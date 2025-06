Správné straně jde o všechno

V minulých parlamentních volbách vsadila tehdejší opozice na jedno jediné téma – antibabiš. Nakonec je díky tomu vyhrála a sestavila vládu. Jenomže dnes tohle primitivní heslo už nefunguje.

Ono totiž už i velké části jejich voličům došlo, že program založený na negaci není dobrým základem pro následné vládnutí. Jak ostatně vidíme na současné vládní sestavě. Její výkon je tragický a jen těžko se hledá nějaký její slib, který ještě nestihla porušit. Ať jde o nezvyšování daní, zachování věku odchodu do důchodu nebo snižování našeho zadlužování. Pamatujete před lety na ty vášnivé diskuze kolem návrhů rozpočtových schodků v desítkách miliard? A dnes? Jsou o řád vyšší a vláda to prezentuje jako „úspěch“. To vše je velkým rozčarováním především pro ty její voliče, kteří doufali, že za laciným heslem „antibabiš“ se skrývá i nějaký smysluplný obsah. Místo toho musí sledovat trapné představení, ve kterém hraje hlavní roli politik, který už je jenom směšný. Chybí jen nějaký ten „projev na Červeném Hrádku“. I když způsob, jakým pan premiér aktuálně vysvětluje bitcoinovou aféřu a své zapojení v ní, k němu nemá co do směšnosti daleko. Už snad chybí jedině to, aby Petr Fiala prohlásil, že za to může Babiš...

Za ty tři půl roku vládnutí toho zkrátka vláda moc nepředvedla. Že je to opravdová bída pak nejlépe dokládají předvolební „taháky“, kterými chtějí odlovit voliče. Obvykle se vláda v kampani chlubí svými úspěchy a slibuje další, pokud k tomu dostane od voličů mandát. Jenomže co si počít, když žádné úspěchy nejsou? Tak je třeba si je vymyslet, jako to předvedlo SPOLU, když se rozhodlo porovnat své „úspěchy“ s účinkováním vlády Andreje Babiše. Vypadají impozantně, ale má to jeden háček. Respektive pořádný hák a ne jeden. Nejsou totiž ničím jiným než názornou přehlídkou kreativní práce s čísly. Což mimo jiné dokládá, že SPOLU považuje intelektuální schopnosti svých potenciální voličů za ne úplně rozvinuté.

Stačí se totiž podívat třeba na srovnání inflace, podle kterého měla za současné vlády dosahovat výše 1,8 %, zatímco za vlády Andreje Babiše 9,9 %. Ve skutečnosti jde však o její nejnižší hodnotu dosažené za vlády současné s tou nejvyšší za té minulé. A to ještě chybně, protože podle údajů ČSÚ byla za celou dobu vládnutí Andreje Babiše inflace uvedené výše nikdy nedosáhla (nejvyšší byla ve prosinci 2021, kdy dělala 6,6 %). Takže pokud bychom udělali porovnání opravdu seriózně (a teď nechme stranou, že jeho vypovídací schopnost je poněkud sporná), tak nejnižší inflace za Petra Fialy činila 1,8 % a za Andreje Babiše 2,0 %, zatímco nejvyšší za současné vlády dosáhla 18,0 %, respektive za minulé již zmiňovaných 6,6 %. A zavádějící jsou i ostatní „srovnání“. Například když se SPOLU chlubí tím, že se za jeho vlády otevřelo více dálnic než za vlády ANO. Jenomže už neuvádí, že za ty kilometry může děkovat právě svým předchůdcům, kteří dokázali všechny stavby připravit a „vyběhat“ příslušná povolení. Ono chlubení se kilometry dálnic je tedy vlastně potvrzením dobré práce vlády Andreje Babiše v oblasti budování dopravní infrastruktury.

Takže koalici SPOLU vlastně ani nic jiného nezbývá než voliče přesvědčovat prázdnými hesly o tom, že je „třeba stát na správné straně“ a že „jde o všechno“. Spojením obou pak vzniká až překvapivě upřímné sdělení, že „správné straně jde o všechno“. Nejspíš nám tím tedy politici SPOLU oznamují, že jim jde o všechny „pašalíky a prebendy“. To jejich koaliční partner hnutí STAN se po třech a půl letech vládnutí zmohl pouze na slib menstruačních potřeb pro školy zdarma. Co by asi bylo programem potenciální příští koaliční vlády SPOLU a STAN?

Že na správné straně budou menstruační potřeby zdarma…

Psáno pro deník TO