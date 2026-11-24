Šuplíky
Život mně dal najevo, že je čas něco změnit. A možná začít znovu. Jinak. Psal jsem dál, jen jsem začal vyprávět i jiné příběhy. Jinde.
A tak jsem se stal majitelem tří šuplíků.
A v každém mám uloženy myšlenky, zážitky, příběhy.
V jednom o životě, lidech, vztazích, radostech i věcech, které mě občas štvou.
V dalším mají hlavní slovo dvě chlupaté slečny. Anička a Eliška. 🐈🐈Pindruše. A já? Snažím se s nimi držet krok.
A ten třetí stále ukrývá příběhy Jizerských hor. Místa, cesty, vzpomínky a všechno, co se mi tam nějakým způsobem připlete pod nohy.
Tři šuplíky. Možná tři trochu jiné světy. A jeden člověk, který o nich píše.
Nejedu podle přesného jízdního řádu.
Protože moje myšlenky někdy připomínají kolotoč. Hory mne občas zavolají a já je nechci nechat čekat. A Pindrušky? Ty mají stále o čem povídat.
Takže.
Ano.
Jsem zase tady.
A mám šuplíky plné příběhů.
Libor Štrom
Putování za příběhy
Jizerské hory nejsou jen krajinou hlubokých lesů, horských luk a divokých potoků. Jsou také krajinou paměti, kde se v tichu mezi stromy ukrývají drobné pomníčky.
Libor Štrom
Kouzlo Viničné cesty
Dnešní příběh je mým vyznáním k jedné z jizerskohorských cest. Možná někoho inspiruje k vlastní výpravě, nebo alespoň na chvíli přenese do klidu jizerských lesů.
Libor Štrom
Stezka víry - téměř zapomenutá a znovu nalezená
Poutní tradice v Hejnicích sahá až do 13. století, kdy zde došlo k prvním zázrakům spojeným s mariánským kultem. Lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí sem začali přicházet s nadějí na uzdravení a duchovní posilu.
Libor Štrom
Jak jsem potkal Gorilu v jizerských lesích
Začalo to jako každá moje cesta po Jizerských horách. Touha prozkoumat, co se skrývá ve skalách, které jsem z dálky sledoval při častých jízdách Oldřichovem v Hájích.
Libor Štrom
Zázraky v Hejnicích
Ať se blížíte k Hejnicím odkudkoliv, kostel Navštívení Panny Marie se před vámi otevře v celé své majestátnosti. Jeho dvě věže sahají k nebi a barokní fasáda září pod horami, které jej rámují jako ochranný kruh.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.