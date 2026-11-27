Hory v dlaních
Sobota. Září.
Předpověď počasí nejasná.
Hory to ovšem vidí jinak.
Jako již mnohokrát.
Má pršet.
Obloha téměř vymetená.
Čas vyrazit.
Mám jeden z dluhů.
Holubník.
Skála na hřebeni.
Stále se mi připomínala.
Z vyhlídek v okolí.
Kolik let jsem tam nebyl?
Dlouho.
Možná je čas to napravit.
Jen zvolit cestu.
Jednoduché.
Pořád do kopce.
Kudy?
Dnes to vezmu osvědčenou cestou.
Ořešník.
Vodopád na Velkém Štolpichu.
A po Štolpišské cestě na křižovatku.
Na Žďárku.
Odbočit do sedla.
A stezkou po hřebeni.
V hlavě mám obraz před léty.
Holá pláň se zbytky suchých smrků.
Skály.
A borůvčí.
Něco je jinak.
Smrčiny se vrátily.
Nádherný pohled.
Tak nádherný,
že zapomenu sledovat cestu.
Moment.
Nemám jít do kopce?
V průseku se objevuje
pohled do údolí.
I po letech občas sejdu
z té správné cesty.
Jako život sám.
Nevadí.
Jen kousek smrkovým lesem.
A jsem zpět.
Ano, pěšina stoupá mezi kameny.
Už ho vidím.
Vrchol skály s křížem.
Hory to snad tuší,
a za ten můj návrat po letech
mne odměňují.
Velkolepým představením.
Stojím na vrcholu skály,
nevnímám poryvy větru.
Dívám se.
Jen jsem.
Tady a teď.
A někde uvnitř slyším hory.
Tady je ten tvůj malý svět.
Všude kolem tebe.
Držíš ho v dlaních.
Tak nepouštěj.
Nechci odejít.
Ale příchod mladého páru
mne vrací zpět do reality.
Čeká mne ještě cesta.
Hřeben nekončí.
Stezka pokračuje dál.
Skalami Ptačích kup,
zpátky na silnici
a ke kiosku na Hřebínku.
Stihl jsem to.
Ještě mají otevřeno.
Pár cyklistů a turistů.
A já.
Nad miskou zelňačky
a kouskem borůvkového koláče
se šlehačkou.
Mám v dlaních hory.
Jizerské hory – láska na první šlápnutí.
Libor Štrom
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Sme dvě holky. Ségry. Asi ste pochopili, že kočičandy. Sehnaly sme takovej kamrdlík na bydlení aji s podnájemníkem. Won si teda myslí, že bydlíme u něj. Naiva jeden. Přece víme svý. A vo tom vám dycky něco škrábneme.
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Když jsem začal psát blog, s drzostí sobě vlastní, chtěl jsem jen zachytit a předat svoje zážitky. Z hor, které mne přijaly a dovolily mi vstoupit. A poznat jejich příběhy. Vzniklo devatenáct příběhů.
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Jizerské hory nejsou jen krajinou hlubokých lesů, horských luk a divokých potoků. Jsou také krajinou paměti, kde se v tichu mezi stromy ukrývají drobné pomníčky.
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Dnešní příběh je mým vyznáním k jedné z jizerskohorských cest. Možná někoho inspiruje k vlastní výpravě, nebo alespoň na chvíli přenese do klidu jizerských lesů.
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Vyrostl jsem v Beskydech, ale okolnosti mne zavály až na samotný sever Čech. Před třiceti lety. Do Jizerských hor. Staly se mým životem. Za ta léta jsem je prošel křížem krážem a nakonec jsem podlehl přesvědčování, ať se o svoje zážitky podělím. A začal jsem psát.
Nejprve o horách. Ale pak se to nějak zvrtlo. Tak píšu. O světě, který mě obklopuje, a o světě, který nosím v sobě. A také o dvou chlupatých stvořeních, co na mne každý den čekají za dveřmi.
To jsem já. A jestli máte chuť, přidejte se. Zvu vás.