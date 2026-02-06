Lze odsoudit člověka bez soudu? V EU ano!
Přesně to se totiž před koncem loňského roku stalo plukovníkovi švýcarské armády ve výslužbě Jacquesovi Baudovi, když byl zapsán na sankční seznam EU. Provinit se měl tím, že šířil ruskou propagandu a konspirační teorie o tom, že si Ukrajina „zorganizovala“ ruskou invazi s cílem dosáhnout svého přijetí do NATO. Za což se mu dostalo zmrazení jeho veškerých aktiv na území EU, zákazu veškerých finančních transakcí a omezení možnosti se volně po EU pohybovat. Vzhledem k tomu, že pan Baud se zdržuje převážně v Bruselu, znamená to pro něj naprosto zásadní komplikaci. Vzhledem k zákazu finančních transakcí a zablokování veškerých aktiv si totiž nemůže koupit ani rohlík, a protože nesmí cestovat, tak ani nemá možnost se legálně vrátit do svého rodného Švýcarska, kde by mu snad ten rohlík prodali. Ale třeba se mu tam už podařilo nějak dostat.
Osobně netuším, zda se opravdu toho, co je mu dáváno za vinu, dopustil. Ale to není podstatné. Alarmující totiž je, že lze takto zásadně omezit nějakého člověka na jeho právech, aniž by dotyčný dostal možnost se obhájit. Pan Baud se přitom nedopustil žádného závažného trestného činu. Není to ani terorista, ani obchodník s drogami, nikoho nezabil a ani neukradl milióny. Měl jenom jiný pohled na věc. Se kterým sice můžeme nesouhlasit, můžeme ho za něj kritizovat, ale v demokratické společnosti nemůže jeho vyslovení vést k tak drastickému omezení osobních práv. To už na tom byli lépe i ti, které stíhal komunistický režim. Na rozdíl od pana Bauda totiž měli právo stanout před soudem, a i když byl jeho průběh často fraška, kde bylo o rozsudku předem rozhodnuto, alespoň měli možnost se hájit.
Jde tak o další doklad toho, jak je EU ve své podstatě nedemokratická. Jedná se o byrokratický režim, ve kterém mají rozhodující podíl na moci nikým nevolení úředníci. I o onom zapsání na sankční seznam ostatně rozhodli oni. Existuje sice europarlament, do kterého jsou poslanci voleni občany členských států, ale to je jenom taková hra na demokracii. Nemají totiž ani zákonodárnou moc a jedinou jejich pravomocí je, že mohou odkývat nebo neodkývat to, co jim nikým nevolení úředníci předloží. Občané EU tak nemají žádnou reálnou možnost cokoliv v EU ovlivnit a výkřiky typu „EU jsme my“ nejsou ničím jiným než prázdnými plky. Hesla odtržená od reality, nemožnost prosadit vůli občanů, omezování jejich práv bez možnosti obhajoby… Takhle nějak vypadá cesta od svobody a demokracie k totalitě.
Případ pana Bauda je další výrazný krok, který právě tímto směrem EU udělala…
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
