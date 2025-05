(Z)dechovský vyrazil do boje proti „Z“

Europoslanec Tomáš Zdechovský se rozhodl vyřešit další z klíčových problémů, který trápí naši společnost. Tím je propagace ruské vojenské agrese prostřednictvím symbolu „Z“.

Zaslal kvůli tomu dokonce paní Uršule dopis. V něm požaduje zákaz nejenom symbolů sovětských, tedy srpu a kladiva, ale i ruského imperialistického „Z“, přičemž jejich propagaci chce dokonce trestně stíhat. Nutno poznamenat, že jde o nesmírně záslužnou iniciativu pana europoslance, protože přesně to jsou problémy, které naši společnost opravdu zásadně trápí.

Nenechme se přitom ukolébat tím, že případů, kdy u nás někdo ruskou agresi pomocí symbolu „Z“ propagoval, bylo zaznamenáno zatím poměrně málo. Asi nejznámějším byl ten trouba, co si ho nalepil na batoh a pak s ním pobíhal při nějaké demonstraci po Václavském náměstí. Ono je však mezi námi celá řada těch, kteří ji propagují skrytě. A mezi nimi i ti, u kterých by to člověk vážně nečekal.

Tak třeba Česká televize, která svoji podporu ruské agresi maskuje v názvu pořadu „A-Z kvíz“. Možná někdo namítne, že se začal vysílat dávno předtím, než válka na Ukrajině vypukla a „Z“ získalo svůj propagandistický význam. Ale to není žádná omluva. Ba právě naopak. Česká televize totiž měla dost času na to, aby název pořadu změnila. Třeba na „A-Y kvíz“. Že to neudělala, pak jen dokládá její latentní proruskou orientaci. Ale mezi podporovateli ruské agrese máme jedno mnohem překvapivější jméno. Je jím sám pan premiér Petr Fiala, o kterém vydala před časem ODS knihu pod názvem „Petr Fiala od A do Z“. I tady se nabízí námitka, že kniha vyšla už dávno před ruským útokem na Ukrajinu. Ovšem i v tomto případě měl Petr Fiala dost času na to, aby se veřejnosti za knihu omluvil a vrátila honoráře, které za ní utržil. Tedy pokud je co vracet, protože si lze jen těžko představit, že by si tohle veledílo někdo koupil. Ale člověk nikdy neví a „zájem“ čtenářů může být někdy hodně překvapivý. Ostatně jako „úspěšný“ a „žádaný“ spisovatel se před časem ukázal i Jiří Paroubek.

Jsou však i daleko viditelnější symboly „Z“. A to doslova. Třeba takový AZ Tower v Brně, který má na očích takřka každý obyvatel i návštěvník města. Tady podle mne nezbývá než tu špatnou polovinu domu zbourat. Beztoho musí být věčně prázdná, protože by do ní nikdo ani nepáchnul. A pokud ano, tak tu bude stejně jenom nějaký dezolát a toho nebude žádná škoda.

Nezapomínejme však také na občany zlínského kraje, kteří svoji podporu ruské agresi demonstrují dokonce na registračních značkách svých vozidel. A že prý s tím nemohou nic dělat, protože jim byla přidělena? Jenom výmluva. Dnes už přeci existují značky na přání, takže už se toho proruského „Z“ mohli všichni dávno zbavit. Není to sice zadarmo, ale ten jasná signál, kterým by tím vyslali, za nějakou tu korunu stojí. Naše tajné služby by se tak měly podívat na zoubek všem, kteří to neudělali a zvláštní pozornost věnovat těm, kteří takovou závadnou registrační značku získali až po roce 2022. Především u nich totiž existuje důvodné podezření, že to udělali proto, aby tím demonstrovali svoji proruskou orientaci.

Odstranění „Z“ z veřejného prostoru je však pouze polovičatým řešením a málo ráznou odpovědí Moskvě na její hybridní útoky. Je třeba jej odstranit i z naší abecedy a ve slovech ho pak buď úplně vynechávat nebo nahrazovat měkčí variantou „Ž“. Přičemž sám Tomáš Zdechovský by měl jít příkladem, protože i ten ruskou agresi svým monogramem TZ skrytě propaguje.

A může si vybrat, jestli bude Dechovský nebo Ždechovský…

Psáno pro deník TO