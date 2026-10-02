Neházejme na Rusko, že lidé „oficiálním zprávám“ nevěří
Asi jen málokdo pochybuje o tom, že Rusko v zemích „západu“ prosazuje svoje zájmy a že tak činí mimo jiné i prostřednictvím šíření polopravd nebo přímo i lží. Není to nic nového ani neobvyklého. Odjakživa se totiž snažily jednotlivé mocnosti (a podmocnosti) působit „informačně“ v cizích zemích, ovlivňovat v nich tamní veřejné mínění a prosazovat tak tím své zájmy. V čase se pak měnilo pouze názvosloví, kterým se tyto aktivity označovaly. Ostatně termíny jako „ideologická diverze“ nebo „propagandistická válka“ si nejspíš pamatuje řada z nás.
To, že se něco děje běžně, samozřejmě neznamená, že bychom nad tím měli mávnout rukou. Na druhou stranu bychom však neměli přehlížet ani to, že se mnohdy na „rejdy“ cizích „informačních válečníků“ svádí i to, v čem ve skutečnosti prsty nemají. Ono je pro vrchnost (včetně té evropské) totiž vždy podstatně jednodušší ukázat prstem na cizího „viníka“, než si sypat hlavu popelem a přiznat, že sama něco pokazila. Platí to i v případě nedůvěry části lidí v „oficiální zprávy“. Za ní podle mne prostě jenom Rusko nestojí. Na důvěryhodnost má totiž mnohem větší vliv osobní zkušenost lidí než její podlamování nějakými cizími „našeptávači“. A pokud zkrátka získají pocit, že jim někdo neříká úplnou pravdu nebo jim dokonce přímo lže, je jenom logické, že mu už příště nebudou věřit ani nos mezi očima. A to, aniž by Rusko hnulo prstem.
Takových případů, kdy se lidé dozvídali „oficiální cestou“ to, čemu se dnes říká dezinformace nebo byli manipulováni zatajováním některých skutečností, byla přitom za poslední roky celá řada. Asi nejvíc podle mne utrpěla důvěra v „oficiální zdroje“ v období vrcholící migrační krize. Jen si vzpomeňme, jak z nich byla tenkrát veřejnost chlácholena pohádkami o tom, že vlastně nic nehrozí, že masová migrace je pro nás „kulturním obohacením“, nehledě na zkazky o „lékařích a inženýrech“. A jak jsme byli krmeni báchorkami o tom, že se budou muset nově příchozí bezpodmínečně přizpůsobit našemu způsobu života a kdo to neudělá, poputuje šupem zpátky. Když pak někdo vyjadřoval oprávněné obavy z takového přívalu „kulturně nekompatibilních“ lidí a tvrdil, že je z Evropy už nikdo nikdy nedostane, byl onálepkován jako „dezinformátor“, „xenofob“ či „rasista“. Dnešní pohled do zemí, které byly migrační vlnou zasaženy nejvíce, přitom dává odpověď na to, kdo měl tenkrát pravdu a kdo ne. A nepřímo dal za pravdu těm, co byli dříve nálepkováni, i současný německý kancléř Fridrich Merz. Jenomže lidé si moc dobře pamatují, jak se jim tenkrát (nejen) z „oficiálních míst“ bezostyšně lhalo. Tak proč by jim měli věřit dnes?
Nejsou ale jenom velká témata, u kterých se lidé přesvědčili, že se „oficiálním zprávám“ šířeným povětšinou mainstreamovými médii nedá všechno věřit. Mezi takovou drobnější kauzu patřila třeba aféra s údajným „tajným plánem na vyhoštění německých občanů a odebírání občanství na základě rasistických kritérií“, který měli připravovat politici AfD spolu s některými členy CDU? Informovala o tom i naše média. A to jak veřejnoprávní ČT a ČRo, tak i soukromá, jako třeba Deník N nebo SeznamZprávy. Jenomže pak se ukázalo, že to bylo celé kachna. Hádejte, kolik z výše jmenovaných médií zveřejnilo zprávu, ve které bylo vše uvedeno na pravou míru. Žádné. Nebo kolik jich třeba uveřejnilo informace o tom, že mnoho vědců považuje extrémní klimatický scénář za nepravděpodobný. Místo toho dokola omílají hesla o „klimatické krizi“. A pak se někdo diví, že lidé „oficiálním zprávám“ nevěří.
