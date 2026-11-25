Mám rád
No jeje …
Mnohé věci jsou tedy přísně soukromé.
Jen moje.
Ale.
Je plno věcí, co mám prostě rád, protože jsou.
Ospalé ráno, kdy se vzbudím bez budíku. A nic nemusím.
Hrnek horké kávy. Na ten si udělám vždycky čas.
Sametové tlapky v dlaních. A nahozený kočičí motorek.
Mámin úsměv. Na staré fotce. Vzácný. Nejzářivější.
Být. Kde chci. Kde jsem rád.
Prost být. Doma.
Tak to mám rád.
Kromě jiného.
👉 A taky srovnat čakry 🪷 a hodit se do Zenu 🧘
I to mám rád.
Libor Štrom
Šuplíky
Když jsem začal psát blog, s drzostí sobě vlastní, chtěl jsem jen zachytit a předat svoje zážitky. Z hor, které mne přijaly a dovolily mi vstoupit. A poznat jejich příběhy. Vzniklo devatenáct příběhů.
Libor Štrom
Putování za příběhy
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Libor Štrom
Kouzlo Viničné cesty
Dnešní příběh je mým vyznáním k jedné z jizerskohorských cest. Možná někoho inspiruje k vlastní výpravě, nebo alespoň na chvíli přenese do klidu jizerských lesů.
Libor Štrom
Stezka víry - téměř zapomenutá a znovu nalezená
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Libor Štrom
Jak jsem potkal Gorilu v jizerských lesích
Začalo to jako každá moje cesta po Jizerských horách. Touha prozkoumat, co se skrývá ve skalách, které jsem z dálky sledoval při častých jízdách Oldřichovem v Hájích.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.