Rozhodnou volby soudy?
Kauza Andreje Babiše je notoricky známá, táhne se už řadu let a je ostudou našich soudů, že ji stále nedokázaly uzavřít. Vztahuje se k záležitosti, která se udála dávno před vstupem šéfa ANO do politiky a osobně souhlasím s jeho tvrzením, že kdyby to neudělal, tak po nějaké dotaci na Čapí hnízdo ani pes neštěkne. Andrej Babiš o ní často hovoří jako o kauze „politické“, nicméně tento pojem bývá obvykle spojován s případy, které přímo souvisí s politickou činností dotyčného. Nepochybně je však kauzou zpolitizovanou.
Za „politickou“ můžeme naopak označit kauzu Tomia Okamury a SPD. Přímo totiž souvisí s politickou činností jak jeho samotného, tak i jeho strany. U soudu to však nemůže dopadnout jinak než debaklem státního zástupce. Tohle totiž nemůže vyhrát. Důvodem však vůbec není to, že ono sdělení na plakátu, byť podané značně expresivní formou, je pravdivé. Kriminalita migrantů z „nekompatibilních kultur“ se totiž v zemích, které jsou jimi obohaceny nadměrně, skutečně značně vymyká celostátním průměrům, a to v tom negativním slova smyslu. V Německu ovládli tyto statistiky Syřané, v Rakousku jim „sekundují“ Afghánci a své o tom vědí samozřejmě i ve Švédsku nebo v dalších zemích.
Jenomže přestože je obsah sdělení onoho plakátu pravdivý, soud v případě šíření nenávisti pravdivost daného sdělení neposuzuje. Jinými slovy jsou trestné i výroky pravdivé, pokud vedou k vyvolávání nenávisti. Pro tento trestný čin však platí, že jej není podle trestního zákoníku možné spáchat z nedbalosti, což sebou přináší nutnost prokazovat také úmysl nenávist vyvolat. A právě na to žaloba dojede. Je totiž evidentní, že cílem SPD nebylo vyvolávat nenávist k migrantům, ale získat voliče příslibem, že nedopustí, aby to u nás dopadlo jako v zemích, kde se migrace jaksi vymkla (eufemisticky řečeno).
Do podzimních parlamentních voleb nejspíš v této věci žádné soudní jednání neproběhne. Což však poskytuje dobrou záminku prezidentovi Petru Pavlovi, aby po nich kvůli trestnímu stíhání odmítal do nově se formující vlády jmenovat zástupce SPD. V jejich případě ostatně tuto svoji neochotu již nepřímo avizoval. Podle mne to však udělá i v případě Andreje Babiše, pokud bude v té době stále ještě obžalovaný, nebo neřkuli odsouzený, byť nepravomocně. Nepochybně se najdou „morální majáky“, které budou tento krok obhajovat a ohánět se „ochranou demokracie“. Jenomže odmítnutím jmenovat zvolené politiky do vládních funkcí z jiných než zákonných důvodů by pan prezident naopak její principy bezprecedentně popřel.
Oba politici, pokud získají tak silný mandátem, že jim umožní participovat na budoucí vládě, budou totiž zvoleni i přes svá trestní stihání. Jinými slovy voliči tím řeknou, že jim jejich případné „škraloupy“ nevadí. Pokud by je tedy pan prezident nejmenoval, jedná v rozporu s vůlí voličů. A to nemá s demokracií vůbec nic společného. Co by pak asi následovalo? Petr Fiala by mohl vládnout dál. Třebaže v demisi a tedy bez důvěry a s největší pravděpodobností i bez většiny ve Sněmovně. A to už zavání docela slušnou politickou krizí jejíž vyústění je nepředvídatelné...
Takže odpověď na otázku, zda rozhodnou podzimní parlamentní volby soudy, respektive orgány činné v trestním řízení obecně, zní, že pravděpodobně ne. V každém případě však významně ovlivňují to, co se bude díl potom. Tedy jestli nás čeká standardní předání exekutivní moci vítězům voleb, nebo bramboračka.
Tak nějak se dá tušit, která varianta je pravděpodobnější…
Psáno pro deník TO. Doplněno
Kateřina Lhotská
Sebereflexe po bruselsku
Postupná ztráta konkurenceschopnosti EU způsobená zpackanou „zelenou politikou“ a přeregulovaností ekonomického prostředí nutí evropskou vrchnost nějak reagovat. Kdo by však čekal důkladnou sebereflexi, ten by se načekal.
Kateřina Lhotská
Když nevíš kudy kam, vraz tam Rusko
Pamatujete, jak byla v roce 2016 po vítezství Donalda Trumpa v prezidentských volbách média plná „přesvědčivých důkazů“ o tom, že mu k němu dopomohlo Rusko? Jedním z těch nejsilnějších byly zpráva CIA o jeho vměšování do voleb.
Kateřina Lhotská
SPOLU „udělalo sociální systém udržitelnější“. Akorát, že vůbec…
Koalice SPOLU se opakovaně chlubí tím, že za její vlády se stál náš sociální systém udržitelnějším. Tedy, že zefektivnila sociální výdaje a zajistila jejich dlouhodobou financovatelnost. Potíž je, že nic z toho není pravda.
Kateřina Lhotská
Brusel proti svobodě slova
O svobodě projevu za bolševika se trefně říká, že sice existovala, ale už ne svoboda po projevu. Europarlament nedávno přijal usnesení, podle kterého by tomu tak mělo být i v EU.
Kateřina Lhotská
SPOLU „udělalo Česko bezpečnějším“. Akorát, že vůbec…
Koalice SPOLU se často chlubí tím, že za její vlády se stalo Česko bezpečnější zemí. Ovšem ať se díváme na bezpečnost z jakéhokoliv úhlu pohledu, její zvýšení není vidět. Ba právě naopak.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka
Vysíláme Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování...
Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace
Ministerstvo zemědělství bude vymáhat dotace, jenž získal holding Agrofert v období, kdy byl jeho...
Ani na třetí pokus. Země OSN se opět neshodly na úmluvě o znečištění plasty
Na konferenci OSN v Ženevě se ani na třetí pokus nepodařilo zástupcům 185 zemí nalézt shodu a...
Ruská delegace je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny
Do Anchorage na Aljašce už přicestovala ruská delegace, která se zúčastní schůzky amerického...
- Počet článků 342
- Celková karma 35,16
- Průměrná čtenost 4293x