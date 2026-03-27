Každý „Chvilkař“ tahá trakař aneb ať je alespoň kravál
Absence témat byla ostatně zřejmá i na nedávné demonstraci „Chvilkařů“ na Letné. Původně se měla konat na podporu prezidenta Petra Pavla. Jenomže pak se proti tomuto jejímu vyznění ohradil v tomto (podle mne zinscenovaném) videu sám hlavní hrdina. „Chvilkařům“ se totiž mimoděk povedlo konečně něco pojmenovat pravým jménem, když svými aktivitami poukázali na fakt, že Petr Pavel je v současnosti vůdcem opozice. Což poměrně zásadně snižuje jeho šance být za dva roky opět zvolen hradním pánem. On se tomuto označení sice brání, ale když někdo vypadá jako vůdce opozice, hovoří jako vůdce opozice a jedná jako vůdce opozice, tak to bude nejspíš vůdce opozice.
Ale Petr Pavel si to nechtěl rozházet ani u voličů opozičních, a tak na Letnou poslal alespoň svoji manželku. A když už jsme u těch zajímavých návštěvníků, tak kromě těch v médiích často zmiňovaných, se mezi nimi objevila také Aňa Geislerová. Ta před lety aktivně podporovala iniciativu „Ne základnám“, jejímž cílem bylo zabránit výstavbě amerického radaru v Brdech a u které panovalo důvodné podezření, že je financována z Ruska. Podle dnešních měřítek lidí se „správnými“ názory je tedy paní Geislerová „proruská“ (vlastně „prorusská“). No ale třeba si to „odpracovala“ a tak jí bylo odpuštěno…
Ale zpět k demonstraci na Letné. Ona vlastně ani neměla být. To kdyby „Chvilkaři“ drželi slovo. Oni totiž vyhlásili, že ji svolají až ve chvíli, kdy jejich petici na podporu Petra Pavla podepíše milión lidí. V tuto chvíli (několik dnů po demonstraci) jich však mají „jen“ něco přes 782 tisíc. A tak byla tato podmínku v tichosti zapomenuta.
Když už jsme u těch počtů, tak ještě jeden postřeh týkající se tentokrát účastníků. „Chvilkaři“ očekávali, že jich dorazí půl miliónu. Nakonec tvrdili, že přišlo asi 250 tisíc lidí. Jenomže odhady organizátorů bývají obvykle poněkud přestřelené. Někde jsem zachytila, že podle Policie jich na Letnou dorazilo zhruba 200 tisíc a zahraniční média hovořila dokonce jen o desítkách tisíc (zde nebo zde). Což mi na druhou stranu připadá podstřelené. Takže reálně jich tam mohlo být něco mezi 150 až 200 tisíci. Tedy zhruba třetina oproti počtu, který „Chvilkaři“ očekávali. Takhle tedy úspěšná demonstrace rozhodně nevypadá…
Všimli jste také toho, že velká část (ne-li dokonce většina) médií přebírala počty účastníků od „Chvilkařů“ a neuváděla hodnoty jiné (zde, zde nebo zde)? Což je dost podstatný rozdíl oproti tomu, že v případě demonstrací proti vládě Petra Fialy uváděla obvykle odhady nezávislé a tedy i nižší než odhady organizátorů (zde, zde nebo zde).
A proč nakonec očekávaný půlmilión nedorazil? Podle mne se „Chvilkařům“ nepodařilo najít téma, které by tolik lidí přilákalo. Pokoušeli se je burcovat kvůli nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání, což označili dokonce za „poslední kapku“. Pak se však ukázalo, že to byla nejspíš kapka předposlední, protože tou poslední , kteroz „pohár přetekl“, se stal odchod Václava Moravce z ČT. No a pak k nim ještě „přilepili“ téma připravovaného zákona o neziskovkách, podle kterého mají ty „politické“ transparentně informovat o svém financování. Nic z toho však k zaplnění Letné půlmiliónem lidí nepomohlo.
„Chvilkařům“ je však třeba přiznat jedno. Dali alespoň voličům opozice možnost nechat volný průchod emocím a trochu tak ulevit jejich frustraci z prohraných voleb. Žádný jiný efekt totiž demonstrace neměla a mít nebude. Jako ostatně neměly ani ty, které byly pořádány proti vládě Petra Fialy. Je to prostě to samé, jenom v obráceném gardu. I když jeden podstatný rozdíl tu přeci jenom je. Zatímco minulý premiér, který tak rád označoval svoji vládu jako „demokratickou“ protiváhu „nedemokratické“ opozici, znevažoval účastníky protestů proti své vládě jejich označováním za „proruské“, ten současný reagoval na demonstraci „Chvilkařů“ slovy: „Mají na to právo, žijeme v demokratické zemi. Chápu, že nás lidi, kteří tam protestovali, nemají rádi. Neříkám, že je to spravedlivé, ale je to jejich právo.“ Docela rozdíl, nemyslíte?
Máme tedy za sebou další demonstraci bez témat a bez obsahu. Jediné, co jsme totiž na Letné slyšeli, byly nesčíslněkrát omleté kecy o ohrožení demokracie, ztrátě „nezávislosti“ ČT a ČRo a nutnosti zabránit tomu, aby naše země změnila politickou orientaci směrem na východ. Tedy jenom samá varování před něčím, co nehrozí. O co byl však slabší obsah, o to hlasitěji byl křičen.
Aby byl alespoň kravál…
Kateřina Lhotská
