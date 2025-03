Rozpustit EU a založit EHS II

Po šoku, který zažila EU v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, se množí volání po změně dosavadní unijní politiky. Jde především o odklon od „zelené transformace“, omezení regulace a pravomocí Bruselu.

Ne, že by tyto požadavky nemířily správným směrem. Nicméně je naivní si myslet, že jim bude dopřáno u evropské vrchnosti sluchu. Natož aby jim bylo vyhověno. Právě naopak, jak ostatně potvrdila před nedávnem paní Uršula, když představila veřejnosti „kompas konkurenceschopnosti“. Podle něj má totiž EU řešit ztrátu své konkurenceschopnosti mimo jiné prostřednictvím dekarbonizace. Tedy tím, co jí do této situace dostalo. Přesně podle hesla „čímž ses zkazil, tím se spravíš“. Jenomže to funguje jedině na kocovinu alkoholovou, nikoliv hospodářskou.

Současná evropská vrchnost zkrátka není schopna potřebnou změnu unijní politiky realizovat. Respektive dle mého soudu ani nechce. A tak jediným způsobem, jak zabránit pokračujícímu trendu upadání EU do bezvýznamnosti hospodářské i politické, je ji rozpustit. Jenomže co bude pak? Ona totiž nějaká forma spolupráce mezi evropskými zeměmi svůj význam má. Tedy pokud se odehrává především na hospodářské úrovni a jde o záležitosti jako je volný pohyb kapitálu a pracovních sil nebo bezcelní obchod. K tomu ale rozhodně není zapotřebí nějaká Evropská komise a Evropský parlament s rozsáhlými byrokratickými aparáty, které zapomněly na to, že mají členským státům EU sloužit a ne naopak. Stačí vícestranná mezistátní smlouva a k tomu malá zastřešující instituce poskytující výhradně služby servisního charakteru. Prostě tak nějak, jako to bylo za „starého“ EHS.

Právě k tomuto konceptu by tedy bylo dobré se vrátit. Založit EHS II, jehož členy by se staly ty země, které chtějí nadále posilovat evropskou spolupráci především na hospodářské úrovni a bez ambicí na integraci politickou. Jinými slovy země, které se chtějí vrátit zpět na cestu demokracie, svobody a prosperity. Tedy přesně na tu, ze které EU už dávno sešla. A proč ji rovnou nezrušit a EHS II nezaložit na jejích troskách? To není nejlepší nápad. EU totiž stojí na prohnilých základech, které by mohly pod těmi troskami zůstat.

A na těch se vážně stavět nedá…

Psáno pro deník TO