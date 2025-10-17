Vládu levice střídá vláda levice
Možná se někdo podiví nad označením vlády Petra Fialy jako levicové. Vždyť v jejím čele stál předseda ODS, které sama sebe za pravici označuje a sekundovala jí TOP 09, která to má podobně. Jenomže ono platí ono biblické „po ovoci jejich poznáte je“. Na končící vládě toho bylo zkrátka pravicového pramálo. A když už se pravicově zachovala, tak to dopadlo špatně. Třeba když odmítla v roce 2022 „levicově“ zastropovat ceny energií. Ty se však poté úplně vymkly z kontroly a vláda nakonec k zastropování stejně přistoupit musela. Jenomže kvůli tomu, že to udělala pozdě, byly s tím související náklady pro státní rozpočet mnohem větší ranou, než kdyby s tím neotálela. A aby tuto díru zalátala, tak „levicově“ zvýšila daně.
Ona ale není levice jako levice. Ta, co vládla doposud až příliš koketovala s progresivismem. Pro TOP 09, STAN a Piráty je to totiž nejspíš vysněná forma budoucího uspořádání společnosti. Což se mimo jiné projevovalo ve formě nenápadného a pozvolného ukrajování našich svobod. Například svobody slova. Ať už to bylo nezákonné vypnutí některých webů krátce po napadení Ukrajiny Ruskem, nebo zřízení funkcí vládního „koordinátora“ či „zmocněnce“ dle mého soudu až příliš připomínající cenzory. Nesmíme zapomínat ani na §318a trestního zákoníku, který je tak vágní a zneužitelný, že na návrh skupiny senátorů skončil u Ústavního soudu.
Vítězné hnutí ANO lze naopak označit za levici „tradiční“. A té se dá vyčítat cokoliv s výjimkou toho, že by nectila základní svobody a práva. Dá se proto předpokládat, že nejenom, že se podobných útoků vůči svobodě slova dopouštět nebude, ale že jeho vláda v této oblasti napraví to, co ta předchozí způsobila. Tedy že zruší vágní §318a (pokud to místo ní do té doby neudělá Ústavní soud) a zabrání dalšímu zneužívání státní moci k umlčování jakýchkoliv názorů, které nejsou v rozporu se zákonem. Pana Foltýna vyhazovat nemusí, protože ten už se vyhodil sám. Snad se pak lidé opět přestanou bát vyjadřovat otevřeně. Za vlády Petra Fialy totiž ovládla autocenzura více než polovinu z nás (zde nebo zde).
Jinak však půjde o typickou vládu levice. S obrovskými schodky podle mne moc nepohne a to ani přes avizovanou snahu Motoristů je výrazně snižovat. Bez zásadní reformy a omezení mandatorních výdajů to totiž není možné. S cílem zlepšit výběr DPH sice opětovně zavede EET, ale to příjmovou stránku rozpočtu nezachrání. Sympaticky vypadá avizovaná snaha o „revoltu“ vůči Bruselu ve formě odmítnutí systému emisních povolenek ETS2 a migračního paktu. Pokud tedy nezůstane u slov. Věk odchodu do důchodu vrátí za obrovských protestů opozice na 65 let. Což bude obdobně kosmetická změna bez praktického efektu, jako bylo jeho zvýšení. Všechny modely a predikce budoucích příjmů a výdajů penzijního systému totiž ignorují růst produktivity práce a není tak jasné, kolik lidí bude třeba na to, aby vytvořili „hodnotu“ dostatečnou pro to, aby uživila i budoucí důchodce.
Bude tu však ještě jeden podstatný rozdíl mezi končící vládou levice a tou nastupující. A to takový, že jej podle mne ocení právě i lidé s konzervativně pravicovým pohledem na svět. Zatímco progresivní levice považuje své odpůrce za „nepřátele“, které je třeba umlčet a zničit, „tradiční“ levice v nich vidí soupeře, kterého je třeba porazit.
A to je secsakra něco jiného…
Kateřina Lhotská
