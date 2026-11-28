Řeč s mámou
Pamatuju si dobu, kdy vznikl film Diskopříběh.
Jednoduchý příběh. Chytlavé melodie.
Možná nic, co by člověk nazval velkým zážitkem.
A přesto…
něco mi z té doby zůstalo.
Jedna písnička.
Dodnes ji někdy slyším.
A pokaždé se na chvíli zastavím.
Bylo mi dvacet.
A nedokázal jsem si představit, že bych jednou přišel o mámu.
Byla to jen myšlenka.
Vzdálená. Cizí.
Život šel dál.
Roky ubíhaly.
A já měl vlastně štěstí.
Odešla teprve před pár lety.
Ale víte co?
Jsem dospělý. Samostatný.
A přitom…
stejně se někdy cítím jako ten kluk.
Občas s ní dám dlouhou řeč.
Jen tak.
V noci.
A někdy i přes den.
Bez odpovědí.
A přesto mám pocit, že to dává smysl.
Odpovídám si sám.
A vlastně už chápu.
Možná některé věci nejsou důležité ve chvíli, kdy je zažíváme.
Ale až mnohem později.
Tak dneska klidně o něco míň jistoty, že víme, co je podstatné…
a o něco víc prostoru pro to, co v nás jednou zůstane.
👉 A nezapomeňte srovnat čakry 🪷
a hodit se do Zenu 🧘
Protože některé dlouhé řeči nikdy úplně neskončí.
Libor Štrom
Hory v dlaních
Jizerky nejsou hory, které by se vnucovaly. Neobjímají tě hned. Spíš tě chvíli pozorují, jestli to s nimi myslíš vážně. A pak ti dovolí vstoupit. Já to udělal a začal psát. O tichu, mlze, příbězích i malých zázracích na cestách.
Libor Štrom
Ze zápisků podnájemníka poprvé
Sme dvě holky. Ségry. Asi ste pochopili, že kočičandy. Sehnaly sme takovej kamrdlík na bydlení aji s podnájemníkem. Won si teda myslí, že bydlíme u něj. Naiva jeden. Přece víme svý. A vo tom vám dycky něco škrábneme.
Libor Štrom
Mám rád
Tak tedy, já mám nejradši ... Co vlastně? Ono se to řekne. Co mám rád a nejradši. A také, co bych mohl mít rád. Kdyby to šlo.
Libor Štrom
Šuplíky
Když jsem začal psát blog, s drzostí sobě vlastní, chtěl jsem jen zachytit a předat svoje zážitky. Z hor, které mne přijaly a dovolily mi vstoupit. A poznat jejich příběhy. Vzniklo devatenáct příběhů.
Libor Štrom
Putování za příběhy
Jizerské hory nejsou jen krajinou hlubokých lesů, horských luk a divokých potoků. Jsou také krajinou paměti, kde se v tichu mezi stromy ukrývají drobné pomníčky.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.