Progresivisté: Dobro přikázat, Zlo zakázat
Za kanálem se tamní labouristická vláda rozhodla posvětit realizaci principu tzv. „patnáctiminutového města“. Vychází z konceptu prezentovaného před několika lety Carlosem Morenem. Ten stručně řečeno hovoří o takovém uspořádání města, že jeho obyvatelé budou mít svá bydlení, pracoviště, školy, zdravotnická zařízení a veškeré obchody a služby v docházkové vzdálenosti. Lidé by pak neměli mít potřebu jezdit po městě autem a tím by se snížila „uhlíková stopa“. Potíž celého tohoto principu spočívá v tom, že dnešní města se historicky vyvíjela tak, že jsou obvykle rozděleno na (historické) centrum obklopené několika zónami pro bydlení, hospodářskou či podnikatelskou činnost a obchod. Ty jsou pak často navzájem situovány tak, že mezi sebou rozhodně v docházkové vzdálenosti nejsou. A často to nelze zvládnout za čtvrthodinku ani pomocí MHD, která je v tomto konceptu „povolená“.
Idea „patnáctiminutového města“ se dostala i k nám a mimo jiné ji ocenil i bývalý pražský primátor a později radní pro dopravu za Piráty Zdeněk Hřib, který prohlásil: „Koncept patnáctiminutového města, kterým se profesor Moreno zabývá může nepochybně zlepšit kvalitu života nejen Pražanům.“ Nejspíš ho však špatně pochopil, protože svým působení ve vedení města podstatnou měrou přispěl k tomu, že se Praha stala spíše městem „stominutovým“.
V Británii se rozhodli tento koncept experimentálně ověřit v Oxfordu. I když ne tak úplně přesně, jak je zamýšlen. Pan Moreno předpokládal, že po jeho zavedení lidé nebudou cítit potřebu používat pro cesty po městě auto a přestanou jím tedy jezdit sami od sebe. V Oxfordu na to jdou ovšem jinak a rovnou jim zakázali je používat mimo určený čas a více než 100krát v roce. Přičemž si o to budou muset dokonce i požádat. Toto „privilegium“ však budou mít pouze obyvatelé města. Ti ze zbytku hrabství budou moci zažádat o vjezd do města jen 25krát ročně. Jak na tom budou ostatní Britové zprávy neuvádějí.
Podle mne však nejde v Oxfordu ani tak o experiment funkčnosti „patnáctiminutového města“, ale spíše o zkoušku toho, co lidé ještě zkousnou. Dodržování celého systému má být totiž kontrolováno automaticky prostřednictvím kamerového systému a jeho porušení trestáno vysokými pokutami. Všichni budou tedy neustále sledováni a úřady získají přehled o pohybu každého vozidla ve městě. Prostě taková organizovaná šmírovačka. Pokud se tento systém v Oxfordu osvědčí, budou nepochybně následovat další města a pak… Kdo ví? Nabízí se třeba omezení možnosti cestovat i mezi městy. Samozřejmě ve jménu boje proti „klimatické krizi“.
Zatímco ve Velké Británii se snaží lidem přikázat Dobro, v Holandsku se rozhodli zakázat Zlo. Tím je tentokrát reklama na maso a masné výrobky, která podporuje jeho konzumaci. Důvod nepřekvapí – přispívá to totiž ke „klimatické krizi“. Už před lety přistoupili k tomuto kroku v Haarlemu, nyní se připojil i nedaleký Amsterdam, který k tomu přidal i zákaz propagace fosilních paliv.
Zajímavé je, jak na toto rozhodnutí reagují lidé. Překvapuje převažující počet souhlasných reakcí, přičemž někteří volají dokonce po ještě tvrdších opatřeních a navrhují zakázat třeba i reklamy na auta, oblečení či elektroniku. Nejde samozřejmě o reprezentativní vzorek, nicméně to tak trochu evokuje paralelu s minulým režimem, kdy se také poté, co strana a vláda vyhlásila nějakou blbost, našli lidé, kterým ta blbost připadala málo blbá, a proto volali po blbosti ještě větší.
Výše uvedené příklady jsou jenom malými kamínky do mozaiky toho, jak si progresivisté představují uspořádání společnosti. Prostě plnou zákazů a příkazů a k tomu sofistikovaný systém kontroly našich životů s cílem ohlídat, jak tyto zákazy a příkazy dodržujeme. Prostě takový Velký bratr, jak jej známe v literární podobě z Orwellova románu 1984 nebo v reálné podobě z Číny. A cesta k takové společnosti? Přikázat Dobro a zakázat Zlo.
A zatočit s každým, kdo nebude nad Dobrem jásat a Zlo odsuzovat…
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
Lze odsoudit člověka bez soudu? V EU ano!
Jedním z atributů svobodné a demokratické společnosti je to, že v ní nelze nikomu uložit závažnou sankci bez možnosti, aby se mohl obhájit před nezávislým soudem. V EU to možné je. Což dokládá, že si na demokracii jenom hraje.
Kateřina Lhotská
Petr Pavel právě prohrál prezidentské volby
Když Petr Pavel zveřejnil SMS od dvojího ministra Petra Macinky a následné ho obvinil z „vydírání“, tak tím nejenom odstartoval další přestřelku mezi Hradem a vládou, ale také prohrál prezidentské volby v roce 2028.
Kateřina Lhotská
Diskuze o vystoupení z EU nesmí být tabu
Kdykoliv někdo vysloví názor, že by bylo lepší, kdyby Česko opustilo EU, okamžitě se vyrojí spousta odmítavých reakcí argumentujících tím, jak závažné důsledky by to pro nás mělo. A tak se z otázky vystoupení z unie stalo tabu.
Kateřina Lhotská
Vláda dělá jen to, co slíbila
Před měsícem se ujala vlády nová koalice a od té doby jsou média plná kritiky jejích kroků. Často takové intenzity, že budí dojem širokého celospolečenského nesouhlasu, který vláda nemá šanci ustát. Zdání ovšem klame.
Kateřina Lhotská
Klimatická krize neskončila. Ani totiž nezačala...
Když pronesl Petr Macinka jako jedno z prvních vyjádření v úřadu šéfa resortu životního prostředí větu „Klimatická krize v Česku skončila“, vyvolal tím mnoho odmítavých reakcí z řad klimaaktivistů a jim nakloněných politiků.