Ono to má ale ještě jeden aspekt. Lidem je neustále vtloukáno, že mají „kriticky“ myslet, že nemají věřit všemu, co se jim říká a informace si mají ověřovat. Tak proč je tedy najednou špatně, když opravdu nevěří všemu, co se jim předkládá? Dle mého soudu je tento paradox vysvětlitelný tím, že ti, co tak volají po „kritickém“ myšlení, tím ve skutečnosti sledují, aby lidé bez výhrad konzumovali informace, které k nim proudí z jejich „názorové bubliny“ a „kriticky“ se mají stavět naopak k těm, které jim sděluje někdo jiný. Že to tak nějak bude, jsem se ostatně přesvědčila už před lety, kdy jsem narazila na to, jak svérázně vysvětloval dětem „kritické“ myšlení jakýsi „bojovník proti dezinformacím“. Předložil jim totiž seznam webů, kterým věřit mohou a pak druhý seznam těch, kterým naopak věřit nemají. Opravdu si někdo myslí, že touto cestou vyrostou z dětí „kriticky“ myslící občané? Já bych to spíše viděla na tupé a lehce ovladatelné ovce. Což ostatně neplatí jenom pro děti.
Ale zpět k důvěře, respektive nedůvěře lidí v „oficiální zprávy“. Podle mne je skutečně podlomena a byť nepochybuji o tom, že si v tom přihřívá svoji polívčičku i Rusko, svádět všechno na něj, je poněkud krátkozraké. Kdyby totiž neutrpěla jejich důvěryhodnost tím, že z „oficiálních“ míst zaznívala směrem k veřejnosti opakovaně nepravda, neřkuli přímo lži, nemělo by Rusko se snahou o její podlamování vůbec šanci.
Důvěra se zkrátka lehko ztrácí, ale o to hůře se získává zpět…
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
Velká „automobilová lež“ aneb když ideologie vítězí nad fakty
„Automobilová lež“ – takovým titulkem označil německý internetový magazín Bild článek popisující závěry, ke kterým dospěli analytici Technické univerzity v Mnichově zkoumající skutečné emise CO2 elektromobilů.
Kateřina Lhotská
ODS na tom není tak špatně, aby na tom nemohla být ještě hůř
Václav Klaus ODS založil, Mirek Topolánek a Petr Nečas ji poškodili, Petr Fiala zničil a Martin Kupka jí dává jednu ránu za druhou. Zdá se, že s ODS je to už tak špatné, že nemůže být hůř. Jenomže hůře může být vždycky...
Kateřina Lhotská
Je Petr Pavel nový Masaryk či Havel?
Část příznivců Petra Pavla je svým oblíbencem natolik fascinována, že s nadšeným potleskem vítají téměř cokoliv, co udělá. S něčím takovým jsme se na naší politické scéně, ba ani v celé společnosti, nesetkali od dob Václava Havla.
Kateřina Lhotská
Pravicový extremismus? A už jste nějaký viděli?
Všimli jste si, s jakou oblibou se někteří politici, novináři a aktivisté vymezují vůči pravicovému extremismu? Brojí však proti něčemu, co neexistuje. On je totiž ten extremismus označovaný jako pravicový ve skutečnosti levicový.
Kateřina Lhotská
K veřejnoprávnímu vysílání veřejnoprávní ČT nepotřebujeme
I politici mají prázdniny, a tak alespoň na chvíli utichla ostrá debata ohledně rušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka
Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec
Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...
Varhanní festival rozezní Rokytnici nad Jizerou
Jedinečný hudební zážitek čeká v pátek na návštěvníky kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou.
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi...
Na Výstavišti byla ulovena devatenáctiletá kobyliská tramvaj Škoda 14T ev.č. #9131 na lince 1 kurz...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 397
- Celková karma 31,59
- Průměrná čtenost 3830x