Zrušme volby, ohrožují demokracii

Výsledky nedávného prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku ukázaly, jak je demokracie zranitelná a zneužitelná jejími nepřáteli. Naštěstí včas zasáhl tamní Ústavní soud, první kolo zrušil a tím demokracii zachránil.

Ale jenom na chvilku. Ono se tím totiž nebezpečí zneužití demokracie jejími nepřáteli neeliminovalo, ale pouze odložilo. První kolo se bude konat znovu, a oni tak budou mít opět šanci ohrozit jejich regulérnost. Jediným způsobem, jak jim zatnout tipec jednou provždy, je tedy volby zrušit. Pochopitelně nikoliv jenom v Rumunsku, ale protože obdobné nebezpečí hrozí i v jiných zemích EU, tak i tam. Což by výrazně pomohlo i nám občanům České republiky. Petr Fiala by totiž mohl vládnout další čtyři roky a my bychom se konečně dočkali německých platů.

Demokratické volby sebou nesou i další hrozby. Často zmiňovanou je třeba to, aby nevynesly k moci nějakého novodobého Hitlera. I ten byl totiž zvolen v demokratických volbách. Takže pokud by se už nikdy žádné volby nekonaly, nemůže se nikdo takový k moci dostat. Nabízí se i jiné řešení, jak zvolení někoho špatného zabránit – obnovení jednotné kandidátky Národní fronty. Pak by totiž šlo lehce ohlídat, aby se na ní nedostal nikdo závadný. Jenomže takové volby by pak nemohly být nazývány svobodné a někdo by tedy mohl poukazovat na to, že tím byla porušena demokratická pravidla. Takže než mít volby nedemokratické, bude lepší, když nebudou žádné.

Čímž se však otevírá otázka, jakým způsobem ustanovovat jednotlivé národní vlády a parlamenty a také parlament Evropský. Jedno řešení se přímo nabízí. Máme čerstvě zvolenou Evropskou komisi, takže by se této úlohy měla ujmout právě ona a jednotlivé národní vlády jmenovat. Ty by pak jmenovaly jednotlivé poslance do parlamentů svých zemí, kteří by pak takové vládě vyslovili důvěru. Ono totiž nelze připustit, aby byla někde u moci vláda bez podpory parlamentu. Čímž by se mimo jiné podařilo opravit špatnou volbu občanů některých členských zemí EU a všude by tak byly u moci vlády, které bezvýhradně podporují politiku Evropské komise. Podobně by se pak postupovalo ve chvíli, kdy by vypršel mandát současných europoslanců. I ty nové by jmenovala Evropská komise, a tak i na této úrovni by se podařilo napravit nesprávnou volbu některých občanů při eurovolbách v roce letošním.

Demokracie je prostě moc křehká na to, aby ji mohli občané ohrožovat tím, že volí špatně. Navíc je pod neustálými hybridními útoky ze zemí našich nepřátel snažící se tyto pomýlené občany k takto nesprávně volbě ponoukat. Zrušení voleb je tak fackou všem těm, kteří to s demokracií nemyslí dobře.

A konečně bude klid na práci…

Psáno pro deník TO