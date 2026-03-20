V Bruselu se opět zamysleli. A dopadlo to jako vždycky

Evropská vrchnost došla k závěru, že je třeba zachránit klíčový unijní průmysl. A tak věrna svým osvědčeným metodám zasedla a vymyslela regulaci, která to má údajně zařídit.

Nazývá se „Industrial Accelerator Act“ (zkráceně IAA), což přeloženo do češtiny znamená „Zákon o průmyslové akceleraci“. Jak už tento název napovídá, jde opět o mimořádně výživné počteníčko mimo jiné názorně dokládající, jak moc je evropská vrchnost odtržena od reality a jak vůbec nechápe, která bije. Ostatně už samotná myšlenka, že přeregulované ekonomické a podnikatelské prostředí táhnoucí unijní průmysl dolů lze zachránit další regulací, je hodna toho, aby byla navždy vytesána nad průčelím radnice v Kocourkově.

A jak má ona záchrana vlastně probíhat a čeho konkrétně se má týkat? Je zaměřena na klíčová a energeticky náročná průmyslová odvětví jako je výroba kovů, cementu, chemikálií a automobilový průmysl. Ústřední myšlenkou (lze-li tvrdit, že materiál nějakou myšlenku vůbec má) je zvýšení poptávky po nízkouhlíkových technologiích a produktech vyráběných v EU.

Zjednodušeně řečeno se toho má dosáhnout tím, že tyto technologie a produkty mají být ve veřejných zakázkách preferovány, a tedy vyšší náklady na ně nemají být kritériem, které je v nich bude znevýhodňovat. Což ve svém důsledku nebude znamenat nic jiného, než že se ve veřejných zakázkách prošustruje více peněz. Samozřejmě erárních. A veřejným rozpočtům pustí žilou i další navrhované opatření. Podle něj mají být firmy podporovány v tom, aby pro své vozové parky nakupovaly elektromobily. Přičemž pod pojmem „podporovány“ je třeba rozumět „subvencovány“. A protože jsou rozpočty drtivé většiny členských zemí EU v mínusu, bude to znamenat, že zatnou své dluhové sekery opět o něco hlouběji.

Evropská vrchnost tím chce vytvořit umělou poptávku po produktech vyráběných v EU prostřednictvím nízkouhlíkových technologií. A protože s nimi nejsou unijní firmy konkurenceschopné na světových trzích, vytvoří jim „trh“ umělý, přičemž zavede taková opatření, která světové konkurenci znemožní přístup na něj buď úplně nebo za podmínek, které neohrozí postavení firem unijních. Ty tak budou chráněny před „volným“ trhem globálním. Což však nepovede k ničemu jinému než k jejich dalšímu zaostávání, protože je nebude nic motivovat k tomu, aby se pokoušely světové konkurenci vyrovnat.

Motorem technologického a hospodářského rozvoje je totiž právě konkurence. A pokud tento motor jejím umělým omezováním zpomalí nebo se dokonce zastaví, děje se to samé i z technologickým a hospodářským růstem. Podobně jako se to ostatně dělo i v bývalé RVHP. Takže pokud se má zastavit trend postupné ztráty konkurenceschopnosti EU, není řešením vytváření umělých poptávek a ochranářských opatření, ale právě naopak odbourání regulace. Samozřejmě v první řadě té „zelené“. A ve druhé té, která byla vytvářena s cílem „konat Dobro“. Tedy například různé kvóty, diverzity a podobné blbiny. Jestli totiž může něco EU posunout vpřed, tak je to právě návrat k volnému trhu.

