Měli by si Petra Pavla lépe hlídat
Když ho totiž nechají „bez dohledu“, vypadne často z role a dokáže překvapit i poměrně rozumným postojem. Podle mne však následně jeho poradci zasáhnou a Petr Pavel úplně obrátí. Naposledy se to ukázalo například ve sporu s vládou o zastoupení Česka na summitu NATO. Petr Pavel nejdříve tvrdil, že „je na vládě, aby si členy delegace vybrala sama“. Pak se ale pravděpodobně do věci vložili jeho poradci, kteří mu vysvětlili, že potřebují, aby on letěl taky. Následoval notoricky známý dopis, ve kterém prezident oznamuje předsedovi vlády, že nás bude zastupovat on, ale když bude Andrej Babiš chtít, tak může jet taky. Což bylo něco tak povýšeného a arogantního, že to připomínalo spíše dopis monarchy svému poddanému, a ne komunikaci prezidenta s předsedou vlády demokratické země, která navíc za zahraniční politiku odpovídá.
Není to však zdaleka první podobná situace, kdy Petr Pavel pronesl něco, po čem jeho poradcům nejspíš vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Pamatuje ještě na jeho první povolební jednání s vítězem voleb Andrejem Babišem, které proběhlo 5. října 2025? Byla na něm mimo jiné řeč i o střetu zájmů (tehdy) budoucího premiéra. Po jednání prezident potvrdil, že mu Andrej Babiš předložil různé varianty řešení a že mu všechny připadají jako „cesta, jak vyřešit problém v souladu se zákonem.“ Jenomže pak se situace vyvinula jinak, Petr Pavel si klad další podmínky, až na jednání 11. listopadu 2025 mezi nimi zmínil i to, aby Andrej Babiš představil veřejnosti způsob, jak se střetu zájmů zbaví. Víte, jaký je mezi těmi schůzkami rozdíl? Napoví vám pohled na fotografie z nich. Na té říjnové totiž jednal Petr Pavel s Andrejem Babišem sám, zatímco na té listopadové už s ním byli jeho dva poradci. Nelze se zbavit dojmu, že ho měli hlídat, aby zase něco „nepokazil“.
Takových příkladů bychom našli více. Třeba záležitosti kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten prohlásil, že tím prezident porušil nepsanou dohodu. Pokud tomu tak opravdu bylo, tak se nám tu nejspíš zopakoval tentýž scénář – Petr Pavel nejdříve prohlásí něco, co zní docela rozumně. Tedy, že Filip Turek neusedne na zamini, ale na Ministerstvo životního prostředí. Pak mu ale jeho poradci vysvětlí, že takhle opravdu ne, a on úplně obrátí. V tomto konkrétním případě byla podle mne motivací pro tento obrat možnost, že by se tím mohlo podařit rozklížit vznikající koalici a donutit tak Andreje Babiše, aby škemral o podporu u opozičních stran.
Překvapivě rozumně znělo třeba i vyjádření Petra Pavla k otázce televizních poplatků. Prohlásil, že bude „dbát na to, aby především bylo garantováno, že nebude probíhat politické zasahování do fungování veřejnoprávních médií. To si myslím, že bude mnohem důležitější než konkrétní forma financování.“ Soudím, že také toto vyjádření nejspíš zaznělo „za zády“ jeho poradců. Takže je jenom otázka času, kdy bude „korigováno“.
To, že „nehlídaný“ Petr Pavel vypouští i rozumné věci, však neplatí absolutně. Mezi ty ne úplně povedená prohlášení patří například jeho nedávné otevřené přihlášení se k myšlence vzniku „Spojených států evropských“. Ani za něj jej jeho poradci moc nepochválili. Blíží se totiž termín dalších prezidentských voleb, po kterých bude chtít Petr Pavel nepochybně opět usednout na Hradě. Aby toho dosáhl, bude potřebovat i dost hlasů podporovatelů současné koalice. A pro ty je myšlenka na federativní uspořádání EU přijatelná asi tak, jako pro vegana pozvání na zabíjačku. Politici koalice ostatně tento jeho nápad razantně odmítli a Petra Pavla tak podpořili jen ti opoziční. Přeci v tom nemohli svého lídra nechat…
Poradci Petra Pavla by si zkrátka měli svého prezidenta lépe hlídat. O tom, že je v nadsázce jenom „mluvčím“ faktického prezidenta, kterým není nikdo jiný než „přítel po boku“ Petr Kolář, si ostatně cvrlikají už i vrabci na střeše. A tak by možná bylo lepší, kdyby do příštího prezidentského klání naskočil místo Petra Pavla právě pan Kolář.
Alespoň by lidé věděli, koho doopravdy volí…
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
