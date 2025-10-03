Zachrání ODS volební porážka?
Nedošlo k tomu samozřejmě přes noc, ale byl to dlouhý několikaletý proces, který výrazně akceleroval poté, co se do čela ODS postavil Petr Fiala. Pravda, neměl to vůbec jednoduché. Přebíral stranu v těžké krizi po pádu vlády Petra Nečase a volebním výprasku v roce 2013, kdy ODS dosáhla jen 7,7 % a získala 16 mandátů. Přesto se od něj o čtyři roky později čekalo více, než jen mírné zlepšení na 11,3 % a 25 mandátů. Byť to znamenalo druhé místo. Pravdou také je, že v tomto období se Petr Fiala ještě snažil zachovat jakýs takýs pravicový charakter ODS včetně jejího euroskepticismu. Ostatně jeho proslulý výrok z ledna 2014 o tom, zda „známe nějaký bruselský recept který funguje“, mu býval později připomínán, když tyto „bruselská recepty“ hájil a prosazoval.
Zlom nastal po neúspěšných volbách v roce 2017. Po nich totiž ODS pod vedením Petra Fialy přestala usilovat o podporu voličů svým programem, ale vsadila na primitivní heslo „antibabiš“. Přispěla tak velkou měrou k tomu, že se politika změnila ze soupeření programů na „boj dobra se zlem“. Našla si v něm spojence mezi názorově a programově nekompatibilními subjekty, jejichž jediným pojítkem byl právě „antibabiš“. Výsledkem bylo absolutní programové vyprázdnění ODS, která se navíc stále častěji skrývala za značku tehdy nově vzniklé koalice SPOLU. Došlo to až tak daleko, že dnes se o samostatné ODS už téměř nehovoří.
Protibabišovské spojenectví nakonec přineslo své ovoce a díky propadnutí velkého množství hlasů se ODS v roce 2021 opět dostala po osmi letech do vlády. Nelze se zbavit dojmu, že tím byla poněkud zaskočena, čemuž ostatně odpovídají výsledky jejího vládnutí. Jako absolutní propadák je třeba hodnotit především kroky v oblasti ekonomické a hospodářské, kde se jí podařilo naakumulovat více než biliónový rozpočtový schodek a inflaci „vytáhnout“ na 18 %. Celé je to o to smutnější, že právě ekonomika byla dříve silnou stránkou ODS.
Žalostné výsledky vlády ostatně nejlépe dokládá pohled na to, čím se snaží ODS jako člen koalice SPOLU přesvědčit voliče, aby jí dali svůj hlas i letos. Vládní strany obvykle představují své úspěchy a slibují, že pokud zůstanou u moci, budou následovat další. Jenomže čím se prezentovat, když žádné úspěchy nejsou? Nezbývá než přistoupit ke staré dobré konfrontační kampani „antibabiš“, byť tentokrát ne tak akcelerované. O to více je však plná prázdných hesel na téma „boje dobra se zlem“. A úpadek ODS pokračuje…
Zastavit jej může snad jedině její porážka v blížících se parlamentních volbách. Po ní nesjpíš skončí Petr Fiala v čele strany a s ním i celá jeho „klika“. Kdo však přijde na jejich místa? Pohled do řad členské základny mnoho odpovědí nedává. Obrodit ekonomickou kompetenci ODS by snad mohl Jan Skopeček. Tento ekonom byl, místo aby řídil třeba ministerstvo financí, odklizen na post místopředsedy sněmovny, kde vyhlašoval přestávky na oběd. Mohlo by mu tak pomoci, že se tolik současnou (ne)politikou nezkompromitoval. Možná by se mohl prosadit také někdo z bývalé frakce Tea Party, která před lety usilovala o obrodu ODS jako pravicově-konzervativní strany. Pokud z ní tedy ještě někdo ve straně zůstal. A nesmíme zapomínat ani na jihočeského hejtmana Martina Kubu, který se od svých spolustraníků liší především tím, že za ním nejsou jenom kecy, ale i výsledky. Navíc si od současného vedení ODS držel důsledně odstup, a tak by mohl být i oním „symbolem změny“ a návratu strany ke svým voličům.
Cesta k záchraně ODS vede zkrátka přes její porážku v letošních volbách a takové vítězství hnutí ANO, které mu umožní sestavit vládu. Dost možná budou někteří jedinci s primitivním černobílým viděním považovat toto moje vyjádření za jeho podporu. Hluboce se mýlí. Rozdělují mne s ním totiž ideové nekompatibility tak zásadní, jaké jen mohou mezi pravicovým konzervativcem a levicí existovat. Což samozřejmě neznamená, že v některých tématech, jako je třeba zastavení Green Dealu nebo omezení pravomocí Bruselu, nelze najít společnou věc. A co sám Andrej Babiš? Dříve jsem tvrdila, že člověk s tolika škraloupy nemá ve vrcholné politice co dělat. Nicméně poté, co se na Hradě uvelebil Petr Pavel, padly veškeré hranice (ne)přípustného a vrcholnou funkci tak může zastávat třeba Lord Vader. I ten si ostatně své prohřešky v závěru Epizody 6 „odpracoval“…
Je to stejně paradox. Pravicově-konzervativní volič si přeje, aby ve volbách zvítězil jeho „ideový nepřítel“. Pro ODS jako kdysi pravicově-konzervativní stranu to totiž znamená naději, že vstane jako bájný Fénix z popela a bude opět hájit zájmy svých stejně smýšlejících voličů. Nebo taky ne, dopadne jako ČSSD a pravicový prapor zvedne někdo jiný.
Jeden se o to už pokouší…
Psáno pro deník TO. Upraveno
Kateřina Lhotská
Kirk si za to může sám. A Babiš taky...
Po pondělním pohřbu amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka řada lidí opět neodolala tomu, aby více či méně otevřenou radostí z jeho smrti sdělila světu, jak velkými ubožáky jsou.
Kateřina Lhotská
Paragraf jak za Husáka
Máme ještě v živé paměti, kolik oprávněné nevole zvolilo schválení § 318a trestního zákoníku o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. Sněmovna však mezitím přijala další novelu obsahující podobně vágní a zneužitelné ustanovení.
Kateřina Lhotská
Ve světě se dereguluje, zatímco v EU…
Jednou z nejčastěji zmiňovanou příčinou ztráty konkurenceschopnosti firem z EU je přílišná regulace. Že na tom něco je, dokládají příklady ze zemí, které se vydaly přesně opačnou cestou.
Kateřina Lhotská
Brusel chce šmírovat naše soukromí
Zatímco česká média řešila bitcoinovou kauzu, pokus o atentát na psa, chladný červenec a srpnová vedra, byl na unijní scéně resuscitován kontroverzní návrh na prolomení našeho soukromí.
Kateřina Lhotská
To jsme na tom tak špatně, že se musíme srovnávat s Ruskem?
Všimli jste si, kolik lidí reaguje na jakoukoliv kritiku evropské vrchnosti a její politiky poznámkou, že v Rusku je to horší? Jako by pro nás měla být tato země měřítkem, se kterým se chceme srovnávat.