V Evropě je prostě třeba opět vytvořit konkurenční prostředí. A to nejen mezi firmami, ale i mezi jednotlivými státy. Což neznamená jenom podbízení se nízkými daněmi, ale i vytvářením příznivého a deregulovaného podnikatelského prostředí nebo nabídkou kvalitní pracovní síly. Protože právě konkurence mezi jednotlivými zeměmi bylo to, co v minulosti posouvalo Evropu vpřed. Není ostatně náhodou, že její ústup z pozic globálního ekonomického (i politického) hráče začal právě ve chvíli, kdy se začal proces její větší integrace prostřednictvím EU spojený s čím dál tím větším zasahováním evropské vrchnosti do věcí členských států (ostatně legislativa EU má před tou národní přednost). Základ k tomuto uspořádání dala Maastrichtská smlouva platná od roku 1993. A od tohoto roku klesl podíl zemí EU na světovém HDP o 41 %. A to přesto, že její populace se za tu dobu asi o 10 % zvýšila.

To už zkrátka nemůže být náhoda a ukazuje se, jak moc je koncept takto silně integrované EU neživotaschopný a škodlivý. A unijním firmám nepomůžou žádné „zákony o akceleraci“, ale to, že se jim uvolní ruce a vyčistí se podnikatelské prostředí. Což v praxi neznamená nic jiného než návrat k takové úrovni integrace, která pouze odstraňuje překážky ve volném pohybu zboží a kapitálu a vytváří prostředí, ve kterém si mohou státy a jejich firmy navzájem volně konkurovat. A z EU by se stala malá a levná nadnárodní servisní instituce, která by členským zemím sloužila a nikoliv naopak.

Ostatně soudím, že EU ve své polisabonské podobě musí být zničena!

Psáno pro deník TO

Autor: Kateřina Lhotská | pátek 20.3.2026 9:02 | karma článku: 32,50 | přečteno: 601x

Další články autora

Kateřina Lhotská

Dvourychlostní EU? A není to málo, paní Uršulo?

Již řadu let se hovoří o tzv. „dvourychlostní“ EU, ve které by se některé státy integrovaly rychleji a jiné pomaleji. Evropské vrchnosti je to však málo a přidáním další kategorie členství vytváří EU dokonce „třírychlostní“.

13.3.2026 v 9:02 | Karma: 29,51 | Přečteno: 498x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Evropská vrchnost si stěžuje na „nespravedlivou" konkurenci

Všimli jste si, jak často evropská vrchnost vysvětluje ztrátu konkurenceschopnosti EU tím, že musí čelit „nespravedlivé“ konkurenci? Jaksi přitom ovšem zapomíná, že si za ni může EU sama.

6.3.2026 v 9:02 | Karma: 33,85 | Přečteno: 634x | Diskuse | Ekonomika

Kateřina Lhotská

Ukrajina do EU aneb porušování pravidel jako „evropská hodnota"

Evropská vrchnost hledá cesty, jak dostat Ukrajinu co nejrychleji do EU. Ideálně již příští rok. Což se neobejde bez popření dosavadních pravidel pro přijímání nových členů EU. V cestě však stojí Maďarsko.

27.2.2026 v 9:02 | Karma: 37,75 | Přečteno: 969x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Fašisty dneška nazývá ČT antifašisty

Tak nějak by se dal parafrázovat slavný výrok připisovaný Winstonu Churchillovi v reakci na to, jakým způsobem informovala ČT o zlynčování 23letého studenta Quentina Deranqueho levicovými extremisty z hnutí Antifa.

20.2.2026 v 9:02 | Karma: 37,59 | Přečteno: 1019x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Progresivisté: Dobro přikázat, Zlo zakázat

Jak asi bude vypadat ona společnost všeobjímajícího Dobra, o kterou usilují progresivisté všech zemí, co se mají spojit a zpátky neudělat ani krok? Malou ochutnávku nám poskytli ti britští a nizozemští.

13.2.2026 v 9:02 | Karma: 34,30 | Přečteno: 675x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

iDNES.cz: Soud zastavil trestní stíhání Pelce kvůli loňské smrtelné nehodě

ilustrační snímek
20. března 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Okresní soud v Rakovníku zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické...

Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

ilustrační snímek
20. března 2026  20:12

Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci...

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek
20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební...

Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

ilustrační snímek
20. března 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební...

Kateřina Lhotská

  • Počet článků 371
  • Celková karma 35,34
  • Průměrná čtenost 4033x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.