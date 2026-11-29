Skokanky
Hlášení:
Čus všichni.
Jupí.
Máme super zábavu.
Totální pecka.
Nosíme se.
Prostě naskočíme
a je to.
Borec teda vrčí,
že jako potřebuje
tlapajzny k práci.
No bóže.
Zejtra je taky den.
Prej si snad koupí
ňákýho kapsáče,
Jakože nás šoupne
do kapsy a bude nosit.
Teda oupně blbej nejni.
No fajn.
Jináč nic novýho.
Furt chodí do rachoty.
Furt někde courá.
Dneska byl u chlupožrouta.
Konečně.
Už strašil lidi na ulici.
Jo, a taky prej začíná zima.
To je taky bomba.
Ta divná bedna pod oknama
totiž začala hřát.
Bezva.
Nahříváme si pupíky.
A tlapky.
Luxus.
Máme soukromý vohřívadlo.
Tak se mějte tlapkově,
Deme chrnět.
Dyž je klid.
Pindruše Štromovic
Poznámka podnájemníka:
Krásný den.
No jo.
Slečny mají zábavu.
Každou chvíli je mám na rukách.
Na střídačku.
Nebo na klíně.
Ideálně, když je třeba něco dělat.
Třeba psát.
Tak píšu.
Jednou rukou.
Většinou.
Jasně, začala topná sezóna.
Radiátor je ideální pelíšek.
Tak se mějte báječně.
Zdravíme z Hejnic.
Libor Štrom
Řeč s mámou
Seděl jsem s ranní kávou u monitoru. Scrolloval příspěvky. Čtu, snažím se filtrovat svět kolem sebe a v hlavě se rodí jednoduchá myšlenka. Kdybych dnes dokázal zpříjemnit den aspoň jednomu člověku, bylo by to fajn.
Libor Štrom
Hory v dlaních
Jizerky nejsou hory, které by se vnucovaly. Neobjímají tě hned. Spíš tě chvíli pozorují, jestli to s nimi myslíš vážně. A pak ti dovolí vstoupit. Já to udělal a začal psát. O tichu, mlze, příbězích i malých zázracích na cestách.
Libor Štrom
Ze zápisků podnájemníka poprvé
Sme dvě holky. Ségry. Asi ste pochopili, že kočičandy. Sehnaly sme takovej kamrdlík na bydlení aji s podnájemníkem. Won si teda myslí, že bydlíme u něj. Naiva jeden. Přece víme svý. A vo tom vám dycky něco škrábneme.
Libor Štrom
Mám rád
Tak tedy, já mám nejradši ... Co vlastně? Ono se to řekne. Co mám rád a nejradši. A také, co bych mohl mít rád. Kdyby to šlo.
Libor Štrom
Šuplíky
Když jsem začal psát blog, s drzostí sobě vlastní, chtěl jsem jen zachytit a předat svoje zážitky. Z hor, které mne přijaly a dovolily mi vstoupit. A poznat jejich příběhy. Vzniklo devatenáct příběhů.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.