl jsem jen zachytit a předat svoje zážitky. Z hor, které mne přijaly a dovolily mi vstoupit. A poznat jejich příběhy. Vzniklo devatenáct příběhů.
Libor Štrom
Putování za příběhy
Jizerské hory nejsou jen krajinou hlubokých lesů, horských luk a divokých potoků. Jsou také krajinou paměti, kde se v tichu mezi stromy ukrývají drobné pomníčky.
Libor Štrom
Kouzlo Viničné cesty
Dnešní příběh je mým vyznáním k jedné z jizerskohorských cest. Možná někoho inspiruje k vlastní výpravě, nebo alespoň na chvíli přenese do klidu jizerských lesů.
Libor Štrom
Stezka víry - téměř zapomenutá a znovu nalezená
Poutní tradice v Hejnicích sahá až do 13. století, kdy zde došlo k prvním zázrakům spojeným s mariánským kultem. Lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí sem začali přicházet s nadějí na uzdravení a duchovní posilu.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.