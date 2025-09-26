Kirk si za to může sám. A Babiš taky...
Pravda bylo jich o něco méně než těch, kteří se z jeho smrti radovali krátce po vraždě. A když tehdy administrativa USA oznámila, že proti nim zasáhne, začaly jejich „rozradostněné“ příspěvky ze sociálních sítí rychle mizet. Pro některé však bylo již příliš pozdě, a tak se musí rozloučit s tím, že by jim byla ponechána víza, případně i se svým zaměstnáním (zde nebo zde). Tyto vyhazovy však neunikly kritice. A to jak ze strany progresivistů a liberálů, kde se to dalo čekat, tak i od některých konzervativců.
Ti první se oháněli svobodou slova a označili „vyhazovače“ za pokrytce, kteří ji hájí pouze tehdy, když se jim to hodí. Ti druzí pak namítali, že je nesprávné dát progresivistům a liberálům ochutnat stejnou medicínu, jakou oni podávají svým odpůrcům, protože tím se konzervativci snižují na jejich úroveň. Myslím, že se mýlí, protože srovnávají nesrovnatelné. On je přeci jenom rozdíl, jestli je někdo trestán za „zraňující“ tvrzení o existenci dvou pohlaví, nebo za „rasistický“ výrok o kriminalitě černochů, či zda dostane padáka za oslavu zavraždění někoho, jehož názory mu jsou trnem v oku.
To první jsou názory naprosto legitimní v rámci celospolečenské svobodné diskuze. Je pro ni přínosné, když se střetávají různé postoje a argumenty bez ohledu na to, zda je považujeme za zajímavé a přínosné nebo zavádějící a hloupé. I hloupý názor může ostatně diskuzi prospět tím, že ukáže absurdnost nějaké cesty. Jenomže oslava něčí smrti nemá se společenskou diskuzí nic společného. Právě naopak. Legitimizuje násilí jako její prostředek a tím ohrožuje svobodu projevu. Pokud si totiž začnou lidé navzájem vyhrožovat a nedej Bože i své výhružky plnit, tak je se svobodnou diskuzí konec.
Vedle těch, kteří se ze smrti Charlieho Kirka radovali otevřeně, se však vyrojila řada jiných, které se snažili ospravedlnit jeho vraždu slovy, že si za to vlastně může sám. Byl totiž kritický vůči tzv. woke ideologii, odmítal genderovou teorii a zastával konzervativní pohled na svět. A to se v očích některých lidí nepromíjí. Nezřídka těch, kteří se přitom sami vehementně dožadují tolerance vůči názorům a postojům svým.
Názory, že si pan Kirk zavinil svoji smrt sám, přitom nezaznívají jenom za oceánem, ale i v naší české kotlině. Není to ostatně nic nového. Obdobné omlouvání útočníků jsme zažili vloni po útoku na Roberta Fica nebo nedávno v reakci na „berlový útok“ na Andreje Babiše. Jde o klasický příklad snahy svalit vinu za nějaký čin z pachatele na jeho oběť, protože ho k němu měla údajně vyprovokovat. Netýká se to pochopitelně jenom činů „politických“. Často se takto hájí třeba pachatelé znásilnění. Tvrdí, že si o to dotyčná žena říkala třeba svým oblečením, nebo tím, že se někde pohybovala sama.
Pokoušet se čin pachatele omlouvat poukazováním na jeho vyprovokováním ze strany oběti je zvrácené obdobně jako čin samotný. Navíc se tím nebezpečně posouvá hranice přijatelnosti způsobů, jakým lze vyjádřit nesouhlas s něčím názorem. Část lidí je totiž přesvědčena o tom, že je legitimní k tomu použít i násilí. Obzvláště, když jde o prosazení „správných“ názorů a potlačení těch „nesprávných“. Nemusí jít přitom jen o násilí končící smrtí nebo zraněním názorových odpůrců. Jsou tu totiž i méně nápadné a částí společnosti akceptovatelné formy. A pro příklady nemusíme chodit příliš daleko.
Kolikrát se například stalo, že byla nějaká předem nahlášená a v souladu se zákonem organizovaná akce narušována výtržníky z řad názorových odpůrců? Někdy jde o jednotlivce, jindy o skupinky. Asi nejzávažnějším incidentem tohoto typu pak byla násilná blokace Pochodu pro život radikálně levicovými extrémisty v dubnu letošního roku. Alarmující přitom je, že Policie úplně rezignovala na svoji povinnost, kterou bylo zajistit právo účastníků pochodu svobodně se shromažďovat a vyjadřovat svůj názor. Existuje dokonce podezření, že její nečinnost nebyla dána neschopností, ale dostala k tomu pokyn. Vyslovila jej koaliční poslankyně Romana Bělohlávková, a nelze tak tvrdit, že si jen někdo chtěl přihřát svoji opoziční polívčičku. Pan ministr Rakušan v reakci na to sice přislíbil, že zásah prošetří, ale od té doby je ticho po pěšině.
Násilí v politice není nic nového pod Sluncem. Bylo tu vždy a pravděpodobně z ní nikdy nezmizí. Na pováženou však je, kolik lidí je ochotno jej více či méně otevřeně schvalovat, pokud je namířeno proti tomu, kdo se „provinil“ svým jiným pohledem na věc. Agresivity přitom přibývá. Svůj velký díl viny na tom mají pochopitelně politici. Místo, aby své radikální podporovatele krotili, tak ještě přilévají oleje do ohně tím, že z politiky místo souboje argumentů udělali „boj dobra se zlem“.
Pak jenom stačí ukázat na toho, kdo tím „zlem“ je…
Kateřina Lhotská
Paragraf jak za Husáka
Máme ještě v živé paměti, kolik oprávněné nevole zvolilo schválení § 318a trestního zákoníku o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. Sněmovna však mezitím přijala další novelu obsahující podobně vágní a zneužitelné ustanovení.
Kateřina Lhotská
Ve světě se dereguluje, zatímco v EU…
Jednou z nejčastěji zmiňovanou příčinou ztráty konkurenceschopnosti firem z EU je přílišná regulace. Že na tom něco je, dokládají příklady ze zemí, které se vydaly přesně opačnou cestou.
Kateřina Lhotská
Brusel chce šmírovat naše soukromí
Zatímco česká média řešila bitcoinovou kauzu, pokus o atentát na psa, chladný červenec a srpnová vedra, byl na unijní scéně resuscitován kontroverzní návrh na prolomení našeho soukromí.
Kateřina Lhotská
To jsme na tom tak špatně, že se musíme srovnávat s Ruskem?
Všimli jste si, kolik lidí reaguje na jakoukoliv kritiku evropské vrchnosti a její politiky poznámkou, že v Rusku je to horší? Jako by pro nás měla být tato země měřítkem, se kterým se chceme srovnávat.
Kateřina Lhotská
Rozhodnou volby soudy?
Poté, co státní zástupce podal žalobu pro podněcování k nenávisti na Tomia Okamuru a SPD za předvolební plakát s „doktorem“, nastala u nás unikátní situace – oba šéfové nejsilnějších opozičních uskupení čelí trestnímu stíhání.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají
Premium Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i...
Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka
Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a...
Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, popsal značkový dárek od Redla
Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra...
Bezprecedentní. Pentagon svolal generály a admirály z celého světa, budí obavy
Americký ministr obrany Pete Hegseth na příští týden bez udání důvodu svolal setkání stovek...
Mzdová účetní
PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
- Počet článků 347
- Celková karma 34,44
- Průměrná čtenost 4248x