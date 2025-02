Podpis pod § 318a ještě nestihl uschnout a už se chystá novela

Ještě ani neoschl podpis prezidenta pod zákonem zvaným „lex Ukrajina“ obsahujícím jako přílepek kontroverzní § 318a trestního zákoníku o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“ a už chystá pan ministr Pavel Blažek jeho změnu.

Reaguje tak na vlnu kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti. Podstatou navržené změny má být to, že omezuje rozsah trestní odpovědnosti pouze na přímé pachatele a nezahrnuje tak osoby, které „činnost pro cizí moc“ umožnili nebo usnadnili. Opět jsme tak svědky situace, kdy je přijat nějaký zákon, který se však vzápětí ukáže jako paskvil a je tedy nutné jej novelizovat.

Navrženou změnou by se měla údajně omezit zneužitelnost onoho paragrafu proti názorovým oponentům či jinak nepohodlným osobám. Takže by jako mělo být všechno v pořádku? To ani náhodou. Není totiž nikde psáno, že k novelizaci opravdu dojde. Zmiňovaná změna má být načtena jako pozměňovací návrh k rozsáhlé novele trestního zákoníku, kterou však bude Sněmovna teprve projednávat. Je tedy otázkou, kdy se k tomu dostane a zda to stihne do voleb.

Jenomže ono je v podstatě jedno, jak to nakonec dopadne. § 318a totiž patří spíše do trestního zákoníku nějakého totalitního režimu, a nikoliv země, která se chce nazývat svobodnou a demokratickou. A na tom nic nezmění ani to, jestli umožňuje stíhat i „spolupachatele“ nebo ne. Tento paragraf je tak opravitelný jenom jedním jediným způsobem – tím, že bude zrušen.

Vládní strany se rády označují jako „demokratické“. Jenomže svými kroky dokazují, že to jsou v jejich podání jenom prázdná hesla. Pokud by totiž opravdu ctily svobodu a demokracii, tak by jimi tvořená vláda nikdy nezákonně nevypínala weby, neurčovala, co jsou „správné“ názory, nehovořila o právu na „korigované informace“, nezřizovala úřady vládních cenzorů maskovaných za „strategické komunikátory“ a do trestního zákoníku by nevpravila ani onen § 318a.

Strany ctící pravidla demokracie, by také nikdy nepoukazovaly na nebezpečí „nedemokratického“ vývoje, pokud by se k moci dostala současná opozice. Obzvláště když je tou opozicí hnutí, které už u vlády bylo a po dobu jejího mandátu nedocházelo ani zdaleka k takovému omezování svobod jako za vlády současné. Andrej Babiš a jeho vláda totiž má sice na svědomí všelijaká ta covidová omezení a vylučování názorových oponentů z tehdejší diskuze, ale v porovnání s tím, co předvádí kabinet Petra Fialy, si z pohledu ochrany svobody nevedla zase až tak špatně.

Pravda, vláda ANO pro naši zemi nebyla žádnou velkou výhrou. A nebude jí ani po letošních parlamentních volbách, pokud se zase k moci dostane. Na rozdíl od vlády současné.

Ta je pro ni totiž prohrou…

Psáno pro deník TO. Aktualizováno