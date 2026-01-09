Klimatická krize neskončila. Ani totiž nezačala...

Když pronesl Petr Macinka jako jedno z prvních vyjádření v úřadu šéfa resortu životního prostředí větu „Klimatická krize v Česku skončila“, vyvolal tím mnoho odmítavých reakcí z řad klimaaktivistů a jim nakloněných politiků.

Byl obviňován z podceňování situace a nekompetence a jeho výrok byl označen za nepravdivý. V tom posledním mají jeho kritici paradoxně pravdu, protože jeho výrok pravdivý skutečně není. „Klimatická krize“ totiž opravdu neskončila. Ani nemohla, protože nemůže skončit něco, co nikdy nezačalo. Jde pouze o jedno z celé řady poněkud přestřelených až hysterických označení pro záležitost, která je ve své podstatě naprosto běžná. Změny klimatu totiž na Zemi probíhaly vždycky a vždycky taky probíhat budou. Nicméně použitím slůvka „krize“ z tohoto běžného jevu stává dramatická situace, která vyvolává pocit bezprostředního ohrožení a nutnost činit rychlá opatření.

Výraz „klimatická krize“ je zkrátka manipulativní a má nesporný mobilizační charakter. S jeho pomocí mohou aktivisté jednodušeji ovlivňovat především mladé lidi a podněcovat je tak k akci. A když k tomu přidají jako benefit možnost ulít se z vyučování, tak je lehce dokáží dovést na náměstí demonstrovat za „záchranu klimatu“. Což není zase nic až tak hrozného, protože kvůli jednomu či dvěma zameškaným dnům ve škole mladí hloupější nebudou. Horší však je, že se aktivistům daří „klimatickou krizí“ zblbnout řadu příslušníků mladé generace natolik, že odmítají mít děti. Což je vážným problém pro budoucnost. Především tedy pro ty mladé lidi, kteří dnes odmítají děti mít.

Nicméně se musí nechat, že označení „klimatická krize“ je marketingově velice povedené a na cílovou skupinu funguje tak, jak jeho autoři nejspíš ani nedoufali. Jde o heslo globální a jeho úspěšnost se dá v tuzemsku srovnávat snad jen s heslem „manželství pro všechny“, kterým se ohánějí aktivisté požadující uzákonění stejnopohlavních sňatků. A není to podobnost jediná. I „manželství pro všechny“ je totiž vylhané a na hony vzdálené realitě. Vytváří falešný dojem, že u nás nemohou uzavírat manželství všichni. To ale není pravda. Do manželství totiž může vstoupit každý, kdo je zletilý, svéprávný a nemá uzavřené manželství jiné. Pravou podstatou úsilí aktivistů je však rozšířit okruh osob, se kterými by bylo možné manželství uzavírat. Takže by se spíše hodilo označení „manželství s kýmkoliv“.

Jenomže marketing tu není od toho, aby pojmenovával věci správně, ale aby vyvolával pocity. V případě „manželství pro všechny“ je to pocit diskriminace, v případě „klimatické krize“ pocit bezprostředního ohrožení a nutnosti okamžité reakce. Což v případě klimatu znamená především nalít neuvěřitelné objemy peněz do „dekarbonizačních projektů“ a razantně změnit životy každého z nás. Ať už omezováním svobody pohybu útoky na individuální automobilovou dopravu, svobody slova snahou umlčet kritiky klimatického alarmismu a svobody podnikání zničujícími klimatickými regulacemi. Výsledkem je pak postupná deindustrializace, ztráta konkurenceschopnosti na světových trzích a s tím vším související hrozba hospodářského úpadku. A následně i krize.

Na rozdíl o té klimatické bohužel skutečné…

Psáno pro deník TO

Autor: Kateřina Lhotská | pátek 9.1.2026 9:02 | karma článku: 23,11 | přečteno: 242x

Další články autora

Kateřina Lhotská

Česko Čechům, záchodková reforma a další události roku 2026

Opět je tu ono období, kdy jsou média plná prognóz toho, co máme v začínajícím roce očekávat. Mají jedno společné – nakonec je všechno jinak. Pojďme na to tedy obráceně a rovnou se podívejme, jak se bude rok 2026 hodnotit.

2.1.2026 v 9:02 | Karma: 33,38 | Přečteno: 659x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Silvestrovská pohádka: Tři zlaté povolenky tety Voršily

Je tu opět období roku neodmyslitelně s pohádkami spojené. Dnešním dětem však už nelze vnucovat zkreslený svět statečných princů a krásných princezen, ale je třeba reagovat na výzvy, kterým budou co nevidět čelit.

31.12.2025 v 9:02 | Karma: 31,47 | Přečteno: 733x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

USA už zase zachraňují Evropu

USA v minulém století zachránily Evropu hned třikrát. Dvakrát, když vstoupily na evropské půdě do bojů světové války a potřetí tím, že uzbrojily Sovětský svaz a přispěly tak rozhodující měrou k vítězství Západu ve válce studené.

19.12.2025 v 9:02 | Karma: 32,62 | Přečteno: 666x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Odmítnout ETS2 je správné, ale nestačí to

Hned dvě události mající nepříznivý dopad na naše hospodářství jsme zaznamenali v minulých týdnech. Obě mají společné to, že jsou výsledkem zpackané „zelené transformace“. Respektive jejích dopadů do cen energií.

12.12.2025 v 9:02 | Karma: 31,99 | Přečteno: 611x | Diskuse | Ekonomika

Kateřina Lhotská

Bruselská vrchnost si nakonec prosadí svou

Taky máte ten pocit, že když si v Bruselu něco zamanou, tak to nakonec prosadí? Není divu. Ono k tomu totiž došlo už tolikrát, že se to stalo v podstatě pravidlem.

5.12.2025 v 9:02 | Karma: 38,28 | Přečteno: 1036x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
8. ledna 2026  17:46

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Vánoce s českými malíři

Milovníci umění mohou v Jablonci nad Nisou obdivovat dřevěné sochy Michaela...
9. ledna 2026

Atmosféra svátků stále přetrvává v Městské galerii MY v Kostelní ulici v Jablonci nad Nisou. Zve na...

Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...
9. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:58

Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné...

Zapálení baru ve Zlíně míří k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...
9. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu otevře příští týden případ muže, který podle...

Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy

Takto by měl po rekonstrukci podle vizualizace vypadat bývalý městský úřad v...
9. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kateřina Lhotská

  • Počet článků 361
  • Celková karma 33,81
  • Průměrná čtenost 4118x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.