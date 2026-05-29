Zazvonil zvonec a pohádce o klimatické apokalypse je konec

Po dlouhá léta jsme masírováni zkazkami o tom, že pokud nezabráníme klimatické změně, čeká lidstvo apokalypsa. Teď však prasklo, že ona hrozba není ani zdaleka tak vážná, jak je nám neustále servírováno.

Internetový portál Bild totiž přišel s informací, že čím dál větší část vědců pokládá extrémní klimatický scénář za nepravděpodobný. Je označovaný jako RCP8.5 a popisuje nejzávažnější dopady klimatické změny v případě, že se jí nepodaří dostat pod kontrolu. Pracuje s ním OSN ve svých klimatických zprávách, vycházejí z něj média a různé studie, a především se o něj opírají politici, když zdůvodňují razantní zásahy do ekonomiky a životů lidí nezbytností dosáhnout takového omezení emisí CO2, které těmto apokalyptickým změnám zabrání. Jinými slovy, jde o scénář, bez kterého by dle mého soudu s největší pravděpodobností nevznikl ani Green Deal, nezavedly by se emisní povolenky, tím pádem by nezdražily energie a ani by tak následně nedošlo k likvidaci hospodářství EU a ztrátě konkurenceschopnosti unijních firem. A řadu mladých lidí by nepostihl klimatický žal a oni si tak mohli pořídit žal úplně jiný.

Scénář RCP8.5 předpokládal, že koncentrace CO2 vzroste do konce století tak výrazně, že to spolu s dalšími skleníkovými plyny povede k masivnímu oteplení Země a následným katastrofálním dopadům na život na ní. Jenomže dnes se ukazuje, že i kdyby lidstvo pokračovalo ve spalování fosilních paliv současným tempem, nedosáhnou do konce tohoto století koncentrace CO2 ani poloviny toho, co tento scénář předpovídal. Aby se totiž naplnil, musela by se zprovoznit alespoň jedna nová uhelná elektrárna denně, zpětinásobit spalování uhlí a emise CO2 zdvojnásobit. Nic z toho však není reálné. A bublina apokalyptické klimatické katastrofy tak splaskla…

Kdy by však čekal, že nyní bude následovat přehodnocení smysluplnosti „boje za záchranu klimatu“, bude nejspíš zklamán. Stávající extrémní scénář RCP8.5 byl totiž pouze nahrazen jiným pod označením „CMIP7 High“, který sice počítá s přibližně polovičními hodnotami emisí CO2, ale i jejich dopady mají prý být závažné. Dalo se to ostatně čekat. „Boj s klimatickou změnou“ je totiž až příliš dobrý byznys plnící penězovody vedoucí do těch „správných“ kapes takovým množstvím veřejných a „tištěných“ peněz, že by bylo naivní předpokládat, že by byl jen tak jednoduše opuštěn. On totiž padnul zatím jen jeden blud, kterými jsou (nejen) občané EU krmeni. Tedy, že pokud drasticky neomezíme emise CO2, čeká nás klimatická apokalypsa. Ovšem celá řada dalších zůstává. Třeba ten, že klimatickou změnu způsobil svojí činností člověk, a tedy ji dokáže také zvrátit. Pro to však neexistují žádné hodnověrné vědecké důkazy a toto tvrzení je tak založeno pouze na tom, že se žádného jiného „viníka“ nepodařilo zatím najít. Dalším bludem je pak přesvědčení šířené evropskou vrchností o tom, že zničením unijního hospodářství ve jménu „boje za záchranu klimatu“ dojde k posílení unijní konkurenceschopnost. Což je tak nebetyčná blbost, že to nepotřebuje dalšího komentáře.

Přiznání o nereálnosti katastrofických klimatických předpovědí je zkrátka zatím pouze jednou jedinou vlaštovkou. A ta, jak moc dobře víme, jaro nedělá.

Ale dává naději, že se už blíží…

Psáno pro deník TO

Autor: Kateřina Lhotská | pátek 29.5.2026 9:02 | karma článku: 5,11 | přečteno: 55x

Kateřina Lhotská

Kateřina Lhotská

  • Počet článků 378
  • Celková karma 36,51
  • Průměrná čtenost 3979x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

