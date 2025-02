Převlékání zelených kabátů

Už jste to slyšeli? Prý se očekává nebývalý rozvoj oděvního průmyslu. Poté, co se stal Donald Trump opět americkým prezidentem, totiž prudce stoupá poptávka po nových kabátech. Zelená a duhová prostě vyšly z módy.

Staronový americký prezident vstoupil do svého druhého funkčního období opravdu razantně. Vydal na 80 dekretů, jimiž mimo jiné odstoupil od Pařížské klimatické dohody, zrušil cenzuru a zastavil veškeré ty woke výmysly jako je diverzita, inkluze a podobné blbiny. Nejde však o žádnou zásadní změnu trendu, ale spíše o jeho urychlení. Některé firmy od těchto nesmyslů totiž ustupovaly už předtím, než byl Donald Trump zvolen. Patří mezi ně třeba Harley-Davidson, John Deer nebo Jack Daniel’s, které k tomuto kroku dotlačili svojí nespokojeností jejich zákazníci. Po prezidentských volbách pak po novém kabátu zatoužil například i Amazon, McDonald’s, Wallmart a řada dalších. Do nového se oblékl i Google, který oznámil konec cenzury. Čímž navázal na Facebook, jehož majitel Mark Zuckerberg udělal totéž krátce předtím. Čímž tyto platformy zasadily společně se sítí X vážnou ránu snahám evropské vrchnosti cenzurovat jejich obsah.

Rychlost, s jakou se americké firmy od woke agendy odklánějí, je překvapivá. Nicméně naznačuje, jak vyumělkovaná a falešná byla celá ta politika diverzity, rovnosti a inkluze. A napovídá, jak moc myslí „upřímně“ obdobné programy i evropské firmy. Dělají to zkrátka jenom proto, aby měly klid od šikany všelijakých aktivistů. Google ani jiné firmy se tedy letos už do duhových barev nepřebarví. Stejně jako skončí s veškerými těmi kecy o tom, jak jsou hrdé na svoji různorodost.

A spočítané to má i ESG. Tedy zatím jenom za oceánem, kde od něj a od „zelené politiky“ ustupují tamní banky. A tak zůstává EU posledním „ostrovem“, kde všechny tyhle progresivistické pecky ještě frčí. Což samozřejmě vyvolává tlak na to, aby došlo k jejich revizi i v unii. O zmírnění ESG usilují především Německo a Francie a k revizi Green Dealu vyzval polský premiér Donald Tusk, jehož země předsedá unii tento půlrok. Podpořil jej i Petr Fiala, který však ještě nedávno Green Deal prosazoval. Jako ostatně celá řada dalších unijních i našich politiků. Jenomže málokdo z nich byl za to pochválen tak, jako se to podařilo právě našemu panu premiérovi, když mu vysekl poklonu dokonce sám bývalý hlavní zelený ideolog EU Frank Timmermans. Další názorový obrat Petra Fialy tedy málokoho překvapí. A třeba nebude muset nový kabát ani kupovat. Stačí oprášit ten, který oblékal před lety, když Green Deal ještě odmítal.

Nicméně by ten stávající vyhazovat neměl. Mohl by se mu ještě hodit. Paní Ursula totiž nevypadá jako někdo, kdo by se jen tak zelené agendy vzdal a Green Deal odpískal. A v EU chce přitvrzovat i jinak. Na ekonomickém fóru v Davosu představila svůj plán na zavedení tzv. „28. režimu“, který by v podstatě obcházel legislativu národních států v oblasti hospodářské, daňové a pracovní. Což by nebylo nic jiného než plíživé vytváření fiskální a daňové unie. EU by se tak místo uvolnění pravidel a decentralizace naopak ještě více regulovala a centralizovala. A pokračovala by tak v cestě stát se technologicky a hospodářsky nekonkurenceschopným skanzen zeleného socialismu. Plány paní Uršuly jsou zkrátka stále šílenější. A když k tomu přidáme ještě stále nedořešenou aféru s firmou Pfizer, ve které hraje klíčovou roli, tak i jí by nový kabát slušel.

Takový ten pruhovaný…

Psáno pro deník TO