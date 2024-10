Lhát o těch „špatných“ dovoleno

Vzpomínáte si, jak před časem proletěla médii zpráva o tajném setkání politiků AfD a CDU, na kterém měli plánovat masové vyhánění německých občanů migračního původu? Ukázalo se, že to byla lež.

Celé to odstartovala počátkem letošního roku reportáž redakčního týmu portálu Correctiv, která pod poutavým názvem „Tajný plán proti Německu“ popisovala setkání zhruba dvou desítek účastníků z řad podnikatelů a politiků AfD a CDU ve vile Adlon nedaleko Postupimi, kde se měli vloni 25. listopadu na zmiňovaném „tajném plánu“ dohodnout. Jeho předmětem mělo být „vyhoštění německých občanů a odebírání občanství na základě rasistických kritérií“. Tuto zprávu převzala postupně všechna velká média v Německu, načež následovaly statisícové demonstrace, jejichž účastníci protestovali jak proti „extrémní pravici“, tak i proti masovým deportacím migrantů.

Informovala o tom i naše média. A to jak veřejnoprávní ČT a ČRo, tak i soukromá, jako třeba Deník N nebo SeznamZprávy. Ve všech případech však jen slepě přebírala zahraniční interpretaci onoho setkání a nenamáhala se cokoliv si ověřit. Přitom si stačilo tu původní reportáž Correctivu přečíst a soudnému člověku muselo být jasné, že tady něco nesedí. Takže to skoro vypadá, že se jim ani nic ověřovat nechtělo.

Já to udělala a celkem lehce jsem zjistila, že tvrzení Correctivu stojí kompletně na vodě. Byla totiž založena na svědectví jednoho jejich reportéra, který sice bydlel ve stejném hotelu jako účastníci onoho setkání, ale samotnému jednání přítomen nebyl. A pak taky na analýze blíže nespecifikovaných „podkladů“ od Greenpeace. Nyní se potvrdilo, že pochybnosti o věrohodnosti zmiňované reportáže byly zcela na místě. Soud v Hamburku totiž potvrdil, že o „vyhoštění německých občanů“ a „odebírání občanství na základě rasových kritériích“ se na setkání nejednalo a že schůzka se ve skutečnosti týkala restriktivnější migrační politiky a deportací odmítnutých žadatelů o azyl. A tedy, že reportáž Correctivu byla vylhaná a nesmí být nadále šířena.

Zde si dovolím malou odbočku. Někdo by mohl namítnout, že rozhodnutí soudu je vlastně cenzurou. Není tomu tak. Soud totiž zkoumal otázku pravdivosti tvrzení Correctivu na základě důkazů a když dospěl k názoru, že reportáž se nezakládá na pravdě, čímž poškozuje práva účastníků onoho postupimského setkání, nařídil její stažení. Jinak řečeno nikoliv proto, aby Correctiv umlčel, ale aby bránil práva těch, co byli jeho nepravdivými tvrzeními poškozeni. Což je samozřejmě něco diametrálně odlišného, než když nějací ochránci „jediné pravdy“ mažou příspěvky jejichž obsah nekoresponduje s jejich viděním světa a různými způsoby brání svým názorovým oponentům účastnit se veřejné diskuze. To už cenzura je.

Ale zpět ke kauze „Tajný plán proti Německu“. Člověk by očekával, že po rozhodnutí soudu zveřejní média informaci o tom, že to bylo celé kachna a že Correctiv je partou breptů. Tedy alespoň ta, která převzala jejich tu původní báchorku. Jenomže nic takového se nestalo. A tak mne napadá – nešíří nám tato média tady tak trochu dezinformaci? Pravdou je, že ve chvíli, kdy zprávu o „Tajném plánu proti Německu“ zveřejňovala, tak ještě nevěděla, že je to lež. A teď nechme stranou, že si měla její pravdivost ověřit. Nyní se však situace změnila a z nevědomého šíření nepravdivé informace se stalo šíření vědomé. Jinak řečeno, dokud neuvedou zprávy o onom listopadovém setkání podnikatelů a politiků AfD a CDU v Postupimi na pravou míru, šíří tato média dezinformaci.

A pak se někdo diví, že jim lidé nevěří…

Psáno pro deník.to